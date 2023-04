MS v hokeji do 18 let ONLINE: Česko - Kanada 0:3. Úder na startu třetiny

Eduard Šalé (vlevo) slaví gól na MS do 18 let • IIHF

Češi hrají na MS do 18 let proti Kanadě • IIHF

V mládežnických kategoriích patří Kanada obvykle k hlavním favoritům. Na letošním mistrovství světa do 18 let ovšem výběr Javorových listů nakoupil debakl 0:8 proti Švédům. Kanaďané postrádají hlavní hvězdy, které bojují v play off domácích juniorských soutěží. I proto český tým zkouší tradičního giganta potrápit. Jenže zatím se to nedaří. V 18. minutě Colby Barlow propálil Michaela Hrabala, druhou trefu po dalších 24 sekundách přidal Matthew Wood. Stejný mladík přidal zásah i na začátku druhé části. Sledujte ONLINE přenos ze zápasu se startem v 18:30.