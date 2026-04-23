Švédsko - Česko 1:2. První místo ve skupině je blízko! Vaněček rozhodl v čase 59:39
Čeští hokejisté do 18 let se postarali o další senzaci a den po nečekaném skalpu USA 3:2 po prodloužení zaskočili Švédsko! Využili téměř dvojnásobné střelecké převahy, ale vítězný gól dali až v čase 59:39 v přesilovce zásluhou Jakuba Vaněčka. Po pěti předešlých prohrách s hráči Tre Kronor nyní Češi udělali zásadní krok k vítězství v základní skupině.
Tabulka skupiny B
|1.
|Česko
|2
|1
|1
|0
|0
|5:3
|5
|2.
|Švédsko
|2
|1
|0
|0
|1
|8:4
|3
|3.
|Dánsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|4.
|USA
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|1
|5.
|Německo
|2
|0
|0
|0
|2
|3:11
|0