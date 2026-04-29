Česko U18 - Finsko U18 2:1. Mladíci jsou v semifinále MS! Rozhodli Klaus a Cífka
Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 18 let Finsko 2:1 a po čtyřech letech postoupili do bojů o medaile. Utkání v Bratislavě rozhodl v závěru druhé třetiny obránce Tadeáš Cífka, který dal premiérový gól v sezoně. Velkou zásluhu na postupu svěřenců trenéra Jana Tomajka měl brankář Martin Psohlavec, který si připsal 35 úspěšných zákroků. Soupeře českého týmu v semifinále určí výsledky dalších čtvrtfinálových zápasů.
„Dobře jsme začali, ale potom nás Finové ve druhé třetině přehrávali. My jsme ale z protiútoku dali na 2:1. Ve třetí třetině jsme se to snažili udržet. Kluci bojovali a myslím si, že si to tou bojovností zasloužili," řekl Tomajko České televizi po utkání.
V brance dostal ve vyřazovací části šanci Psohlavec, stejně jako jeho protějšek Ahmajärvi na začátku zápasu moc práce neměl. Po opatrném úvodu šli do vedení Češi, když se do samostatného nájezdu dostal Klaus a zamířil přesně mezi betony finského gólmana. Tomajkův výběr tak i v pátém utkání na turnaji skóroval jako první.
Finové ve druhé polovině první třetiny srovnali se soupeřem krok, výrazný tlak si ale vytvořili až ve druhé části. Po několika dobrých zákrocích Psohlavce Seveřané vyrovnali v přesilové hře. Fuglebergovu dorážku rozhodčí sice na ledě nejprve neuznali, po kontrole u videa svůj verdikt ale změnili.
Vrátit vedení na českou stranu mohl aktivní Tománek, ani jednu ze dvou slibných šancí ale ideálně nezakončil. Češi poté přišli o zraněného kapitána a hlavní hvězdu týmu Tomka a jen díky Psohlavcovi neprohrávali. V gólových příležitostech na něj nevyzráli Fugleberg a Suvanto.
V čase 39:05 dobře hrající Finy šokoval z rychlého protiútoku a přečíslení tři na dva přesnou střelou obránce Cífka. „Věřil jsem, že mě Dominik (Řípa) vidí a přihraje mi. Pak už bylo lehké to trefit," řekl osmnáctiletý pardubický obránce.
Hned na začátku třetí třetiny mohl vyrovnat Vanhatalo, Psohlavec byl ale pozorný. Češi poté přestáli druhé oslabení a těsný náskok udrželi až do konce zápasu. Finové nedokázali vyrovnat ani v téměř tříminutové power play. „Bojovali jsme a to se k vám pak přikloní i štěstí," uvedl Tomajko.