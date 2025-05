Vstoupit do diskuse (

Třetí hrací den hokejového mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku nabízí i v neděli porci šesti zápasů. Češi nastupují do svého druhého představení ve 20:20 proti Norům. Slovenský celek se na turnaji poprvé radoval, a to proti Slovinsku po výsledku 3:1. K vítězství mu gólem napomohl také novic v sestavě Pavol Regenda. Výběr USA rozjel proti Maďarsku gólové hody a zvítězil hladce 6:0. Hvězdami nabitá Kanada deklasovala Lotyšsko 7:1. Německo si poradilo s Kazachstánem a zapsalo druhou výhru na turnaji, tentokráte 4:1. Večer nastupuje Finsko do střetu s Francií. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSportu. Program MS v hokeji ZDE>>>