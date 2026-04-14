Předplatné

MS v hokeji ONLINE: Budějovický lídr Slovákům nepomůže, má problémy s kolenem

Slovenský útočník Róbert Lantoši má v úvodu Tipsport extraligy solidní formu
Trenér Radim Rulík se s hokejovou reprezentací rozloučí na mistrovství světa ve Švýcarsku
2
Fotogalerie
iSport.cz
MS v hokeji
Vstoupit do diskuse (2)

Po olympijském turnaji se blíží další hokejový vrchol sezony. Mistrovství světa hostí Švýcarsko od 15. do 31. května 2026. Jak se rýsuje reprezentační soupiska nejen u českého týmu? Sledujeme ONLINE na webu iSport. Program MS v hokeji ZDE>>>

Online přenos - MS v hokeji 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Česko
Kanada
Slovensko

Zprávy ze dne 14. dubna 2026

14. dubna 2026 · 13:23

Slovensku bude na MS ve Švýcarsku chybět českobudějovický útočník Róbert Lantoši. Osmý nejproduktivnější hráč základní části extraligy potřebuje podle trenéra Vladimíra Országha doléčit koleno, s kterým měl v sezoně potíže. „Dohodli jsme se tedy, že si dá pauzu. Koleno ho trápilo od začátku sezony. Chtěli jsme ho, ale neposílí nás,“ řekl Országh novinářům během srazu v Topoľčanech.

Zprávy ze dne 13. dubna 2026

Důležitý moment
Česko
13. dubna 2026 · 17:29

Novinky z přípravy národního týmu před mistrovstvím světa, nicméně nejsou pozitivní. Z hráčů NHL se pro šampionát omluvili Tomáš Nosek, David Kämpf a Ondřej Palát. K dispozici nebude ani Radim Zohorna z Färjestadu.

Zprávy ze dne 10. dubna 2026

10. dubna 2026 · 15:23

Do přípravy českých hokejistů na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku se od příštího týdne zapojí útočníci Dominik Kubalík z Zugu, David Tomášek z Färjestadu a Adam Měchura z Plzně. Ve výběru kouče Radima Rulíka nahradí Ondřeje Rohlíka, Filipa Přikryla a Petra Fridricha. Svaz o tom informoval v tiskové zprávě.

10. dubna 2026 · 15:00

Během sezony se potkávají jako soupeři, na tom není nic nového. Teď v Karlových Varech zažili sourozenci Galvasovi jiný scénář. V Mattoni Areně obsadili sousedící šatny a oba vyrazili na lov vytyčeného cíle. Mladší Tomáš se na kempu reprezentace rve o nominaci na mistrovství světa, starší Jakub s Třincem bojuje o postup do finále. Na velké rodinné setkání ale mnoho času nebylo. „Teprve teď po zápase se máme potkat. Přijel až v úterý, takže na to nebyl prostor,“ rozpovídal se Jakub Galvas po čtvrtém semifinále proti Energii. Více čtěte ZDE>>>

Zprávy ze dne 7. dubna 2026

Česko
7. dubna 2026 · 20:07

Odstartoval v roli hlavního kouče přípravu na třetí mistrovství světa. Ale ví, že už je poslední. „O to víc se budeme snažit dělat maximum, aby byl úspěch,“ hlásí Radim Rulík, který se chtěl o budoucnosti rozhodnout až po mistrovství, ale svaz to chtěl vědět dřív. „Takže jsem mu vyšel vstříc, já to chtěl řešit až po něm,“ přiznal trenér, jenž se svými nejbližšími spolupracovníky převezme Kladno. Více o startu české přípravy čtěte ZDE >>>

Zprávy ze dne 3. dubna 2026

Česko
3. dubna 2026 · 13:11

Kouč hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na úvodní kemp v přípravě před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku 23 hráčů. Mezi triem brankářů, osmi obránci a dvanácti útočníky, kteří se budou hlásit na úterním srazu v Karlových Varech, je pětice nováčků. Extraligový výběr doplňují tři krajánci: bek Jiří Ticháček a útočníci Matyáš Kantner s Danielem Voženílkem. Více čtěte ZDE >>>

Vstoupit do diskuze (2)

Výsledky MS v hokeji 2025

