Český tým pro MS: Rulík bere Galvase, Pastrňák se Zachou se omluvili a Klapka se nevešel
Český tým pro světový šampionát je na světě! Bez Davida Pastrňáka, ale s dravým mládím v čele s 20letým bekem Tomášem Galvasem. S lídry Romanem Červenkou i Lukášem Sedlákem. Ale bez důrazného Adama Klapky. Byl to složitý a nezvyklý proces. Olympiáda prodloužila sezonu, takže se hrály dva přípravné turnaje ve dvou týdnech. Do toho přišla kupa omluvenek. „Tolik jich nepamatuju, ale chápu to,“ uvedl kouč Radim Rulík, jehož čeká poslední turnaj v roli šéfa střídačky. Program MS v hokeji ZDE >>>
Tisková konference začala se zpožděním 45 minut. I to symbolizovalo, jak náročně se tentokrát tým vyvolených pro šampionát rodil. Národní mužstvo se v podvečer vrátilo ze Švédských her, realizační tým se krátce sešel s hráči v salonku.
Tam někteří slyšeli: Sorry, ale nevejdeš se. A krátce potom už se jména 25 hráčů dostala do světa. „Věřím, že uhrajeme medaili a tím se rozloučíme s trenérským štábem. Jsme v očekávání, že to dopadne dobře. Hokej se hraje pro lidi, musíme jim udělat radost,“ uvedl na úvod svazový prezident Alois Hadamczik.
Jeho vztah s Rulíkem byl, diplomaticky řečeno, v minulých týdnech lehce napjatý. Ale sváry stranou, teď přichází rozlučka zlatého kouče z Prahy a jeho trenérské party. Když začala před pěti týdny dlouhá příprava, řekl jasně: „Že je to poslední turnaj? O to víc se chci rozloučit úspěchem. Udělám pro to všechno.“ Teď doplnil, že ambice nemohou být jiné než postoupit do čtvrtfinále a tam se porvat o postup.
S jakým týmem? Takovým, který mixuje mládí a zkušenost. Nechybí 20letý bek Tomáš Galvas nebo 21letý útočník Matyáš Melovský. I dalším hráčům je lehce přes dvacet (Marek Alscher, Jaroslav Chmelař, Tomáš Cibulka). Nakonec nezbylo místo pro Petra Sikoru, 20letého centra z Třince.
„Prostě se nevešel do sestavy, mezi čtyři formace se neprobojoval,“ vysvětlil Rulík. V kuloárech ale potom mluvil o tom, že je to hráč, který má všechno před sebou a šanci jistě v budoucnu dostane. Zbylé mladé bude v kabině řídit hlavně veterán Roman Červenka, ve čtyřiceti stále extraligový král.
Klapka se ve Švédsku hledal
Nevešel se Adam Klapka. Útočník, který v sezoně odehrál za Calgary 79 utkání. Jenže ani tohle mu nestačilo, aby se vměstnal mezi elitu. „Nevešel se,“ stroze okomentoval své rozhodnutí kouč.
Je pravda, že poslední přípravné zápasy mu příliš nevyšly, navíc ve Švýcarsku se bude hrát na velkém hřišti, což není jeho doména. „Jedno z hlavních kritérií bylo, že hráči musejí bruslařsky zvládat. Led je tam obrovský. Takže jakmile někdo nestíhá, je hrozně těžké to uhrát,“ vysvětloval Rulík.
Klapka přišel i o olympijský turnaj v Miláně. Když nastoupil do přípravy, před Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích, byl plný odhodlání. O minulosti se nechtěl bavit. Dařilo se mu v útoku s Melovským a Chmelařem, ovšem okolnosti nenahrály tomu, aby spolu hráli dál. Chmelař se zranil. A Klapka se naposledy ve Švédsku hledal…
Devět omluvenek z NHL
Podle očekávání se tentokrát omluvil Pastrňák. „Když Boston vypadl, měli jsme krátkou konverzaci, z které jsem cítil, že tentokrát asi nepřicestuje. Ale domluvili jsme se, že mu dáme čas na rozmyšlenou. A během neděle jsme si to upřesnili, že nepřiletí,“ potvrdil generální manažer Jiří Šlégr.
Nelze se mu divit. V rozhovoru se zámořskými reportéry potvrdil, že v sezoně hrál se zraněním, v listopadu si natrhnul tříslo. K tomu je třeba připočítat extrémně náročnou sezonu, protože výkony Bruins stály na něm. Plus olympiádu. „Letos to bohužel nedám. Reprezentuju vždycky rád, ale prostě to teď nešlo,“ vzkázal krátce reportérovi deníku Sport.
Pasta je tedy jedním z devíti hráčů z NHL, kteří se omluvili. I tohle je úděl olympijské sezony. Stejný případ je Pavel Zacha, jenž o VIP turnaj v Miláně přišel kvůli zranění. A teď poslal omluvenku. „Ale pořád máme dost kvalitních hráčů. Můžeme těžit z toho, že budeme mít týmový duch. A pokud k tomu takhle přistoupíme a budeme dodržovat systém, můžeme uspět,“ popisuje Šlégr, kterého rovněž čeká poslední mistrovství v roli GM.
A jak je to s brankáři? Zatím jsou nominovaní Josef Kořenář, Petr Kváča a Dominik Pavlát. Jisté je, že Karel Vejmelka a Vítek Vaněček z Utahu se omluvili, k dispozici nebudou. A co Daniel Vladař, jenž s Philadelphií vypadl v druhém kole?
„Jsme s ním v kontaktu. V jeho případě čekáme na výstupní kontrolu,“ uvedl Šlégr. V případě jedničky Flyers tedy existuje varianta, že by ještě na poslední chvíli reprezentaci posílil.
Národní tým odcestuje do Švýcarska v úterý, v pátek je na programu první zápas. V něm se Rulíkův výběr, jenž před rokem vypadl ve čtvrtfinále, utká s Dány.
Zprávy ze dne 10. května 2026
Postřehy redaktora deníku Sport z nominační tiskovky.
Rychlé postřehy za mě— Zdenek Janda (@zdenek_janda) May 10, 2026
Fajn, že jede Galvas
Klapka? Má smůlu, ale prostě historie pamatuje i takové hráče, jimž repre unikala
Super, že jedou Blümel, Melovský i Chmelař.
Překvapení Mandát, ale vyhrál si to výkony.
A bylo by super, kdyby Vladař prošel prohlídkou...@DenikSport
Radim Rulík, trenér hokejové reprezentace, o nominaci Romana Červenky a Lukáše Sedláka z mistrovských Pardubic: „Upřednostnili jsme variantu, že jim dáme prostor pro regeneraci, aby si fyzicky obnovili síly a připravili se pro mistrovství. S Romanem jsme byli domluveni prakticky okamžitě, Lukáši Sedlákovi jsme dali týden, aby si to nechal projít hlavou. Pak mi volal, že má zájem reprezentovat.“
Radim Rulík, trenér hokejové reprezentace o spolupráci s nástupci: „Se Zdeňkem Motákem jsme měli jeden telefon, budeme určitě v komunikaci. Je možné, že je využijeme jako trenéry, kteří nám budou pořizovat poznatky o soupeřích. Tím by do toho byli zatažení.“
Radim Rulík, trenér hokejové reprezentace: „Naše ambice? Abychom se semkli a podali co nejlepší výkon. Uvidíme, na co to bude stačit. Ambice je čtvrtfinále a v něm zabojovat o semifinále.“
Jiří Šlégr, generální manažer hokejové reprezentace: „Mluvil jsem s Pavlem Zachou, už jsem se mu dovolal. Omluvil se, že nepřijede.“
Mimo nominaci skončil Adam Klapka, který strávil celou základní část v Calgary v NHL. „Nevešel se,“ řekl stručně Rulík.
Češi zatím počítají s gólmanskou trojicí z Evropy, kterou vytvoří Petr Kváča, Josef Kořenář a Dominik Pavlát. Gólmani Karel Vejmelka a Vítek Vaněček z NHL se omluvili, ve hře je naopak možný přílet Daniela Vladaře, který v noci vypadl z play off s Philadelphií. „Brankáři z Utahu nepřijedou, omluvili se oba dva. Co se týká Daniela Vladaře, jsme s ním v kontaktu, čekáme na výstupní prohlídku,“ prozradil Šlégr.
Povolání se dočkal Matěj Blümel z AHL. „Dáme si dohromady, jak dlouhou měl pauzu, postupně ho chceme zabodovat, ale do sestavy s ním počítáme. Stoprocentně ho považujeme za ofenzivního hráče, za bruslaře. Přihlíželi jsme k tomu, abychom to ubruslili na obrovském hřišti. Jakmile se tam nestíhá bruslařsky, je těžké to uhrát. Věříme, že ho zabudujeme co nejdřív a počítáme s ním do sestavy. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ řekl k jeho nominaci trenér Radim Rulík.
Radim Rulík, trenér hokejové reprezentace: „Byla to jedna z hodně těžkých nominací. Omluvenek bylo hodně, tolik jich nepamatuju, ale chápu to. U dalších hráčů byla vyrovnanost. Rozhodovala bruslařská schopnost to zvládnout na velkém hřišti a správné rozhodování na malém prostoru.“
Jiří Šlégr, generální manažer hokejové reprezentace: „Davida Pastrňáka jsem nakontaktoval poté, co Boston vypadl. Měli jsme krátkou konverzaci, z níž jsem necítil, že za námi přicestuje. Taková emoce může být po týdnu jiná. Dnes jsme si to upřesňovali a potvrdil mi, že na letošní MS nepřijede.“
Jiří Šlégr, generální manažer hokejové reprezentace: „Oslovili jsme 12 hráčů z NHL, devět se nám omluvilo, tři přijali pozvánku do kempu. Pozvali jsme šest hráčů z AHL, přišlo i hodně omluvenek z evropských klubů. Jsme přesvědčení, že máme dost kvalitních hráčů.“
Milan Hnilička, ředitel reprezentací: „Máme den volna a v úterý máme sraz s nominovanými hráči na letišti. Trénovat budeme až v dějišti šampionátu. Budeme bydlet v Bernu, bude to složitější, je to půl hodiny cesty do haly ve Fribourgu.“
Alois Hadamczik, prezident hokejového svazu: „Příprava byla dlouhá. Věřím, že jsme dali dohromady dobré mužstvo a při vedení starších hráčů vybojujeme medaili a tím se rozloučíme medailí s trenérským štábem.“
Jde se na to
TK ještě nezačala, zdržení, pozdější přílet, plus schůzka s hráči. Podle @horak_mir není v nominaci A Klapka @czehockey . Podle mých info naopak je v ní naopak L Sedlák, který tak vytvoří dvojici s Červenkou @HCPCE. Byl pomlácený, ale i tak neodolal vábení repre 👋@DenikSport— Zdenek Janda (@zdenek_janda) May 10, 2026
Za hodinu a něco nominace na MS @czehockey. I když se R Červ ještě snažil přemluvit D Pastrnaka, podle mých info to nevyšlo. A Pasta tak bude chybět. Výjimečně se omluvil, což asi ted každý pochopi. Zranění, rodina…
Napětí by se dalo krájet jen velmi ostrým nožem. Po debaklu 1:6 od Švýcarů na Švédských hrách si členové národního týmu v tiché kabině zabalili výstroj a pomalu se šourali k odjezdu na cestu domů. Autobus je z Catena arény vezl na letiště v Ängelholmu, odtud do Prahy. Přičemž až v metropoli se hráči mají dozvědět finální nominační verdikt pro mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu, které startuje v pátek duelem proti Dánům. Tisková konference začíná v 19:30. Více čtěte ZDE>>>
Kanada překvapila volbou kapitána pro MS.
Meet the captains!
C: Macklin Celebrini (@BCHockey_Source)
A: Ryan O’Reilly (@OHFHockey)
A: John Tavares (@OHFHockey)#MensWorlds | #MondialMasculinpic.twitter.com/TOnBMotLy3
Zprávy ze dne 8. května 2026
Hokejisté Ukrajiny se po 20 letech vrátí do elitní skupiny mistrovství světa. Na šampionát v německých městech Düsseldorfu a Mannheimu postoupili díky druhému místu ve skupině A divize I v polském Sosnovci. Radovali se díky dnešní výhře nad Japonskem 3:1 a následnému zaváhání domácího Polska, které podlehlo Litvě 1:2 v prodloužení. Už ve čtvrtek si zajistil návrat po roce mezi šestnáctku nejlepších Kazachstán, který skupinu vyhrál. Více čtěte ZDE>>>
