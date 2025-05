ONLINE: Kanada ovládla skupinu, bude hrát s Rakouskem. Dánsko s Německem čekají nájezdy

Vstoupit do diskuse (

Na hokejovém mistrovství světa se odehrají poslední utkání základních skupin. Ve skupině A čtvrté místo uhráli Rakušané, kteří vybojovali čtvrtfinále po 31 letech a hrají s vítězem Skupiny B Švýcarskem. Český tým vyzve domácí Švédy, a tak se bude muset na duel o všechno přesunout do Stockholmu. Tre Kronor totiž nestačily na Kanadu a padli 2:5. O čtvrtfinále ještě hrají domácí Dánsko proti Německu. Všechna utkání sledujte ONLINE na iSportu.

Skupina A

Lotyšsko - Rakousko 1:6

Rakušané porazili Lotyšsko 6:1 a zajistili si po 31 letech postup do čtvrtfinále. Půjdou do něj ze čtvrtého místa. Rakouští hokejisté si do 26. minuty vytvořili tříbrankový náskok, který se ukázal jako rozhodující. Vítězný byl nakonec gól Benjamina Baumgartnera, který vstřelil při přesilovce na konci 26. minuty. Shodně po dvou gólech vítězů dali Dominic Zwerger a Vinzenz Rohrer, jedinou trefu Lotyšů obstaral bývalý kladenský útočník Eduards Tralmaks.

Slovensko - Finsko 1:2

Finové porazili Slovensko 2:1 a posunuli se na druhé místo skupiny A. K udržení této pozice potřebují, aby dosud suverénní Švédové porazili v základní hrací době Kanadu. Seveřané vedli po dvou třetinách po gólech Patrika Puistoly a Waltteriho Mereläo 2:0, v 55. minutě zkorigoval výsledek v přesilové hře Róbert Lantoši. Slováci ztratili šanci na účast ve čtvrtfinále už v neděli.

Švédsko - Kanada

Kanada je vítězem skupiny A. Družina Sidneyho Crosbyho v rozhodujícím klání o první příčku vyrukovala na Švédy s přehledem vyhrála ve Stockholmu 5:2. Tre Kronor v utkání nenakopl ani vyrovnávací gól v oslabení v první třetině. Javorové listy tedy ve čtvrtfinálovém boji budou hrát s Rakouskem.

# Tým Z V VP PP P Skóre B 1 Kanada 7 6 0 1 0 34:7 19 2 Švédsko 7 6 0 0 1 28:8 18 3 Finsko 7 4 2 0 1 22:10 16 4 Rakousko 7 2 2 0 3 21:18 10 5 Lotyšsko 7 3 0 0 4 17:25 9 6 Slovensko 7 2 0 1 4 9:24 7 7 Slovinsko 7 1 0 1 5 9:29 4 8 Francie 7 0 0 1 6 8:27 1

Skupina B

Švýcarsko - Kazachstán 4:1

Hokejisté Kazachstánu prohráli se Švýcarskem 1:4 a sestoupili z elitní kategorie, kde hráli nepřetržitě od roku 2021. Švýcaři se před odpoledním duelem Česka s USA posunuli do čela skupiny B o dva body před českou reprezentaci. Na první pozici ale setrvají jen v případě výhry USA, v opačném případě klesnou na druhé místo. V neprospěch Kazachstánu při bodové shodě s Maďarskem rozhodla porážka ve vzájemném utkání 2:4. Maďarům se podařilo se poprvé v poválečné historii udržet. Mezi elitou hráli v roce 2009 v Bernu a Klotenu po 70 letech, o sedm let později v Petrohradu, před dvěma roky v Tampere a až letos uspěli.

Německo - Dánsko