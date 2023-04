MS v hokeji v Česku ukázalo logo: vysmátý puk, slogan mluví o srdci

Mistrovství světa v ledním hokeji 2024 v Česku se v Praze a Ostravě odehraje od 10. do 26. května. Logem turnaje bude rozesmátý puk, sloganem „Srdce do hry“.

Hlavní roli v grafické identitě představuje emotikon ve tvaru puku. „Puk, hráči, fanoušci, Česko. To vše tvoří emoce a srdce hokeje. Tato slova jsou vtělena jak do designu, tak i do sloganu mistrovství Srdce do hry nebo anglické mutace Heart of the game,“ uvádí hokejový svaz, který oficiálně přestavil i místa konání. Těmi jsou podle očekávání pražská O2 arena a vítkovická ČEZ arena v Ostravě.

„Naší vizí bylo stvořit takový design, který co nejvíce zprostředkuje emoce a vášeň. To se pojí s neopakovatelným svátkem hokeje v myslích a srdcích fanoušků,“ prohlásil na tiskové konferenci Petr Bříza, prezident organizačního výboru šampionátu.