ONLINE: Kanada - Česko. Osmnáctka po úvodní výhře čelí gigantovi

Český útočník Maxmilian Curran se raduje z gólu na šampionátu do 18 let • iihf.com

Gólman Jakub Milota by měl být oporou české osmnáctky na mistrovství světa • profimedia.cz

Čeští hokejisté do 18 let oslavují gól v zápase se Švýcarskem • iihf.com

Český útočník Maxmilian Curran se raduje z gólu na šampionátu do 18 let • iihf.com

Po skvělém startu přichází na řadu pořádně těžká výzva. Čeští hokejisté do 18 let po úvodním vítězství na mistrovství světa ve Finsku (3:0 nad Švýcarskem) nastupují proti Kanadě. I zámořský výběr nakopl turnaj ve Vantaa výhrou (6:3 nad Švédskem). Mladé Čechy pod vedením kouče Davida Čermáka nečeká lehká práce, zemi javorového listu mají ale co vracet. Naposledy se střetli ve finále Hlinka Gretzky Cupu, které rozhodlo až prodloužení ve prospěch Kanaďanů. Svedou mladíci podobně vyrovnanou bitvu jako během loňského léta v Břeclavi? ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.