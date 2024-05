Rulík má NEJ realizační tým: 20 lidí! Nedvěd „otočil“, peníze nehrály roli

Pro mistrovství světa v Praze se rýsuje spolupráce čtyř českých hlavních trenérů a tří bývalých hvězd z NHL. Radim Rulík si kolem sebe vytvořil početnou pracovní skupinu, v které má mít každý svoji roli a svůj úkol. „Sto lidí, sto chutí. Beru, že by někdo mohl mít třeba jiný názor. Ale my nechceme nic ponechat náhodě,“ řekl generální manažer Petr Nedvěd, který před lety široký trenérský štáb moc neschvaloval. Zaujmou detaily typu, že angažmá dalších trenérů se nestaví na penězích.

Je celkem výhoda, že na mistrovství světa zvládne reprezentace přejít z hotelu do O2 areny pěšky. Kdyby jezdila autobusem, potřebovala by určitě dva. Jeden pro hráče, jeden pro realizační tým. Štáb kolem hokejistů nabobtnal do největších rozměrů, které kdy Česko na velkých turnajích využívalo. V Brně se realizační tým skládá z dvaceti lidí, a to do něj nepočítáme žádného analytika.

Moc? Jak se to vezme. Kanada na velké turnaje bere klidně i početnější skupinu, která se stará o hráče, přípravu na zápasy a sbírá informace. V Praze číslo rozhodně vyskočí nad dvacítku.

Největší českou změnou je počet spolupracovníků Radima Rulíka. Hlavní kouč má vedle sebe