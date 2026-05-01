ONLINE: Česko U18 - Švédsko U18 3:2. Vaněček využil přesilovku, pak přišlo snížení
Čeští hokejisté do 18 let dnes usilují o postup do finále mistrovství světa. Soupeřem svěřenců trenéra Jana Tomajka jsou v semifinále hráči Švédska. Oba týmy se utkaly již v základní skupině a čeští mladíci zvítězili 2:1. Byla to ale jejich jediná výhra nad Švédskem v sezoně, předchozí čtyři zápasy prohráli. Utkání v Trenčíně začíná v 19:00, ONLINE přenos sledujte na iSportu. Prvními finalisty jsou domácí Slováci, kteří porazili Lotyšsko 1:0.