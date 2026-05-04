MS v hokeji ONLINE: Červenka potvrdil, že posílí Česko! Do nominace přibyl Reichel
Po olympijském turnaji se blíží další hokejový vrchol sezony. Mistrovství světa hostí Švýcarsko od 15. do 31. května 2026. Jak se rýsuje reprezentační soupiska nejen u českého týmu? Sledujeme ONLINE na webu iSport. Program MS v hokeji ZDE >>>
Zprávy ze dne 4. května 2026
Roman Červenka na galavečeru Hokejista sezony Tipsport extraligy potvrdil, že má v plánu posílit národní tým na mistrovství světa.
R Červenka po galavečeru @telhcz potvrdil,že posílí národní tým na MS. @czehockey— Zdenek Janda (@zdenek_janda) May 4, 2026
A věří, si zahraje i s Lukášem Sedlákem
V nominaci hokejistů Finska na Švédské hry je i kapitán Floridy Aleksander Barkov, který dovedl Panthers v minulých dvou letech k zisku Stanleyova poháru. Kouč Antti Pennanen bude mít v útoku nově k dispozici také jeho klubového spoluhráče z úspěšného kádru šampionů NHL Antona Lundella. Dalšími posilami Suomi z NHL jsou brankář Justus Annunen z Nashvillu, beci Olli Määttä z Calgary, Urho Vaakanainen z New York Rangers a útočník Lenni Hämeenaho z New Jersey. Třicetiletý Barkov, jehož účast na letošním mistrovství světa ve Švýcarsku prozradila už v polovině dubna jeho partnerka česká tenistka Marie Bouzková, vynechal kvůli zářijové operaci kolena celou sezonu NHL a přišel i o únorové olympijské hry v Miláně.
Reprezentaci doplní v přípravě na MS útočník Kristian Reichel z Mannheimu. V nominaci na Švédské hry nahradí zraněného Jaroslava Chmelaře, útočník New York Rangers by ale neměl chybět v závěrečné nominaci na šampionát ve Švýcarsku. „Chmelař utrpěl v posledním utkání proti Švýcarům drobné zranění. Celkově jsme byli s jeho výkony spokojeni a přesvědčil nás o svých kvalitách. Dostane prostor na doléčení, aby byl stoprocentně zdravý pro mistrovství světa,“ uvedl trenér národního týmu Radim Rulík.
Zprávy ze dne 3. května 2026
Posílí českou reprezentaci na MS hvězda Bostonu David Pastrňák? Podle aktuálních zpráv spíše ne, v sezoně hrál se zraněním a v zámoří se vyjádřil, že to s účastí na šampionátu moc nevidí. „Myslím, že ne. Určitě potřebuji nějakou pauzu a muselo by se něco drasticky změnit, abych tam jel, myslím,“ řekl Pastrňák. Více čtěte ZDE >>>
D Pastrňák při výstupních rozhovorech v Bostonu zmínil, že to s MS moc nevidí. Hrál se zraněním (natržené tříslo), navíc je jistě po náročný sezoně pobitej. GM Šlégr sám cítí, že to spíš neklapne, ale jsou domluveni, že si v klidu po týdnu zavolají.— Zdenek Janda (@zdenek_janda) May 3, 2026
Ale MS asi bez něj
Mládí vpřed! A pozor, za zásluhy nic nedostanete. Jeden ze vzkazů kouče Radima Rulíka směrem k mistrovství světa. V neděli večer v Českých Budějovicích oznámil nominaci na Švédské hry, které bezprostředně navazují na Fortuna Hockey Games. Olympijská sezona stavbu mužstva ztížila, program je hektický, navíc se kupí zranění. Do Švédska nepoletí ani Roman Červenka a Lukáš Sedlák, o které má reprezentace eminentní zájem. Více čtěte ZDE >>>
Aktuální novinky v českém týmu pohledem redaktora Sportu Zdeňka Jandy.
Dění v kostce:— Zdenek Janda (@zdenek_janda) May 3, 2026
Povolali Alschera i Hovorku z AHL
Do Švéd neletí Hronek, ale snad bude OK
Nejsou v týmu Červenka a Sedlák, zatím mají volno, jeli by až na MS
P. Tomka (17 let) zatím nepovolali, má ještě čas
Stránský a Zadina se omluvili
Pasta? Spíš vládne pesimismus
K české reprezentaci se v úterý na Švédské hry nově připojí sedm hráčů. Závěrečný turnaj série Euro Hockey Tour v Ängelholmu naopak vynechá ze zdravotních důvodů elitní obránce Filip Hronek. Do výběru kouče Radima Rulíka se nově zařadí brankář Dominik Pavlát z Ilvesu Tampere, obránci Libor Hájek z Pardubic, Mikuláš Hovorka s Markem Alscherem z Charlotte v AHL, kteří patří Floridě, a útočníci Michal Kovařčík z Třince a Martin Kaut s Janem Mandátem z Pardubic.
Oproti Českým hrám (Fortuna Hockey Games), které dnes skončily, vypadli z kádru brankář Jiří Patera, obránci Filip Král s Martinem Jandusem a útočníci Matyáš Filip, Marcel Marcel a Matyáš Kantner. Už ve čtvrtek vyřadilo zranění forvarda Michaela Špačka, jehož narychlo nahradil už v domácím turnaji debutant Petr Sikora.
👥 Seniorskou reprezentaci čeká poslední test před mistrovstvím světa. 🔥 Do švédského Ängelholmu vyrazí v následující sestavě. 👀
Zprávy ze dne 2. května 2026
David Pastrňák je hvězdou, která dokáže nasměrovat národní tým k medaili. Po vypadnutí Bostonu v noci na sobotu se otevřela šance, že by se nejslavnější český hokejista současnosti mohl připojit k mančaftu trenéra Radima Rulíka také letos. Třeba i s kolegou Pavlem Zachou. „Před chvíli jsem si s Davidem volal. Dáme si týden čas,“ oznámil generální manažer reprezentace Jiří Šlégr. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 1. května 2026
Českou hokejovou reprezentaci doplní na Českých hrách (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích dvacetiletý třinecký útočník Petr Sikora, který se může těšit na premiéru v národním týmu. Nahradí Michaela Špačka ze Sparty, který se zranil v úvodu čtvrtečního utkání s Finskem při výhře 3:2 v dolní části těla a sezona pro něj předčasně skončila.
Zprávy ze dne 28. dubna 2026
Kouč hokejové reprezentace Radim Rulík nemůže pro MS počítat s útočníky Ondřejem Kašem z Litvínova a Filipem Chlapíkem ze Sparty. Oba se omluvili.
Zprávy ze dne 24. dubna 2026
Česká nominace na Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích:
brankáři: Petr Kváča (Liberec), Josef Kořenář (Sparta), Jiří Patera (Abbotsford/AHL)
obránci: Filip Král, Jan Ščotka, Libor Zábranský (všichni Brno), Tomáš Cibulka (České Budějovice), Tomáš Galvas (Liberec), Martin Jandus (Kladno), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Michal Kempný (Brynäs/Švéd.), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.), Filip Hronek (Vancouver/NHL)
útočníci: Ondřej Beránek, Jiří Černoch (oba Karlovy Vary), Dominik Kubalík, Daniel Voženílek (oba Zug/Švýc.), Matyáš Filip (Plzeň), Jakub Flek (Brno), Marcel Marcel (Kladno), Radovan Pavlík (Hradec Králové), Michael Špaček (Sparta), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu/Fin.), David Tomášek (Färjestad/Švéd.), Adam Klapka (Calgary/NHL), Jaroslav Chmelař (New York Rangers/NHL), Matyáš Melovský (Utica/AHL), Michal Kunc (Tucson/AHL)
Trenér Radim Rulík po dvojzápase s Rakouskem vyřadil z nominace útočníka Adama Měchuru a brankáře Adama Brízgalu s Janem Bednářem. Pro Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích doplní národní tým brankáři Josef Kořenář a Jiří Patera, obránce Filip Hronek a útočníci Adam Klapka, Jaroslav Chmelař, Matyáš Melovský a Michal Kunc. „Oslovili jsme devět hráčů ze zámoří. Tři hráči se omluvili a zbývající nabídku přijali a rádi přijedou,“ uvedl generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.
Zprávy ze dne 21. dubna 2026
Do přípravy reprezentace na MS by se v příštím týdnu měli zapojit útočníci Adam Klapka z Calgary a Jaroslav Chmelař z New York Rangers. Na šampionátu by se měl objevit i v současnosti nejlepší český obránce v NHL Filip Hronek z Vancouveru. Vedení národního týmu ale jména posil ze zámoří nechce nyní komentovat, generální manažer Jiří Šlégr dnes novinářům v Jihlavě řekl, že tak učiní v pátek večer po druhém přípravném zápase proti Rakousku.
„Myslíme si, že to není fér vůči hráčům, kteří jsou momentálně tady. Stejně tak počty, které máme namyšlené,“ řekl Šlégr. Doplnil, že zástupci reprezentace s ním v čele komunikují se všemi hráči, kterým v NHL skončila sezona a nepřesunuli se na farmy do nižší AHL. Takovými jsou v současnosti Klapka, Chmelař a Hronek. „U Filipa musíme počkat hlavně na výstupní prohlídku. Pak se s ním samozřejmě budeme bavit o tom, kdy by měl přijet. Samozřejmě to není hráč, kterého bychom chtěli zkoušet. Určitě se nějakým způsobem včas zařadí do týmu před mistrovstvím světa, pokud by ta dohoda byla,“ popsal Šlégr.
Zprávy ze dne 20. dubna 2026
Start útočníka Sparty Filipa Chlapíka na MS je ze zdravotních důvodů ohrožený. Podle trenéra české reprezentace Radima Rulíka se rozhodne do tří dnů. Ze stejných příčin se omluvil i obránce Pražanů Jakub Krejčík. Prostor v přípravě by měli dostat útočníci ze zámoří Jaroslav Chmelař a Adam Klapka, informaci iSportu však zatím kouč Rulík nepotvrdil.
Zprávy ze dne 17. dubna 2026
Liberecký hokejista Radim Šimek musí na operaci s prasklinou v zápěstí. Třiatřicetiletý reprezentační obránce by měl být fit do začátku nového ročníku extraligy, uvedlo vedení Bílých Tygrů na klubovém webu. Liberec v play off vypadl ve čtvrtfinále po prohře 3:4 na zápasy s Karlovými Vary.
Šimek byl v sezoně nejvytíženějším hráčem libereckého mužstva, v play off hrál i přes zdravotní potíže. Po vyřazení se kapitán Bílých Tygrů a účastník olympijského turnaje v Miláně podrobil detailním lékařským vyšetřením, která odhalila vážnější charakter jeho zranění a nutnost operace zápěstí.
„Radim Šimek dohrával sezonu s nastřelením v oblasti horní končetiny. Podrobná vyšetření prokázala skrytou prasklinu kosti, která vyžaduje operační řešení. Do začátku nové sezony by měl být Radim v pořádku," uvedl týmový lékař Roman Mizera.
Hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na mistrovství světa útočník Jiří Černoch z Karlových Varů. Nahradí zraněného Kevina Klímu. Devětadvacetiletý bronzový medailista ze světového šampionátu v roce 2022 nastoupí již dnes proti Německu. Druhé utkání národního týmu před MS se odehraje v Karlových Varech. Hokejový svaz o tom informoval v tiskové zprávě.
„S Jirkou jsme do nominace počítali od příštího týdne. Nyní jsme využili toho, že je přímo z Karlových Varů, může okamžitě naskočit, doplnit tým a zabojovat o mistrovství světa už v dnešním zápase," řekl generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.
Klíma se zranil ve čtvrtečním utkání proti Německu, které Česko vyhrálo 5:3. „O tom, zda s námi bude pokračovat v další fázi přípravy, se rozhodne v příštích dnech podle toho, jak se bude jeho zdravotní stav vyvíjet," dodal Šlégr na adresu útočníka Hradce Králové.
Zprávy ze dne 16. dubna 2026
Zprávy ze dne 15. dubna 2026
Trenér švýcarské reprezentace Patrick Fischer, který před olympijskými hrami v Pekingu 2022 zfalšoval potvrzení o očkování proti koronaviru a informaci o tom zveřejnil teprve před několika dny, byl odvolaný z funkce. Na domácím mistrovství světa povede za měsíc tým jeho dosavadní asistent Jan Cadieux. „Nikdo o tom nevěděl. Svaz, národní olympijský výbor ani moji nejbližší,“ uvedl Fischer. „Je mi jasné, že šlo o závažný prohřešek a nesu za něj plnou zodpovědnost. Byl jsem potrestán a pokutu jsem zaplatil,“ přidal Fischer, který očkování odmítal z osobních důvodů, přesto chtěl být na hrách s týmem. Za prohřešek dostal před třemi lety od soudu pokutu.
Prezident švýcarského svazu Urs Kessler dnes uvedl, že úspěšný kouč byl od týmu s okamžitou platností odvolaný. „Případ je právně uzavřen, ale vyvolal veřejnou diskusi o hodnotách a důvěře, kterou federace bere velmi vážně. Důvěra a integrita jsou pro náš sport a naši federaci klíčové. S odstupem času bylo naše počáteční hodnocení, že záležitost byla uzavřena, příliš zjednodušující. Jde o hodnoty a respekt, které jsou pro švýcarský lední hokej klíčové a které Patrick Fischer v roce 2022 nedodržel,“ uvedl Kessler.
Fischer vedl švýcarskou reprezentaci jako hlavní kouč již od roku 2015, předtím byl asistentem. Vedl i tým juniorů. Podle původních plánů měl ve funkci skončit po sezoně. Mistrovství světa v Curychu a Fribourgu začne 15. května.
Zprávy ze dne 14. dubna 2026
Slovensku bude na MS ve Švýcarsku chybět českobudějovický útočník Róbert Lantoši. Osmý nejproduktivnější hráč základní části extraligy potřebuje podle trenéra Vladimíra Országha doléčit koleno, s kterým měl v sezoně potíže. „Dohodli jsme se tedy, že si dá pauzu. Koleno ho trápilo od začátku sezony. Chtěli jsme ho, ale neposílí nás,“ řekl Országh novinářům během srazu v Topoľčanech.
Zprávy ze dne 13. dubna 2026
Novinky z přípravy národního týmu před mistrovstvím světa, nicméně nejsou pozitivní. Z hráčů NHL se pro šampionát omluvili Tomáš Nosek, David Kämpf a Ondřej Palát. K dispozici nebude ani Radim Zohorna z Färjestadu.
