MS ONLINE + SESTŘIHY: Francie - Slovensko 0:3. Druhý gól pro Hudáčka

Nico Hischier poslal Švýcary do vedení v duelu s Dánskem • ČTK / Šulová Kateřina

Švédský obránce Jonas Brodin slaví gól do sítě Lotyšska • ČTK / Pryček Vladimír

Švýcarská radost po gólu do sítě Dánska • ČTK / Šulová Kateřina

Rasmus Dahlin nejprve proti Lotyšům skóroval, poté byl vyloučen do konce utkání • ČTK / AP / Darko Vojinovic

Švédové slaví gól do lotyšské sítě • ČTK / Pryček Vladimír

Kevin Fiala slaví svou branku do sítě Dánska • ČTK / Šulová Kateřina

Lotyši slaví branku do sítě Švédska • ČTK / AP / Darko Vojinovic

Švédové slaví branku do sítě Lotyšska • ČTK / AP / Darko Vojinovic

Finové slaví gól do sítě Kanady • ČTK / Šimánek Vít

Finové slaví gól do sítě Kanady • ČTK / AP / Petr David Josek

Owen Power slaví branku do sítě Finska • ČTK / AP / Petr David Josek

Kanaďané slaví čtvrtý gól do finské sítě • ČTK / AP / Petr David Josek

Kanaďané slaví čtvrtou branku do sítě Finska • ČTK / AP / Petr David Josek

Je tady víkend, který tradičně nabízí bohatý program mistrovství světa v hokeji. V Praze už od 12:20 nastoupili Švýcaři, kteří rozdrtili Dánsko 8:0, v Ostravě se ve stejný čas hrál duel Lotyšsko - Švédsko. V něm Švédové porazili své soupeře 7:2, když ve druhé části zapsali tři branky za 26 sekund. Odpoledne od 16:20 došlo ve skupině A na šlágr mezi Kanadou a Finskem, v něm Kanaďané třikrát prohrávali, i tak ale v utkání zvítězili 5:3. Další krok k postupu do čtvrtfinále udělali Němci, kteří porazili Polsko 4:2. Večer pak půjdou do akce také Slováci, které čeká utkání proti Francii. ONLINE přenosy a VIDEO sestřihy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.cz.

Dánsko - Švýcarsko 0:8

Švýcarští hokejisté zvítězili nad Dánskem vysoko 8:0, posunuli se do čela tabulky skupiny A o dva body před českou reprezentaci a stejně jako domácí tým si zajistili účast ve čtvrtfinále.

Švýcaři, kteří si drží na šampionátu neporazitelnost, se ujali vedení v čase 4:10. Fiala nabil v levém kruhu Hischierovi, který zamířil k protější tyčce. Dánové se potom ubránili při vyloučení Matiase Lassena. V 18. minutě vystihl kapitán Roman Josi dánskou rozehrávku a na gólmana Frederika Dichowa vyzrál bekhendovým blafákem.

Po 39 sekundách druhé části Švýcaři potrestali faul Nicka Olesena z konce prví třetiny. Andres Ambühl přihrál do levého kruhu Fialovi, který překonal přesouvajícího se Dichowa. V čase 23:58 skóroval Fiala podruhé. Po Hischierově přihrávce ještě u levé tyče nestihl zakončit, ale po objetí branky zasunul puk u druhé tyče za Dichowa. Dánům se nepodařilo snížit při vyloučení Calvina Thürkaufa. Potom se sice ubránili při dvou oslabeních, ale ve 34. minutě znovu inkasovali. Přihrávku Daria Simiona proměnil Senteler.

Do třetí třetiny Dichowa nahradil Mathias Seldrup. Po 23 sekundách dostal puk za Genoniho Patrick Russell, ale sudí Jan Hribik a Mikko Kaukokari po revizi u videa gól neuznali. Ve 43. minutě se dostal v oslabení do úniku Calvin Thürkauf a bekhendovým blafákem překonal Seldrupa. Potom se prosadil Christoph Bertschy a výsledek dovršil v 55. minutě po Bertschyho střele z dorážky Tristan Scherwey.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 04:10. Hischier, 17:15. Josi, 20:39. Fiala, 23:58. Fiala, 33:43. Senteler, 42:49. Thürkauf, 45:26. Bertschy, 54:18. Scherwey Sestavy Domácí: Dichow (40. Seldrup) – Lassen, M. Lauridsen, Jensen, Bruggisser, O. Lauridsen (A), Larsen, A. Koch – Storm, Russell, Blichfeld – Aagaard (A), Mølgaard, Olesen – From, True, Scheel – Poulsen, Wejse (C), N. Andersen – Schultz. Hosté: Genoni (Berra) – Josi (C), Glauser, Siegenthaler, Kukan, Marti, Loeffel, Jung – Fiala, Hischier, Niederreiter – Andrighetto, Jäger, Kurashev – Herzog, Senteler, Simion – Scherwey (A), Thürkauf, Bertschy – Ambühl (A). Rozhodčí Hribik (CZE), Kaukokari (FIN) – Hynek (CZE), Wyonzek (CAN) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 17 225 diváků

Kanada - Finsko 5:3

Kanada porazila Finsko 5:3 a vyhrála v Praze i svůj pátý zápas. Seveřané, v jejichž dresu dvakrát skóroval Jesse Puljujärvi, rychle vedli 2:0 a v dalším průběhu ještě 3:2, na postupovou jistotu však zatím nedosáhli. Před 17.303 diváky dal v 52. minutě vítězný gól útočník Brandon Hagel. Obránce vítězů Owen Power si připsal tři body za gól a dvě nahrávky.

Finové začali skvěle a už po 95 sekundách se prosadil pohotovou dorážkou Puljujärvi. Jen o chvilku později se proti pravidlům provinil hvězdný kanadský mladík Connor Bedard a Finové trestali - ve čtvrté minutě zvýšil Valtteri Puustinen. Odpovědět mohl kanadský kapitán John Tavares, finský gólman Harri Säteri ho však vychytal. V 15. minutě už Dylan Cozens zblízka snížil. O 97 sekund později vyrovnal Brandon Tanev, o platnosti jeho zásahu rozhodli sudí až u videa.

Ve druhé části se oba celky vystřídaly v přesilovkách. Ve 29. minutě se v oslabení dostal po objetí branky k zajímavému zakončení Dawson Mercer, Säteriho však nepřelstil. Jen o chvilku později pomohla finskému gólmanovi při střele Nicka Paula již v rovnovážném stavu tyčka. Ve 37. minutě se prosadil podruhé v utkání Puljujärvi a Finové znovu vedli. Krátce nato byl na pět minut a do konce zápasu vyloučen kanadský bek Bowen Byram, menší trest však dostal i Puljujärvi. Při hře čtyři na čtyři využil prostoru na ledě Power a vyrovnal.

Seveřané na začátku třetí třetiny ještě dohrávali zbytek přesilovky, ale rovnovážným stavem nepohnuli. Ve 46. minutě prověřil Binningtonovu pozornost Mäenalanen. O chvíli později se provinil proti pravidlům Hannes Björninen, Kanaďané sice přesilovku nevyužili, ale v 52. minutě šli poprvé v utkání do vedení. Pierre-Luc Dubois vybojoval kotouč za brankou, Tavares na sebe vytáhl gólmana a Hagel už měl po jeho nahrávce snadný úkol.

V 58. minutě měl obrovskou šanci na vyrovnání zblízka Arttu Hyry, jenže neproměnil. Chvilku nato sáhli Finové k oddechovému času. Když zbývalo do vypršení základní doby 100 sekund, odjel Säteri na střídačku a jeho tým to zkusil se šesti bruslaři v poli. Místo vyrovnání ale dovezl kotouč do prázdné branky Mercer a definitivně rozhodl.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:53. Cozens, 16:30. Tanev, 37:12. Power, 51:32. Hagel, 59:40. Mercer Hosté: 01:35. Puljujärvi, 03:51. Puustinen, 36:07. Puljujärvi Sestavy Domácí: Binnington (Hofer) – Power, Parayko (A), Byram, Oleksiak, Guhle, Severson, Zellweger – Tanev, McBain, Mercer – McCann, Paul, Bedard – Hagel, Tavares (C), Dubois – Bunting, Cozens, Mangiapane (A) – Greig. Hosté: Säteri (Larmi) – Määttä (A), Mattila, Lehtonen (A), Vittasmäki, Rissanen, Kaski, Riikola, Saarijärvi – Mäenalanen, Björninen, Jormakka – Innala, Granlund (C), Pakarinen – Oksanen, Kapanen, Puljujärvi – Jääskä, Hyry, Puustinen. Rozhodčí MacFarlane (USA), Schrader (Německo) – Yletyiinen (SWE), Zunde (LAT) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 17 303 diváků

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Švýcarsko 5 4 1 0 0 24:8 14 2. Kanada 5 4 1 0 0 25:13 14 3. Česko 5 3 1 1 0 19:9 12 4. Finsko 5 2 0 1 2 17:10 7 5. Dánsko 6 2 0 0 4 14:26 6 6. Rakousko 5 1 0 1 3 15:24 4 7. Norsko 5 1 0 0 4 9:19 3 8. Velká Británie 4 0 0 0 4 5:19 0

Lotyšsko - Švédsko 2:7

Švédové porazili Lotyšsko 7:2, naplno bodovali i v pátém utkání a zajistili si postup do čtvrtfinále. Seveřané duel rozhodli v rozmezí 26 sekund druhé třetiny, kdy dali tři góly a zlomili odpor obhájců bronzových medailí. Dvě branky vstřelil Fabian Zetterlund.

Lotyšsko na loňském šampionátu vyřadilo Švédy ve čtvrtfinále, tentokrát se jim ale favorita zaskočit nepodařilo. Seveřané se dostali do vedení v 5. minutě, kdy se přesně k tyči trefil Dahlin. O dvě minuty později přidal další trefu jeho parťák ve třetí obranné dvojici Brodin. Snížit mohl Jaks, trefil ale tyč.

Na přelomu první a druhé části Lotyši přežili první oslabení a poté se jim v rozmezí 23 sekund podařilo vyrovnat. Nejprve snížil svým čtvrtým gólem na turnaji Daugavinš, vzápětí si Mamčicsovu střelu srazil bruslí do vlastní branky Brodin.

Následně Švédové přišli o Dahlina, který za faul na Egleho putoval předčasně do kabin. Lotyši ale zkrácenou přesilovku nevyužili a Švédsko následně bleskově zápas rozhodlo. Nejprve se dvakrát v rozmezí 17 sekund prosadil Zetterlund, o dalších devět sekund později Merzlikinse překonal Eriksson Ek.

Lotyši se pokusili zastavit nápor soupeře oddechovým časem, dvě minuty po jeho skončení se ale trefil od modré čáry Pettersson. Místo Merzlikinse pak nastoupil Vitols. Snížit mohl Indrašis, Gustavssonovi ale opět pomohla branková konstrukce.

Ve třetí části Švédové nevyužili 70 sekund dlouhou přesilovou hru, Eriksson Ek trefil tyč. Nakonec se ale sedmé branky dočkali. Krátce před koncem duelu se prosadil Marcus Johansson.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:54. Daugavinš, 23:17. Mamčics Hosté: 04:50. Dahlin, 06:57. Brodin, 32:59. Zetterlund, 33:16. Zetterlund, 33:25. Eriksson Ek, 35:36. Pettersson, 58:51. M. Johansson Sestavy Domácí: Merzļikins (36. Vitols) – Čukste, Jaks, Cibulskis, Freibergs, Komuls, Mamčics, Zile, Bergmanis – Daugavinš (C), Abols (A), Ri. Bukarts – Ro. Bukarts (A), Batna, Dzierkals – Indrašis, Ločmelis, Krastenbergs – Tralmaks, Egle, Gavars. Hosté: Gustavsson (Ersson) – Karlsson (C), Pettersson, Heed, Hedman (A), Dahlin, Brodin, Bengtsson – Kempe, Eriksson Ek, M. Johansson – Burakovsky, Holmberg, Raymond (A) – Zetterlund, Lundeström, Olofsson – Frödén, L. Johansson, Grundström – Sörensen. Rozhodčí Campbell (CAN), Hronský (SVK) – Durmis (SVK), Gustafson (USA) Stadion Ostrava Arena Návštěva 9 109 diváků

Německo - Polsko 4:2

Němečtí hokejisté porazili Polsko 4:2 a čtvrtou výhrou se přiblížili postupu do čtvrtfinále. Obhájci stříbrných medailí se i díky dvěma gólům útočníka Johna Peterky posunuli na druhé místo skupiny B. Polsko při svém návratu mezi elitu po 22 letech i nadále čeká na premiérové vítězství.

Němci v předešlých dvou zápasech proti Lotyšsku a Kazachstánu nastříleli celkem 16 branek, tentokrát ale v úvodu v ofenzivě tápali. V první přesilové hře se mohli dostat do vedení Poláci, Krzysztof Macias ale brankáře Niederbergera nepřekonal.

Favorit lehce zabral až v závěru první části. Gólman Zabolotny, jenž v této sezoně působil v druholigovém německém Freiburgu, ale svůj tým podržel.

Bezbrankový stav se změnil v 25. minutě. Nejprve Krzysztof Macias ze slibné pozice nezamířil přesně, hned z protiútoku se prosadil střelou k tyči Ehl. Druhou branku přidali Němci z trestného střílení nařízeného za Dziubińského hození hokejky. Peterka jistě překonal Zabolotného střelou mezi betony.

Třetí gól přidal ve 45. minutě Ehliz, který našel mezeru mezi tyčkou a postojem Zabolotného. Když poté své příležitosti nevyužil Stachowiak, Poláci snížili. S Krezolkovou šancí si ještě Niederberger poradil, v 54. minutě jej ale překvapil Wajda, který zpoza branky o jeho záda odrazil puk za čáru. Poláci ožili a o dvě minuty později už to bylo 2:3, když se prosadil Komorski.

Jen o 52 sekund později ale udeřili Němci. Reichlův brejk ještě Zabolotny zastavil, na Peterkovu dorážku ale už nestihl zareagovat. Útočník Buffala si připal pátý gól v šestém utkání na MS.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:14. Ehl, 35:17. Peterka, 44:28. Ehliz, 56:11. Peterka Hosté: 53:13. Wajda, 55:19. Komorski Sestavy Domácí: Niederberger (Grubauer) – Wissmann, J. Müller, Szuber, M. Müller (C), Wagner, Kälble, Fohrler, Ugbekile – Peterka, Stachowiak, Reichel – Kahun (A), Sturm, Tiffels – Pföderl, Michaelis, Ehliz (A) – Ehl, Kastner, Tuomie. Hosté: Zabolotny (Murray) – Górny, Wanacki, Kruczek, Wajda, Dronia (A), Ka. Maciaś, Bryk, Kostek – Fraszko, Pasiut (A), Wronka – Michalski, Dziubiński (C), Lyszczarczyk – Walega, Paś, Zygmunt – Kr. Maciaś, Komorski, Kreżolek. Rozhodčí Holm (SWE), Vikman (FIN) – N. Briganti (USA), Nyqvist (SWE) Stadion Ostrava Arena Návštěva 9 109 diváků

Francie - Slovensko -:-

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 19:56. Regenda, 22:35. Hudáček, 29:56. Hudáček Sestavy Domácí: Ylönen (Papillon) – Gallet, Auvitu (A), Cantagallo, Chakiachvili, Llorca, Crinon, Thiry – Dair, Bellemare (A), T. Bozon – Bertrand, Claireaux, Perret – Bruche, Boudon, Rech – Treille (C), Addamo, K. Bozon – Simonsen. Hosté: Hlavaj (Škorvánek) – Čerešňák (A), Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, P. Koch, Golian, Gajdoš – Slafkovský, Hrivík (A), Cehlárik – Hudáček, Cingel, Tatar (C) – Kelemen, Pospíšil, Regenda – Daňo, Sukeľ, Kudrna. Rozhodčí Ansons (LAT), Fraňo (CZE) – Hofer (GER), Lundgren (SWE) Stadion Ostrava Arena