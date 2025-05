Na hokejovém šampionátu v Dánsku jsou zkrácené přestávky o 120 sekund! Místo 17 minut, jako před rokem v Praze, trvají jenom 15. „Ono se to nezdá, ale je to znát. Hrozně rychle to uteče,“ říká kapitán Roman Červenka. „Každý má nějakou svoji rutinu, a najednou to člověk nestihne,“ přidává se útočník Lukáš Sedlák. Pocítí to rovněž trenéři. Neobvyklé je i to, že hráči jsou ve dvou kabinách… I to je specifikum provizorního prostředí. VÍCE čtěte ZDE>>>