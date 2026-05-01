Česko U18 - Švédsko U18 3:4p. Trenčínské slzy po obrovském boji! Sen o medaili zůstává
PŘÍMO Z TRENČÍNA | Obrovská škoda! Čeští junioři po srdnatém výkonu byli blízko k finále mistrovství světa U18 v Trenčíně, vedli 3:1, aby smolně padli v poslední minutě prodloužení a prohráli 3:4. V čase 69:18 rozhodl Bosse Meijer, když René Řehák chvíli předtím přišel o hůl a pod tlakem soupeře kapituloval i jinak výborný Martin Psohlavec. Poražení musí doufat, že v sobotním sváru o bronz přetlačí Lotyše, kteří v semifinále prohráli 0:1 se Slovenskem. Pánové, hlavy vzhůru!
V základní skupině Tomajkovi svěřenci pokořili výběr USA i Švédy, ve čtvrtfinále vyndali z pavouka finský výběr. Národní tým do osmnácti let najel na vlnu domácích Slováků, kteří senzačně skočili až do finále. Ale páteční krok bohužel nevyšel.
Češi nastoupili do semifinále s velkou sebedůvěrou a správně drze, před švédským brankovištěm vytvářeli opakovaný zmatek, čím soupeři vytvářeli velké nesnáze. Navíc mu nedovolovali nastěhovat se na delší úsek před jejich bránu, úspěšně rozleptávali severské útoky.
A pak hlavně přišlo jedno konečně! Petr Tomek se skvělou akcí postaral nejen o vedení, ale taky o svůj první gól na šampionátu. Celou akci v 8. minutě rozehrál spoluhráčům, spěchal k brance, kde výborně odblokoval Otu Palmeho a dorážkou rozjásal zaplněný stadion.
Švédové po jedné z mála akcí srovnali, když po čistě vyhrané buly rychle a přesně k tyči pálil Elton Hermannsson.Soupeř měl v tu chvíli na ledě první formaci, Češi čtvrtou. Klíčové bylo, že (skoro)domácí neklesli na mysli a dál hrozili, kdykoli to jen šlo. V 15. minutě jim stačila ani ne půlminuta, skvělá orientace Matěje Tománka v zácpě před gólmanem vyústila v nekompromisní vedení 2:1.
Přerod prvního dějství ve druhé přinesl velké švédské zoufalství. Seveřané nedávali hlavou velmi aktivní a šikovné české vystoupení, po závěrečném hvizdu přišel zbytečný faul, takže šli do tří a od Jakuba Vaněčka přišel třetí gól! Aby toho nebylo málo, Malte Gustafsson vzápětí opět fauloval a Tomajkově partě se otevřela další výtečná šance na další odskočení v pěti proti třem.
Švédové si však uvědomili, že už nesmí inkasovat a těžké oslabení zvládli. Ba co víc, zklidnili se a vyrazili za srovnáním. Ve 28. minutě adept na první kolo draftu NHL Alexander Command obral o puk Olivera Šichtaře na obranné modré a snížil. Češi to zkusili s trenérskou výzvou na ofis, ovšem neuspěli a dostali dvouminutový postih obav. Z něj však naštěstí Švédům nekáplo, naopak Šichtař mohl odčinit chybu, ale v 37. minutě trefil jen Kevina Törnbloma.
Na ještě větší drama zadělal Wiggo Sörensson laciným gólem ve 44. minutě, kdy si od hrazení vyjel až před Psohlavce a nerušeně jej prostřelil. Jakmile v 54. minutě musel na trestnou Michal Šebesta, oponent vycítil, že tohle by mohl být jeho moment. Málem však uhodilo na druhé straně, když se do brejku utrhnul Dominik Říha a byl blizoučko, aby dotáhl svůj blafák do konce… V nastavení tří proti třem se hrálo nahoru dolů a ve chvíli, kdy hokejová válka směřovala k nájezdům, velkolepou podívanou rozsekl kapitán Bosse Meijer.
Češi se přesto mohou poprvé od roku 2014 dočkat medaile, před dlouhými dvanácti roky se o ni postarali svěřenci kouče Jakuba Petra. V jeho týmu se to hemžilo budoucími hvězdami, namátkou David Pastrňák, Pavel Zacha, Jakub Vrána, v brance Daniel Vladař s Vítkem Vaněčkem. V českém dresu jste vídali i Filipa Chlapíka, Michaela Špačka, Jiřího Černocha nebo Filipa Pyrochtu.
V Trenčíně panuje obrovská euforie, kterou vyvolali bojovníci pod vedením mladého, teprve 34letého kouče Martina Dendise. Slováci v semifinále přetlačili 1:0 Lotyše, kteří o kolo dříve po heroickém výkonu vyprovodili domů Ameriku a napsali jeden z mnoha velkých příběhů na turnaji. Postupu aplaudovala vyprodaná aréna. Vítězové předvedli zodpovědný, chytrý, až mazácký hokej. „Chalani se vydali ze všech síl, hráli sebevědomě a hrdě za Slovensko. Hráli jsme velmi takticky vyspěle, ale hlavně se srdíčkem. Obětovali jsme se za Slovensko,“ mluvil v emocích šéf slovenské střídačky.
Pro svoje hráče měl pouze slova obdivu. „Nikdo nám nedal nic zadarmo, před turnajem náš všichni odepisovali, ale oni ukázali lidem, jaká jsou rodina a parta. Ještě nás čeká jeden zápas…“