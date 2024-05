ONLINE: Česko - Švýcarsko 0:0. Boj o zlato. Červenka minul puk u branky

Je to tady! Česká reprezentace nastoupí v neděli večer před vyprodanou O2 arenou do finále mistrovství světa proti Švýcarsku. Poslední zlato slavil národní tým právě v roce 2010. Švýcaři se mistry světa ještě nikdy v historii nestali, v letech 2013 a 2018 brali stříbro. Trenér Radim Rulík ovšem musí řešit problém, kvůli disciplinárnímu trestu nemůže naskočit obránce Jan Rutta. V semifinále se sice zranil Jakub Krejčík, do posledního duelu ovšem nastoupí. Jak bude vypadat sestava? A dokráčí si Češi pro zlato? Finále začíná ve 20:20, sledujte ONLINE přenos a STUDIO s Josefem Marhou a Tomášem Vlasákem na webu iSport.cz.