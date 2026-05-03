Bronz pro skvělou partu, které se nevěřilo. Osmnáctka se semkla: Bylo znát, že držíme při sobě

Zdroj: Ája Kamasová
Kapitán reprezentace U18 Petr Tomek s bronzovou medailí
Ze zisku bronzové medaile se radoval i realizační tým české hokejové reprezentace U18
Hlavní trenér Jan Tomajko s bronzovou medailí na MS U18
Pavel Bárta
MS v hokeji do 18 let
Česká osmnáctka v sobotu v Trenčíně přemohla Lotyšsko 4:1 a na mistrovství světa nakonec urvala bronz. „Je to něco neuvěřitelného. O takovém okamžiku jsme s kluky snili už před turnajem. Věděli jsme, že česká osmnáctka čeká na medaili dvanáct let, a tím víc jsme chtěli uspět. Říkali jsme si, že to musíme dokázat. Povedlo se, ten pocit se strašně těžko popisuje,“ sypal ze sebe David Huk, střelec dvou gólů v utkání o třetí místo.

Pod dosud poslední úspěch české osmnáctky se podepsali hráči, z nichž většina je dnes v hokeji pojmem. David Pastrňák patří ke špičce NHL, do zámořské ligy se prosadilo devět dalších, včetně trojice brankářů: Vaněčka, Vladaře a Vejmelky. Jakub Vrána vyhrál Stanley Cup. Pastrňák, Pavel Zacha a Jan Ščotka vybojovali předloni v Praze titul mistrů světa. Filip Chlapík, Michael Špaček, Jiří Černoch, Jiří Smejkal nebo David Kaše jsou hvězdami extraligy.

Podobný začátek prožívají mladíci z bronzové české osmnáctky. V semifinále proti Švédům byli kousek od postupu a šance bojovat taky o zlato. Přitom se jim nevěřilo a čekala se spíš variace na téma dalšího z mnoha šestých či sedmých míst. Vstup do turnaje proti USA a Švédům byl až vražedný. Jenže národní tým ho zvládl náramně. Nepovedl se pouze duel s Německem, který mladíci prohráli v prodloužení, a do čtvrtfinále pak šli na Finy. I ty dokázali zdolat. Porazili tři top týmy. Možná, že i lekce z němčiny prospěla.

V individuálních ukazatelích nikdo výrazně neodskočil. Udeřit však dokázal každý. „Vůbec nezáleží, kdo góly dává. Klidně to mohl být kdokoliv jiný, třeba i gólman. Důležité je, že jsme to zvládli jako tým. Bylo znát, že držíme při sobě celý turnaj. Jsem za kluky i za tuhle partu hrozně vděčný,“ připomněl útočník Huk.

Nejproduktivnějším českým hráčem byl Dominik Řípa na celkovém pátém místě v turnaji s osmi body (2+6). Když se zapsal on, český tým vyhrál. S Adamem Klausem měli navíc nejlepší bilanci podle účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech s osmi plusovými body.

Tým se semkl

Hráči pochopili, že nejvíc je tým. Už během kempu v Kravařích si sedli na pokoji a každý něco řekl k tomu, co chtějí na Slovensku dokázat. Během šampionátu potom působili velmi semknutě. Obětovali se a bojovali jeden za druhého.

V týmovosti spočívala největší zbraň letošní osmnáctky. „Jsme spolu dva měsíce, a přestože sezóna nebyla pro náš ročník úplně ideální, dokázali jsme se semknout a dotáhnout to až k medaili. Vytvořili jsme tu skvělou partu. V bronz jsme věřili. Šli jsme do zápasu s tím, že nebereme nic jiného než vítězství. Bylo vidět, že nás ani první inkasovaný gól nerozhodil, a pořád jsme si šli za svým,“ vracel se Huk.

Neproklouzli do finále a za 16 hodin do toho šli znovu. Vyhráli poslední zápas a vzali si bronz, i když s Lotyšskem poprvé na turnaji úvodní gól nedali, nýbrž dostali. „Když tomu jdete naproti, tak to k vám přijde. Sice ne samo, ale pokud hrajete jako jeden tým, tak to jde snáz,“ prozradil kapitán Petr Tomek.

Martin Psohlavec skončil mezi brankáři třetí s úspěšností zákroků 92,63 procenta a čtvrtý s průměrem 1,68 gólu na utkání. Marek Sklenička byl se zásahy na 92,11 procentech a s průměrem 1,91 celkově pátý. Týden nechytal, v zápase o bronz se však mezi české tyče vrátil, protože byl čerstvější. Odvedl znamenitou práci. A osmnáctka má medaili.

„Porážka v semifinále nějakou dobu mrzela, ale museli jsme přepnout, protože jsme věděli, že nás čeká ještě jeden zápas. Šance získat medaili na mistrovství světa není každý den. A ta medaile ležela přímo před námi a my si ji vzali, což je důležité. V únavě se rodí vítězství a charakter, který jsme si vybudovali v týmu měsíc, měsíc a půl zpátky. Řekli jsme si, že se chceme do Česka vrátit s plackou, což se povedlo. A já jsem strašně rád, že se něco takové povedlo,“ řekl Petr Tomek.

