MS U18 ONLINE: Česko - Švýcarsko 1:0. Daníčkův gól do posunuté branky

Adam Benák exceloval na Hlinka Gretzky Cupu, v Plzni by měl dostat šanci i v áčku • Profimedia.cz

Matěj Kubiesa míří do Kanady. Proč? • Jan Beneš (Český hokej)

Brankář Jan Špunar předvádí zákrok v brance českého týmu do 18 let • Profimedia

Jan Špunar čelí nájezdu v brance české reprezentace do 18 let • Profimedia

Gólman Jakub Milota by měl být oporou české osmnáctky na mistrovství světa • profimedia.cz

Z Tomáše Galvase by měl být tahoun obrany české osmnáctky na světovém šampionátu • profimedia.cz

Ve Finsku dnes startuje mistrovství světa do 18 let. Český národní tým se na úvod utkává se Švýcarskem. Ve skupině B ještě tým trenéra Davida Čermáka narazí na Kanadu, Švédsko a Kazachstán. Loni skončili Češi sedmí, aktuální výběr nicméně zazářil na letním Hlinka Gretzky Cupu, kde získal parádní stříbro. Utkání se Švýcarskem začalo ve 14 hodin, první gól dal do posunuté branky Marek Daníček. Sledujte ONLINE přenos na webu iSport.cz.