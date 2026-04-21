Startuje MS do 18 let, experty rozladila nominace. Překvapivá rozhodnutí trenéra, říká Bednář
Startuje jim vrchol sezony. Reprezentace do 18 let rozehraje ve středu v Bratislavě mistrovství světa soubojem s favorizovanou Amerikou. Poprvé povede výběr na šampionátu jako hlavní trenér Jan Tomajko. „Úspěch je samozřejmě postoupit přes čtvrtfinále. To je cíl. Uvidíme, jak to bude vypadat, první dva zápasy s těžkými soupeři nám ukážou,“ prohlásil kouč před startem. Nominace ovšem vzbudila hodně otázek mezi experty. Některá vynechaná jména rezonují i za oceánem.
Patří to ke každé velké akci, nevyhnulo se to ani mistrovství světa do osmnácti let. Finální výběr národního týmu vzbudil emoce a rozproudil v hokejovém prostředí divokou debatu. „Co jsem viděl nominaci, to mě úplně rozladilo,“ neskrýval v podcastu Zimák bývalý útočník a dnes hokejový glosátor a dovednostní kouč Radek Duda.
Podobně mluvil i další z expertů Zimáku Jaroslav Bednář. „Došlo k velice překvapivým rozhodnutím trenéra Tomajka, jsem zvědavý, jak si zdůvodní nominaci,“ rozpovídal se během pondělního živého vysílání podcastu.
Největším překvapením je vynechání útočníka Filipa Nováka. Talent Sparty hrál v sezoně za reprezentační osmnáctku pravidelně a bodoval, v devíti utkáních si vyzkoušel i dospělou extraligu. Na šampionát se ovšem nepodívá. „Když jsme dělali konečnou nominaci a poslední třídění kádru, bohužel se tam nedostal,“ řekl na dotaz Sportu Tomajko. O důvodech vynechání nadaného hráče nechtěl víc mluvit. „Samozřejmě jsem mu to řekl. Dál bych to nechtěl rozvíjet,“ odvětil.
Kromě Nováka chybí v nominaci například ještě obránce Ben Reisnecker nebo brankáři David Veřmiřovský, František Poletín a Filip Růžička. „Já chci hlavně vědět důvod, proč ty hráče vyházel. Chci vědět důvod, proč nevzal jednoho z nejlepších brankářů v Čechách (Veřmiřovského). Neříkám, že je to špatně, je to jeho nominace. Ale předčilo to veškerá očekávání. Šel do obrovského rizika a vyřadil velice kvalitní hráče. Nadstandardní hráče,“ vykládal hráčský agent Bednář.
„Vybrat mezi brankáři bylo obtížné. Na druhou stranu je super, když máte tolik kvalitních. Kluky jsme sledovali celou sezonu i teď na konci. To, jak vypadají na tréninku, jak vypadali v posledních zápasech. Podle toho jsme se rozhodli pro konečnou nominaci,“ vysvětloval Tomajko.
Tomajko o Tomkovi: Normálně nastoupí, je v pohodě
Tým je podle jeho slov nejsilnější možný. Zranění vyřadilo obránce Liberce Lukáše Kachlíře, jinak trenér nepřišel o nikoho, o koho by stál. „Máme momentálně tady a teď nejlepší hráče ročníku 2008 a 2009. Pokusíme se udělat co nejlepší výsledek. Jsme jeden tým a chceme to dokázat. Jsme na stejné lodi. Týmy jsou dobré, ale naše výhoda bude týmovost,“ věřil šéf střídačky.
Reprezentace odstartuje šampionát ve středu (16:00) soubojem s USA, později ve skupině narazí na Švédsko, Německo a Dánsko. Na loňském mistrovství skončili Češi sedmí, v létě na Hlinka Gretzky Cupu přidali páté místo. Hlavním tahounem mužstva má být Petr Tomek, který zároveň bude nosit kapitánské céčko. Závěr play off přitom vynechal kvůli ošklivému zranění prstů.
„Mírná nervozita z toho byla, ale dostal se z toho velice rychle. Týden bez ledu mu vůbec nevadí, na trénincích vypadal dobře. Normálně nastoupí, je v pohodě,“ uklidňoval Tomajko.
Podle jeho slov bude hlavní sílou mužstva vyrovnanost hráčů. „Není nikdo úplně odskočený. Petr Tomek má zkušenost z extraligy, letos dal 16 gólů, ale ostatní kluci jsou vyrovnaní. Chceme, abychom měli čtyři vyrovnané lajny, abychom byli dobří na forčeku. Uvidíme, jak to bude vypadat,“ prohlásil o kádru.
Opomenutím některých mladíků však nevyvolal otázky jen v Česku, ale také za oceánem. Nominaci komentoval i novinář a analytik Steven Ellis na síti X. „Pár významných hráčů není na finální soupisce. Například Filip Novák byl vysoce produktivní v mezinárodních zápasech během posledních let. František Poletín loni ukázal příslib, ale měl těžký rok. Filip Růžička je pro draft řazený jako čtvrtý nejlepší brankář hrající v severní Americe. Měl dobrý rok ve WHL,“ napsal Ellis.
|Česká nominace na MS do 18 let
Brankáři: Jan Láryš (Drummondville/QMJHL), Martin Psohlavec (K. Vary), Marek Sklenička (Seattle/WHL).
Obránci: Dominick Byrtus (Třinec), Tadeáš Cífka (Pardubice), Vojtěch Hora (SaiPa/Fin.), Jiří Kamas (Red Deer/WHL), Matyáš Michálek (Sparta), Václav Nedorost (Č. Budějovice), Ondřej Ruml (Ottawa 67’s/OHL), Jakub Vaněček (Tri-City/WHL).
Útočníci: Michal Hartl (Kometa), Josef Holejšovský (Slavia), David Huk (Linköping/Švéd.), Šimon Katolický (Tappara/Fin.), Adam Klaus (Cape Breton/QMJHL), Vojtěch Kubín (Kometa), René Řehák (Třinec), Dominik Řípa (Třinec), David Sedláček (K. Vary), Michal Šebesta (Vítkovice), Oliver Šichtař (Kometa), Matěj Tománek (Plzeň), Petr Tomek (K. Vary), Jan Trefný (Moose Jaw/WHL).
Program MS do 18 let:
- středa 22. 4. Česko – USA (16:00)
- čtvrtek 23. 4. Švédsko – Česko (16:00)
- sobota 25. 4. Německo – Česko (12:00)
- neděle 26. 4. Česko – Dánsko (16:00)
Výsledky osmnáctky na posledních šampionátech:
- 2025: 7. místo
- 2024: 6. místo
- 2023: 7. místo
- 2022: 4. místo
- 2021: 7. místo