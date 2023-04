MS v hokeji do 18 let ONLINE: Česko - Kanada 2:5. Felcman opět snižuje

Eduard Šalé (vlevo) slaví gól na MS do 18 let • IIHF

Češi hrají na MS do 18 let proti Kanadě • IIHF

V mládežnických kategoriích patří Kanada obvykle k hlavním favoritům. Na letošním mistrovství světa do 18 let ovšem výběr Javorových listů nakoupil debakl 0:8 proti Švédům. Kanaďané postrádají hlavní hvězdy, které bojují v play off domácích juniorských soutěží. I proto český tým zkouší tradičního giganta potrápit. Zatím se to příliš nedaří. Nejprve skóroval Colby Barlow, následně hattrick doručil Matthew Wood. Ještě předtím, než se mu to povedlo, snížil Eduard Šalé parádní ranou. Přihrál i na gól Jiřího Fejcmana na 2:4. Jenže pak přišel úder z hole Tye Halaburdy. Sledujte ONLINE přenos ze zápasu se startem v 18:30.