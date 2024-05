VIDEO: Česko - Británie 4:1. Nečas větral Brity a sledoval show Červenky

Se silnou touhou reprezentovat se Nečas hbitě přiřítil do české metropole, na dres si nechal vedle sebe našít devítku s osmičkou, své obvyklé numero 88 přenechal Davidu Pastrňákovi, jenž by měl v neděli definitivně potvrdit nástup do armády českého výběru. Trenéři doufají, že jak on, tak Pavel Zacha projdou výstupními prohlídkami u Boston Bruins a v pondělí se dostaví do dějiště turnaje. Aby v úterý naskočili do prestižního duelu s Kanadou.

Nečas zaujal pozici na křídle druhé formace po boku centra Davida Tomáška a Ondřeje Paláta. Poznávací znamení? Chci mít puk na holi a chci ho dostat do sítě!

Popravdě, odchovanec žďárského hokeje si přijel pro medaili a zároveň částečně si spravit chuť po sezoně, v níž nedostával prostor, jaký by si podle mnohých expertů zasloužil. Navíc „nahazovací“ hokej Roda Brind´Amoura není úplně jeho šálkem kávy. Byť na šikovného dravce, jenž vyniká prací s kotoučem na holi, drží Hurricanes vyjednávací práva, očekává se, že od nové sezony bude působit jinde.

V té doznívající Nečase čeká v ideálním případě ještě čtyři partie. Úterní s Kanadou, čtvrteční čtvrtfinále a víkendový dvojnásobný svár o medaile.

Proti Británii jste nemuseli dlouho čekat na výrazné momenty vytáhlého křídelníka. V 6. minutě si vyjel od kruhu ke slotu, extrémně šikovně si narovnal puk na hokejku a vypálil jen těsně vedle branky, později střílel z dálky a ještě si poté dojel k dorážce. Aktivitou překypoval a šanci logicky dostal i na přesilovce. Místo mu kouč Radim Rulík našel ve druhé formaci v jednotce s Ondřejem Palátem, Dominikem Kubalíkem, Davidem Tomáškem a Tomášem Kundrátkem. Minutáž obdržel i v oslabení, takže si zahrál dostatečně.

Zaujal například i prudkou „krosovkou“ podél brankoviště, která vyloženě volala po gólu. Zkrátka nový hráč nabídl nové nápady, což se do nejbližší budoucnosti může jen a jen hodit.

Ze střídačky se navíc mohl kochat produkcí Romana Červenky. Osmatřicetiletý kapitán napsal scénář k prvním čtyřem úvodním trefám a s bilancí 74 bodů (26+48) z 93 partií na MS se přiblížil celkovému počinu Jaromíra Jágra na šampionátech na jediný bod (80 utkání, 75 bodů, 35+40).

Národní mužstvo už před utkáním mělo v kapse čtvrtfinálovou jistotu, šlo tedy o to udržet si zajímavou výchozí pozici v boji o co nejlepší umístění ve skupině, zbytečně neztratit. Češi mají stále šanci na první místo a přisouzení soka ze čtvrté příčky z Ostravy.

Zároveň se hrálo o to, kdo zůstane v sestavě i na Kanadu a kdo naopak z nabité skládačky vypadne. Pokud tedy Pastrňák se Zachou dorazí, jak se předpokládá.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:18. Sedlák, 04:46. Krejčík, 20:36. Sedlák, 32:15. Kaše Hosté: 22:17. Mosey Sestavy Domácí: Dostál (Mrázek) – Krejčík, Gudas (A), Kempný, Rutta, Hájek, Kundrátek, Špaček – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Palát (A), Tomášek, Nečas – Kubalík, Voženílek, Stránský – Beránek, Kondelík, Flek. Hosté: Bowns (Whistle) – O'Connor, Phillips, Ruopp, Richardson (A), Halbert, Sa. Jones, Batch, Mosey – Kirk (A), Perlini, Curran – Lake, Neilson, Dowd (C) – Norris, Lachowicz, Betteridge – Critchlow, Davies, Duggan. Rozhodčí Pearce (CAN), Tscherrig (SUI) – Fuchs (SUI), Nikulainen (FIN) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 17 413 diváků