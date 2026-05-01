Tomek po semifinále: Na kluky jsem pyšný, byl to pro nás všechny zážitek na celý život
PŘÍMO Z TRENČÍNA | Lesklé oči řady hráčů byly jasným znamením, že tahle porážka se kousala zatraceně těžko. Aby ne, mladí čeští hokejisté drželi v kleštích velkého favorita, nakonec se Švédy padli 3:4 v prodloužení a vysněné finále MS do 18 let je fuč. Ale pozor, tahle parta dokázala, že má před sebou slibnou budoucnost. Umí dobře hokej a ještě jsou to vynikající bojovníci s patřičným charakterem a správným nastavením. Tohle je prostě jedna velká škoda… „Troufl bych si říci, že to byl nejlepší zápas každého z nás v dosavadní kariéře,“ pravil útočník Petr Tomek.
Předvedli jste parádní výkon, bohužel s nešťastným koncem po rozhodujícím gólu v 70. minutě. Jaký to byl duel vašima očima?
„Teď brzy po zápase to mrzí hodně, se Švédy to byl náš nejlepší zápas na turnaji, nechali jsme v něm naprosto všechno, co v nás je. Bohužel to nestačilo. V sobotu je nový den a bojujeme o medaile.“
Co podle vás rozhodovalo o osudu duelu, protože zvratů a klíčových situací se odehrálo hodně?
„Těžko říct. Podle mě nevyhrál úplně lepší, ale šťastnější. Jak říkám, na kluky jsem ohromně pyšný. Troufl bych si říci, že to byl nejlepší zápas každého z nás v dosavadní kariéře. Bylo to nahoru dolů a hrát se Švédy takový zápas, to je zážitek na celý život.“
Za stavu 3:1 jste měli k dispozici ještě téměř minutovou dvojnásobnou přesilovku, kdyby padl gól, Švédy jste možná odřízli…
„To je kdyby. Kdybychom nedostali gól v prodloužení, šli bychom do nájezdů a tam by se mohlo stát cokoli. Těžko říct, co by přinesl čtvrtý gól. Každopádně, kdybychom dali o jeden víc než oni, ve finále jsme my.“
Ulevilo se vám, že jste se poprvé na turnaji trefil?
„To je mi úplně jedno, já chtěl hlavně vyhrát, bylo mi fuk, kdo ten gól dá. Že jsem ho dal já, vůbec nic neznamená. Bohužel na tabuli teď svítí 3:4, což je nejdůležitější.“
Jak vás trenéři připravují na sobotní bitvu s Lotyši o bronz?
„Snažili se nás hned po utkání trochu uklidnit. Můžeme smutnit maximálně tak deset minut, protože v sobotu hrajeme od 15 hodin další zápas a o další medaili. Nejdůležitější věc je vyhrát na turnaji poslední zápas a odvézt si domů medaili.“
Co tušíte o Lotyších? Slováci se s nimi dost natrápili.
„Abych pravdu řekl, vůbec nevím, druhé semifinále jsem vůbec neviděl. S klukama jsme se soustředili na svůj zápas. Určitě si k nim něco řekneme, ale nejdůležitější bude, co předvedeme činy na ledě.“
Se Švédy za vámi stáli nejen čeští, ale i slovenští fanoušci, hnali vás k postupu…
„Za ten rok, co jsem v extralize, jsem si na diváckou podporu zvykl a pro mě osobně je to nejvíc. Ať už to jsou rodiče, fanoušci, co vás ženou celou dobu dopředu. Tohle je přitom začátek každého z nás. Že nás ženou i slovenští fanoušci je super, jen to bohužel nevyšlo. Ale ještě máme jedno utkání.“
Gólman Martin Psohlavec sebekriticky dával vinu sám sobě za porážku, podpořil byste ho touto cestou?
„Martin dokázal sobě i ostatním, co ho neviděli po celou dobu v Česku, že je výborným gólmanem, ne-li vůbec nejlepším na turnaji. Šla na něj spousta střel, a že dostal čtyři góly, to jde hlavně za námi hráči v poli.“
Několik Švédů si dělá zálusk na první a druhé kolo letošního draftu NHL. Naberete i z tohohle úhlu pohledu velké sebevědomí?
„My taky máme v týmu spoustu výborných hráčů s šancí umístit se na draftu. Ale když jste na nároďáku a hrajete za Česko, ze všeho nejdůležitější je, že hrajete za ten znak, co máte vepředu na hrudi a ne za jméno vzadu. To platí pro nás všechny, včetně kluků na tribuně, kteří s námi žijí už měsíc a půl od prvního dne na kempu až doteď.“
Očima kouče Jana Tomajka
Byl to náš nejlepší zápas, kluci mají skvělý charakter
„Naprosto vyrovnaný zápas, vyhrál trošku šťastnější. První půlku jsme byli určitě lepší. Škoda gólu v prodloužení, ale dnes to byl náš suverénně nejlepší výkon na mistrovství a klukům nejde nic vytknout. Byli jsme opravdu hrdí na to, jak hráli. Bohužel jsme nedali gól na 4:1 z přesilovky a pak jsme dvakrát inkasovali. Pořád to byl vyrovnaný zápas, který se rozhodoval 40 sekund před koncem prodloužení. To k sportu patří, někdy přijdou výhry, někdy prohry. My se ale nemáme vůbec za co stydět. Co se trenérské výzvy týká, jejich hráč skákal ze střídačky, sám rozhodčí nám pak říkal, že by si tu výzvu bral taky, bylo to o milimetry. Zápas to neovlivnilo. Teď musíme přepnout a být nachystaní v sobotu na třetí hodinu. Celý turnaj jsou naše výkony nadprůměrné, charakter týmu je skvělý. Jsme opravdu na kluky pyšní, jak se zlepšují zápas od zápasu.“