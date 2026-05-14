Co dělají hráči stříbrné U18 po 12 letech: Mistři světa, Stanley Cupy i 2. liga ve Francii
Česká hokejová osmnáctka vybojovala bronz na mistrovství světa 2026. Cestu do finále jí nakonec zahradili Švédové, ale vyhrála poslední zápas turnaje. Mladíci získali v této kategorii medaili po dvanácti letech. Stříbro výběru z roku 2014 však zůstalo nepřekonáno. Většina členů tehdejšího výběru trenérů Jakuba Petra a Petra Svobody patří mezi špičku. Reprezentovali na olympiádách a světových šampionátech, tři mají zlato z Prahy 2024. Devět hráčů, včetně všech tří brankářů, hrálo nebo stále hraje v NHL. Dva získali Stanley Cup. Podívejte se, jak si vedli a co dělají dnes vicemistři světa do 18 let.
Vítek Vaněček (Utah, NHL)
- 30 let, brankář
Na turnaji osmnáctek byl rodák z Havlíčkova Brodu českou jedničkou, chytal všech sedm zápasů. V sezoně 2013/14 Vítek Vaněček působil v juniorce Liberce, nastoupil i za Benátky ve druhé lize. V létě ho draftoval Washington z 39. místa. V Česku strávil ještě rok, než odletěl do zámoří. V NHL dostal šanci po čtyřech sezonách ve farmářských týmech. V roce 2022 podepsal s New Jersey, působil v San Jose, před loňskou uzávěrkou přestupů přišel na Floridu. V roce 2018 ho Stanley Cup s Capitals ještě minul, byl v AHL. Triumf si vychutnal až jako dvojka Panthers. Pak se potkal s Karlem Vejmelkou v Utahu.
Daniel Vladař (Philadelphia, NHL)
- 28 let, brankář
Jako mladší ročník si zachytal na MS do 18 let na druhý pokus v roce 2015, kdy ho draftoval Boston ve třetím kole. Na dvacítkách byl čahoun z Prahy třikrát. Jeho cesta vedla ze Sparty přes Roudnici nad Labem do Kladna, odkud zamířil nejprve do USHL, od sezony 2016/17 už byl v organizaci Bruins. Příležitosti se Daniel Vladař dočkal po čtyřech letech na farmách během covidového ročníku 2020/21, v němž NHL začínala v lednu. Mezitím zazářil na výpomoci v Pardubicích. Následovaly čtyři roky v Calgary, loni v létě podepsal Philadelphii. Až ve Flyers si všechno sedlo, výrazně přispěl k postupu do letošního play off.
Karel Vejmelka (Utah, NHL)
- 29 let, brankář
Na stříbrném šampionátu osmnáctek se do branky Karel Vejmelka nedostal. Odchovanec Třebíče patřil v té době Pardubicím, kde pronikl do extraligy. V ročníku 2015/16 přešel do Komety a jeho hvězda se rozzářila. Brněnskému týmu pomohl ke dvěma titulům. V NHL patřil původně Nashvillu, před sezonou 2021/22 zamířil do Arizony Coyotes, kde patřil k nejzaměstnanějším brankářům celé ligy. Před dvěma lety klub přesídlil do Salt Lake City. V Utahu se „Veggie“ shledal s Vítkem Vaněčkem, jen si role prohodili, neotřesitelnou jedničkou byl on. Reprezentoval na čtyřech mistrovstvích světa, má zlato z Prahy 2024.
Tomáš Havlín (Mladá Boleslav)
- 29 let, obránce
Stříbro získal v sezoně, kdy vyhrál s Libercem extraligu dorostu. V jiném velkém turnaji už nenastoupil, byť ještě dostával pozvánky do devatenáctky a dvacítky, v dospělé reprezentaci se nikdy neobjevil. Pochází z Jablonce nad Nisou a do špičkového hokeje pronikl v městě pod Ještědem. S Bílými Tygry získal roce 2016 titul a pak se ještě dvakrát probil do finále play off. V nejvyšší soutěži působí dvanáct let. Před sezonou 2021/22 změnil stáj, tři roky strávil v Karlových Varech, poslední dva hrál za Mladou Boleslav. U Bruslařů pokračovat nebude, další angažmá zatím není známo.
Dominik Mašín (Sparta Praha)
- 30 let, obránce
Byl kapitánem stříbrného týmu a céčko nosil později i ve dvacítce. Narodil se v Městci Králové, z Kolína přišel ještě v žácích do pražské Slavie. Patřil k velkým příslibům, po úspěchu na mistrovství světa do 18 let ho ve druhém kole draftovala Tampa Bay. Hrál dvě sezony za Peterborough v juniorské OHL, potom v AHL. Na farmě v Syracuse se snažil prorazit čtyři roky, do NHL si ho však nevytáhli, přeskočil ho o rok mladší slovenský bek Erik Černák. Působil v KHL, s Ilves Tampere získal před čtyřmi lety bronz ve finské lize. Ve Spartě byl druhou sezonu, loni ji však dohrával v Oulu.
Ondřej Mikliš (Pardubice)
- 30 let, obránce
Zahrál si i na mistrovství světa dvacítek 2016. V dresu národního týmu dospělých nikdy nenastoupil. Původem je ze Šumperka, ale dlouho byl spojován s pražskou Spartou, za kterou debutoval v extralize během ročníku 2016/17. Prošel nižšími soutěžemi, hrál první ligu za Litoměřice, Benátky nad Jizerou, Prostějov a Kladno, s nímž slavil v roce 2021 postup mezi elitu. Současně měl domluvené střídavé starty ve Spartě. Jednu sezonu bojoval za Znojmo v EBEL. Od ročníku 2021/22 se důrazný bek uhnízdil v pražském velkoklubu. V květnu 2025 však proběhl v médiích dlouho avizovaný přestup do Pardubic, s nimiž se dohodl na angažmá rok dopředu. S Dynamem letos vyhrál extraligový titul.
Filip Pyrochta (Třinec)
- 29 let, obránce
Z Třebíče se Filip Pyrochta vydal do Liberce, kde vyrostl pro velký hokej. Po stříbru s osmnáctkou odešel do kanadské QMJHL. Po dvou sezonách se vrátil do Liberce, s ním v roce 2017 došel do finále. Pak se stal světoběžníkem. O rok později podepsal jako nedraftovaný hráč s Nashvillem. Válčil na jeho farmách v AHL a ECHL, následovaly Kometa, Vítkovice, finská Lappeenranta, s Lulea se stal před čtyřmi lety vicemistrem Švédska, než zakotvil v Mladé Boleslavi. Tvořivý obránce prožil u Bruslařů výtečné sezony. Dřív ho reprezentace míjela, až loni se dostal na mistrovství světa. V příští sezoně bude v Třinci.
Alex Rašner (Olomouc)
- 30 let, obránce
Pochází z Jeseníku, ale hokejově vyrostl v Olomouci. Na šampionátu osmnáctek 2014 byl nejproduktivnějším českým obráncem (1+3), o rok později jel na dvacítky. Ale celkově se pak trochu vytratil, i když v osmnácti začal nastupovat za tým z Hané v extralize. Zahrál si na dvacítkách, než ho zranění kolena a rekonvalescence vyřadily na 11 měsíců. Po návratu se mihl v tehdy elitním Chomutově. Ale spíš střídal kluby nižších soutěží jako Havířov, Prostějov a Kadaň, než se znovu uchytil v Olomouci. Se vším všudy strávil v klubu celkem sedm sezon, taky hostoval v Jihlavě a Frýdku-Místku.
Jan Ščotka (Kometa Brno)
- 29 let, obránce
Slušně našlápnuto měl Jan Ščotka i ve fotbale a do 15 let váhal, kterému sportu dá přednost. Na mistrovství světa do 18 let byl před dvanácti lety nominován jako hráč Vsetína. Následoval přesun do Pardubic, za které začal nastupovat v extralize. Dvakrát se zúčastnil šampionátu dvacítek. Na východě Čech vydržel čtyři sezony, další tři roky pobyl v Litvínově a potom strávil sezonu ve finském Jyväskylä. Poslední čtyři sezony působí v Kometě, s níž loni vybojoval extraligový titul. Je štístko. Na svém prvním seniorském MS v roce 2022 hned získal bronz, o dva roky později v Praze naskočil až ve finále a má zlato.
Jakub Zbořil (Vítkovice)
- 29 let, obránce
Odchovanec Komety v Brně odešel po zisku stříbra do zámoří, kde strávil deset sezon. Hrál kanadskou QMJHL, v roce 2015 ho draftoval Boston v prvním kole jako 13. v celkovém pořadí. Ještě dvě sezony působil v juniorce, v sezoně 2017/18 už hrál za farmu Bruins v Providence. Za sedm let v tradiční organizaci si započítal v NHL jen 76 startů. Z nich 42 v covidovém ročníku 2020/21, kdy mohl obléknout i dres Komety, než se vrátil do bubliny NHL. Před třemi lety si zahrál na MS, zámořskou štaci končil na farmě Columbusu, ale nevrátil se do Brna, nýbrž Pardubic. Podepsal víceletou smlouvu, ale po roce zamířil do Vítkovic.
Jiří Černoch (Karlovy Vary)
- 29 let, útočník
Pochází z Klatov, vyrostl však ve Spartě. Od stříbrných osmnáctek se na žádný šampionát nepodíval až do roku 2022, kdy získal v Tampere bronz. O sezonu později jel na mistrovství světa znovu. To už byl třetím rokem hráč Karlových Varů. Ve Spartě se těžko protloukal, za šest let za ni sehrál během základní části nejvíc 29 utkání za sezonu a pendloval do první ligy, kde nastupoval za Litoměřice a Benátky. V lázeňském městě otevřel novou kapitolu kariéry. Vytvořil úderné duo s Ondřejem Beránkem, stal se lídrem mužstva a jeho kapitánem. V této sezoně vybojoval s Energií bronzové medaile.
Filip Chlapík (Sparta Praha)
- 28 let, útočník
Nejvíc bývá Filip Chlapík spojován se Spartou, ale začínal ve Slavii, prošel mládeží Letňan a vyrůstal i v Liberci. Na šampionát osmnáctek 2014 jel jako mladší ročník. O rok později ho draftovala ve druhém kole Ottawa. Zažil tři výborné sezony v QMJHL, byl dvakrát na osmnáctkách i dvacítkách. Ale v NHL se neuhnízdil. Za Senators sehrál během čtyř sezon 54 zápasů, jinak zůstával na farmě. Později zamířil do finského Lahti, zažil skvělou sezonu ve Spartě (70 bodů), než se vrátil, strávil rok ve švýcarském Ambri. Tři sezony patří k lídrům Pražanů, stal se kapitánem. Na reprezentaci měl smůlu. I na olympiádu do Milána letěl jako záskok za Pavla Zachu a vedl si skvěle.
Václav Karabáček (Tábor)
- 30 let, útočník
Svého času velký talent, který v Letňanech připomínali na billboardu vedle Jakuba Vrány. Prošel akademií Red Bull v Rakousku, kanadskou QMJHL, kde za tři sezony prošel čtyřmi týmy. Patřil k oporám stříbrného týmu, na šampionátu si v sedmi zápasech připsal 6 bodů (3+3). Po něm ho draftovalo Buffalo ve druhém kole. Ale zůstal jen v záložních týmech. Potom byl na zkoušce v Plzni, v sezoně 2018/19 vystřídal Kometu, hradecký Mountfield a České Budějovice, kde zažil své nejdelší angažmá. Zůstal téměř pět let. Následovaly Jihlava, nižší soutěž ve Švédsku, Prostějov, Slavia a naposledy Tábor.
David Kaše (Litvínov)
- 29 let, útočník
V prodloužení rozhodl gólem na 4:3 semifinále s Kanadou, gól dal i ve finále proti USA, které skončilo 2:5. Rodák z Kadaně si na osmnáctkách zahrál taky v následujícím roce, na dvacítky jel třikrát. V sezoně 2014/15 získal juniorský titul s Chomutovem, naskakoval v první lize a později i v nejvyšší soutěži. Byl draftován Philadelphií. Za oceán se vypravil v roce 2018, po sezoně, kterou strávil ve Švédsku. V NHL sehrál sedm utkání. Během covidové sezony 2020/21 válel taky za Karlovy Vary vedle Jakuba Fleka a Jakuba Lauka. Dva roky strávil ve Spartě, poslední tři sezony válí v Litvínově.
Filip Kuťák (Litoměřice)
- 29 let, útočník
V této sezoně byl kapitánem prvoligových Litoměřic, kde působil čtvrtou sezonu. V nouzi si ho vytáhla partnerská Sparta, vypomohl i v play off. Jeho hráčská historie je sondou do českého zeměpisu. Narodil se v Hradci Králové, vyrůstal v mládeži Pardubic a ve Vítkovicích. Potom putoval nižšími soutěžemi. Hrál za Prostějov, Benátky, Porubu, Frýdek-Místek, Orlovou, Slavii a Sokolov, než se v září 2021 vyloupl na zkoušce v Plzni. Za Škodovku nastoupil desetkrát v extralize a později hrál taky za Kladno. Od nástupu do Litoměřic se vrátil mezi elitu ještě v Liberci a naposledy ve Spartě.
Jan Ordoš (České Budějovice)
- 29 let, útočník
Z rodného Ústí nad Labem se ve čtrnácti letech přesunul do Liberce a u Bílých Tygrů vydržel s roční přestávkou celkem osm let. Mezitím si na sezonu odskočil do švédského Oskarshamnu. Pod Ještědem v roce 2016 dosáhl na titul mezi dospělými, k tomu ještě dvakrát postoupil do finále. V mládeži dával dost gólů, v extralize se z něj stal obranář a specialista na oslabení. „Byl jsem tam moc dlouho a potřeboval změnu,“ glosoval před třemi lety přesun do Českých Budějovic. Předloni střelecky pookřál, s 22 trefami uzavíral první desítku. Takový výkon mezi dospělými předtím ani potom nepředvedl.
David Pastrňák (Boston, NHL)
- 29 let, útočník
Na svém druhém šampionátu osmnáctiletých byl výhradně nahrávačem. Gól David Pastrňák nedal, ale připsal si pět asistencí. Rodák z Havířova působil druhou sezonu ve švédském Södertälje. Boston ho bral z 25. pozice v prvním kole, v další sezoně už naskočil do NHL. Z hráčů draftovaných v roce 2014 sehráli v lize víc utkání jen Leon Draisaitl a Sam Reinhart. Stal se superhvězdou, v posledních čtyřech sezonách pokořil vždycky hranici 100 bodů. Hrál na šesti MS, má bronz z roku 2022, v Praze 2024 vstřelil ve finále zlatý gól. Signál, po kterém padl, přivezl z Bostonu. Startoval na olympiádě v Miláně, v příští sezoně by se mohl stát kapitánem Bruins.
Jiří Smejkal (Pardubice)
- 29 let, útočník
Na MS osmnáctek nastřílel odchovanec Českých Budějovic čtyři góly. Další dvě sezony strávil v juniorské WHL. Odtud zamířil do Medveščaku Záhřeb v KHL, kde hrál s Jakubem Krejčíkem a Tomášem Mertlem. Pak šel do Sparty. Po čtyřech letech zkusil Skandinávii. Za tři sezony vystřídal Tapparu Tampere a Lahti ve Finsku a švédský Oskarshamn. Během dvou z těchto štací patřil k desítce top střelců ligy. Hrál na třech MS a olympiádě 2022, ve stejném roce vybojoval bronz na šampionátu. V ročníku 2023/24 se zkoušel uchytit v Ottawě, ze zámoří se po roce vrátil. S Pardubicemi získal loni bronz a letos titul.
Michael Špaček (Sparta Praha)
- 29 let, útočník
S bilancí 2+5 byl druhým nejproduktivnějším hráčem stříbrného týmu. Michael Špaček se narodil v Mariánských Lázních, ale vyrostl v Pardubicích, kde v ročníku 2014/15 hrál svou první extraligovou sezonu. V létě ho draftoval Winnipeg, jeho další kroky vedly do juniorské WHL. V červnu 2017 podepsal nováčkovskou smlouvu do NHL a pokračoval na farmě Jets. Po třech sezonách se vrátil do Evropy. V Tappara Tampere se potkal s Jiřím Smejkalem, ještě v ročníku 2020/21 následoval Třinec, s nímž získal český titul, potom švédská Frölunda, Ambri a pak Ženeva ve Švýcarsku, odkud během ročníku 2024/25 zamířil do Sparty. Ze čtyř MS má bronz, hrál na ZOH 2022.
Radek Veselý (Caen, Francie)
- 30 let, útočník
Prošel mnoha kluby. Narodil se v Pelhřimově, s hokejem začal ve Vlašimi. Odtud přes Slavii doputoval do Chomutova, kde v roce 2014 s Davidem Kašem nebo Nicolasem Hlavou získali juniorský titul. Hrál taky za Kadaň, odběhl si do Finska, ale brzy se zase vrátil. Procházel převážně prvoligovými kluby jako Benátky, Havířov, Frýdek-Místek, Prostějov. V nejvyšší soutěži sehrál stovku zápasů. Po Chomutovu vystřídal Litvínov, Vítkovice, Třinec, Zlín, ale nikde dlouho nepobyl. Hrál taky za Coventry v Británii a rumunskou Csíkszeredu. Jeho příští štací se má stát Caen ve druhé francouzské lize.
Lukáš Vopelka (bez angažmá)
- 30 let, útočník
Pochází z házenkářské rodiny z Třeboně, jeho otec hrál nejvyšší soutěž. V mládí kombinoval oba sporty. S hokejem začínal v Českých Budějovicích, v 15 letech odešel do švédského Örebro, kde strávil pět sezon a zahrál si i SHL. V sezoně 2016/17 nastupoval ve slovenské extralize za Trenčín a KHL za Slovan Bratislava. Následovaly tři roky v Mountfieldu, hostoval ve Vítkovicích, prošel ještě Znojmo v EBEL, Košice, Zlín, než se vrátil do Motoru. Tam prožil dvě sezony, ale zbrzdila ho zranění. Milovník sushi a filmů o Harrym Potterovi v ročníku 2025/26 paběrkoval v Litvínově a Chomutově, než se vytratil.
Jakub Vrána (Linköping, SHL)
- 30 let, útočník
Původně chytal, než v něm trenér Zbyněk Zavadil objevil ofenzivní talent. Ze Slavie přešel Jakub Vrána do Letňan a v 15 letech do Linköpingu. Stříbrný šampionát U18 v roce 2014 byl jeho už třetí, s 8 góly se stal nejlepším střelcem. Z 13. pozice ho draftoval Washington, ještě sezonu zůstal ve Švédsku. Přes farmu se pak probil do týmu Capitals, v roce 2018 vybojoval Stanley Cup. V sezoně 2020/21 ho vyměnili do Detroitu, v říjnu 2022 nastoupil do asistenčního programu NHL a NHLPA, v prosinci se vrátil, ale kariéru narušilo zranění. Působil ještě v St. Louis, Nashvillu a znovu Washingtonu, než se vrátil do Linköpingu. Hrál na třech MS, má bronz z roku 2022.
Pavel Zacha (Boston, NHL)
- 29 let, útočník
Začínal v rodném Brně, ale pro špičkový hokej vyrostal během čtyř let v Liberci. Po stříbru na osmnáctkách Pavel Zacha odešel do Sarnie v OHL, v roce 2015 ho draftovalo New Jersey v prvním kole jako šestku celkového pořadí. Po sedmi sezonách u Devils byl v červenci 2022 vyměněn do Bostonu. Na šampionátech do 18 let reprezentoval třikrát, stejně tak na dvacítkách. Potom se na dlouho odmlčel. V národním týmu se objevil až při MS v Praze 2024, kde vstřelil vítězný gól ve čtvrtfinále proti USA a nakonec získal zlato. Poslední sezona byla s 65 body a 30 góly jeho nejlepší v NHL. O ZOH v Miláně přišel kvůli otřesu mozku, před šampionátem se mu narodila dcera.