MS U18 ONLINE: Česko - Slovensko 0:0. Mladíci vstupují do šampionátu

Čeští hokejisté do 18 let dnes vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku. Svěřence trenéra Jakuba Petra čeká na úvod derby proti Slovensku. Na loňském šampionátu skončili čeští junioři na 4. místě, když v bitvě o bronz nestačili na Finy. Ve skupině ale dokázali porazit i Kanadu. Jak si povede tým okolo Eduarda Šalého letos? Utkání proti Slovensku začíná v 18:30, sledujte ONLINE přenos na iSport.cz.