Češi hrající na MS za jiný tým: hvězda LA, gólman i jméno, které překvapí

Video se připravuje ... Na ledě reprezentují barvy jiných zemí, v žilách jim ale koluje i česká krev. Na mistrovství světa v Praze a Ostravě se v dresu ostatních reprezentací představují hokejisté, jejichž rodiče jsou Češi, nebo se dokonce narodili v tuzemsku. V článku iSport.cz se podívejte, kteří hráči startující na probíhajícím šampionátu mají české kořeny. Do výběru se dostal také cizinec, pro kterého se Česko na nějakou dobu stalo domovem nejen díky angažmá.

Tomáš Fučík Polsko brankář

narozen: 17. března 1994 (30 let) v Třebíči

klub: GKS Tychy Jméno, u kterého se na polské soupisce takřka okamžitě pozastavíte, není náhoda. Třicetiletý gólman se narodil v Třebíči a vyrůstal po boku brankáře Karla Vejmelky. Zatímco známější vrstevník přes Kometu prorazil do NHL, Tomáš Fučík má na svém kontě jediný start v české extralize za Liberec a to ještě v tehdy hraném play out. Byť měli Bílí Tygři zájem o jeho další služby, jak brankář prozradil v nedávném rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz, v Česku dojel na tabulkovou cenu. Vydal se tedy do Polska, kde po odskočení si do Anglie, Slovenska i rodné vlasti také zakořenil. Těsně před mistrovstvím světa mu bylo uděleno polské občanství, aby mohli reprezentovat nováčka v elitní skupině. V brance si třebíčský odchovanec nevede špatně, naposledy proti Slovákům dlouho držel Poláky ve hře, uprostřed třetí třetiny ale odstoupil ze zápasu. I když si po prohře 0:4 převzal cenu pro nejlepšího hráče, není jisté, zda zasáhne do dalšího utkání.

Kevin Fiala Švýcarsko útočník

narozen: 22. července 1996 (27 let) v St. Gallenu

klub: Los Angeles Kings Syn českých rodičů je pravidelným účastníkem světových šampionátů, ovšem v dresu rodného Švýcarska. Ke svým kořenům se ale pětinásobný účastník MS a stříbrný medailista z roku 2018 rád hlásí. Kevin Fiala už dokonce startuje na druhém velkém turnaji v Česku, což se nepovede třeba ani jednou reprezentantům hrajícím za český nároďák. Jako osmnáctiletý mladíček se fanouškům představil již v roce 2015. Nyní posílil Švýcary před zápasem s Českem jako novopečený otec a tahoun Los Angeles Kings, u kterých má štědře placenou smlouvu do roku 2029. Do země svých předků se těšil i díky babičce, která ho vyzvedávala na letišti.

Sean Norris Velká Británie útočník

narozen: 14. září 1999 (24 let) v Ascotu

klub: Belfast Giants Už jen podle jména by vás zřejmě vůbec nenapadlo, že má britský útočník český původ. Sean Norris vám ovšem rád potvrdí, že je z velké části i Čech. Maminka totiž pochází z Hodonína. Nynější opora Belfastu navíc prošla mládežnickým hokejem v Písku a Jihlavě. V Praze si čtyřiadvacetiletý Brit nyní splnil velký sen, když v utkání proti Švýcarsku nastoupil do svého premiérového zápasu na mistrovství světa. Doufá, že si v sobotu zahraje i proti domácímu výběru. „Upřímně by to byl splněný sen, kdybych v sobotu proti Česku nastoupil. Také můj děda si vždycky přál, abych si proti Čechům zahrál. Pokud se mi to podaří, bude to ohromné,“ řekl Norris v rozhovoru pro ČTK, který si netroufal udělat v češtině. Každopádně prozradil, že jeho nejoblíbenější českou věcí jsou knedlíky. Na podzim se navíc v jednom týmu sešel s Petrem Čechem. Legendární fotbalový brankář v hokejových betonech totiž krátce vypomáhal Belfastu.

Dominik Kahun Německo útočník

narozen: 2. července 1995 (28 let) v Plané

klub: SC Bern Před mistrovstvím světa se jméno rodáka z Plané skloňovalo s Pardubicemi, všechny spekulace o přesunu do Česka však vyvrátil, když v Bernu jako hvězda National League podepsal smlouvu na další tři roky. Jeden z nejznámějších krajanů hrajících mimo českou hokejovou reprezentaci startuje již na svém sedmém mistrovství světa. Pro odchovance Mariánských Lázní, který se ve čtyřech letech odstěhoval s matkou do Německa, je ale nynější šampionát prvním velkým turnajem v rodné zemi. „Užívám si i to, že když si večer zapnu televizi, tak si vzpomenu, jaké to bylo, když jsem byl malý. Nebo je to podobné jako v létě, kdy trénuji v Čechách. Taková pohoda,“ prozradil Dominik Kahun pro ČTK. Nyní by se stříbrný medailista z olympiády v Pekingu 2022 i vicemistr světa z roku 2023 rád představil poprvé v O2 areně, kde by chtěl s parťáky zabojovat o obhajobu stříbra.