MS v hokeji ONLINE: Kanada oznámila silnou nominaci a překvapila volbou kapitána
Po olympijském turnaji se blíží další hokejový vrchol sezony. Mistrovství světa hostí Švýcarsko od 15. do 31. května 2026. Jak se rýsuje reprezentační soupiska nejen u českého týmu? Sledujeme ONLINE na webu iSport. Program MS v hokeji ZDE >>>
Zprávy ze dne 10. května 2026
Kanada překvapila volbou kapitána pro MS.
Meet the captains! / Voici nos capitaines! 🇨🇦— Hockey Canada (@HockeyCanada) May 10, 2026
C: Macklin Celebrini (@BCHockey_Source)
A: Ryan O’Reilly (@OHFHockey)
A: John Tavares (@OHFHockey)#MensWorlds | #MondialMasculinpic.twitter.com/TOnBMotLy3
Zprávy ze dne 8. května 2026
Hokejisté Ukrajiny se po 20 letech vrátí do elitní skupiny mistrovství světa. Na šampionát v německých městech Düsseldorfu a Mannheimu postoupili díky druhému místu ve skupině A divize I v polském Sosnovci. Radovali se díky dnešní výhře nad Japonskem 3:1 a následnému zaváhání domácího Polska, které podlehlo Litvě 1:2 v prodloužení. Už ve čtvrtek si zajistil návrat po roce mezi šestnáctku nejlepších Kazachstán, který skupinu vyhrál. Více čtěte ZDE>>>
V nominaci hokejistů Kanady na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu nechybí devatenáctiletý útočník Macklin Celebrini ze San Jose, který byl u zisku stříbra na únorových olympijských hrách v Miláně. V kádru je i další jednička draftu NHL, o 16 let starší John Tavares, jenž má zlato z olympiády v Soči 2014 a také ze Světového poháru v roce 2016 z Toronta.
Nominace hokejistů Kanady na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu (15.-31. května):
Brankáři: Jet Greaves (Columbus/NHL), Jack Ivankovic (University of Michigan/NCAA), Cam Talbot (Detroit/NHL),
obránci: Evan Bouchard, Darnell Nurse (oba Edmonton/NHL), Dylan DeMelo (Winnipeg/NHL), Sam Dickinson (San Jose/NHL), Denton Mateychuk (Columbus/NHL), Morgan Rielly (Toronto/NHL), Zach Whitecloud (Calgary/NHL), Parker Wotherspoon (Pittsburgh/NHL),
útočníci: Dylan Holloway, Robert Thomas (oba St. Louis/NHL), Mark Scheifele, Gabriel Vilardi (oba Winnipeg/NHL), Mathew Barzal (New York Islanders/NHL), Connor Brown (New Jersey/NHL), Macklin Celebrini (San Jose/NHL), Dylan Cozens (Ottawa/NHL), Emmitt Finnie (Detroit/NHL), Fraser Minten (Boston/NHL), Ryan O'Reilly (Nashville/NHL), John Tavares (Toronto/NHL).
V noci na pátek dohořely naděje Providence Bruins vyšplhat se na vrchol Calder Cupu. Vyřazovací fáze zámořské AHL přinesla překvapení v podobě rychlého konce jednoho z favoritů. Záložní tým Bostonu skončil na hokejkách hráčů Springfieldu. Čili teoreticky volný je pro národní tým útočník Matěj Blümel. Dostane se na něj?
Matthew Tkachuk pojede reprezentovat USA na mistrovství světa ve Švýcarsku. Hvězda Floridy se chce stát prvním rodilým Američanem, který vstoupí do exkluzivního Triple Gold Clubu. S Panthers triumfoval v předchozích dvou sezonách ve Stanley Cupu, v únoru vyhrál olympiádu v Miláně a ve čtvrtek oznámil, že se chystá i na šampionát. V případě, že USA obhájí titul z loňského roku, může vstoupit do vybrané hokejové společnosti, která zahrnuje 30 hráčů z pěti zemí, včetně Jaromíra Jágra a Jiřího Šlégra. Žádný Američan do ní zatím nepatří. „Sakra doufám, že se to povede. Nepojedu tam na dovolenou,“ prohlásil 28letý útočník ve čtvrtek na kanálu ESPN. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 7. května 2026
Čeští hokejisté po středeční eskapádě se zrušeným tréninkem absolvovali rozbruslení v Catena areně před večerním zápasem se Švédy v těchto formacích:
Zábranský, Pyrochta – Flek, Tomášek, Voženílek
Hovorka, Kempný – Kaut, M. Kovařčík, Kubalík
Cibulka, Hájek – Reichel, Sikora, Pavlík
Ščotka, Galvas – Klapka, Melovský, Mandát
Alscher, Ticháček – Kunc, Černoch, Beránek
Zprávy ze dne 6. května 2026
Novinky z tábora Kanady:
Gavin McKenna 🇨🇦 se šampionátu nakonec nezúčastní. Hockey Canada a zástupci McKenny se měli shodnout, že pro mladého talenta bude lepší soustředit se na NHL Combine testy. @DenikSport— Adam Papoušek (@AdamPapousek) May 5, 2026
Zprávy ze dne 5. května 2026
Kouč Švýcarska Jan Cadieux zařadil do nominace na Švédské hry v Ängelholmu další čtyři posily z NHL. Může počítat s obráncem Romanem Josim z Nashvillu, útočníky Nicem Hischierem a Timem Meierem z New Jersey a Ninem Niederreiterem z Winnipegu. Už minulý týden na Českých hrách v Jönköpingu a Českých Budějovicích se představil útočník Pius Suter ze St. Louis.
V nominaci Švédska na domácí Švédské hry v Ängelholmu je i obránce Oliver Ekman-Larsson z Toronta, který předloni získal Stanleyův pohár s Floridou a má ve sbírce na mezinárodní scéně pět medailí. Vedle něj doplnili výběr kouče Sama Hallama z NHL také brankář Arvid Söderblom z Chicaga, bek Albert Johansson z Detroitu a útočníci Emil Heineman se Simonem Holmströmem z New York Islanders. Z finalistů švýcarské ligy se zařadí útočníci Rasmus Asplund z Davosu a Jacob de la Rose z mistrovského Fribourgu.
Zprávy ze dne 4. května 2026
Roman Červenka na galavečeru Hokejista sezony Tipsport extraligy potvrdil, že má v plánu posílit národní tým na mistrovství světa.
R Červenka po galavečeru @telhcz potvrdil,že posílí národní tým na MS. @czehockey— Zdenek Janda (@zdenek_janda) May 4, 2026
A věří, si zahraje i s Lukášem Sedlákem @DenikSport
V nominaci hokejistů Finska na Švédské hry je i kapitán Floridy Aleksander Barkov, který dovedl Panthers v minulých dvou letech k zisku Stanleyova poháru. Kouč Antti Pennanen bude mít v útoku nově k dispozici také jeho klubového spoluhráče z úspěšného kádru šampionů NHL Antona Lundella. Dalšími posilami Suomi z NHL jsou brankář Justus Annunen z Nashvillu, beci Olli Määttä z Calgary, Urho Vaakanainen z New York Rangers a útočník Lenni Hämeenaho z New Jersey. Třicetiletý Barkov, jehož účast na letošním mistrovství světa ve Švýcarsku prozradila už v polovině dubna jeho partnerka česká tenistka Marie Bouzková, vynechal kvůli zářijové operaci kolena celou sezonu NHL a přišel i o únorové olympijské hry v Miláně.
Reprezentaci doplní v přípravě na MS útočník Kristian Reichel z Mannheimu. V nominaci na Švédské hry nahradí zraněného Jaroslava Chmelaře, útočník New York Rangers by ale neměl chybět v závěrečné nominaci na šampionát ve Švýcarsku. „Chmelař utrpěl v posledním utkání proti Švýcarům drobné zranění. Celkově jsme byli s jeho výkony spokojeni a přesvědčil nás o svých kvalitách. Dostane prostor na doléčení, aby byl stoprocentně zdravý pro mistrovství světa,“ uvedl trenér národního týmu Radim Rulík.
Zprávy ze dne 3. května 2026
Posílí českou reprezentaci na MS hvězda Bostonu David Pastrňák? Podle aktuálních zpráv spíše ne, v sezoně hrál se zraněním a v zámoří se vyjádřil, že to s účastí na šampionátu moc nevidí. „Myslím, že ne. Určitě potřebuji nějakou pauzu a muselo by se něco drasticky změnit, abych tam jel, myslím,“ řekl Pastrňák. Více čtěte ZDE >>>
D Pastrňák při výstupních rozhovorech v Bostonu zmínil, že to s MS moc nevidí. Hrál se zraněním (natržené tříslo), navíc je jistě po náročný sezoně pobitej. GM Šlégr sám cítí, že to spíš neklapne, ale jsou domluveni, že si v klidu po týdnu zavolají.— Zdenek Janda (@zdenek_janda) May 3, 2026
Ale MS asi bez něj@DenikSport
Mládí vpřed! A pozor, za zásluhy nic nedostanete. Jeden ze vzkazů kouče Radima Rulíka směrem k mistrovství světa. V neděli večer v Českých Budějovicích oznámil nominaci na Švédské hry, které bezprostředně navazují na Fortuna Hockey Games. Olympijská sezona stavbu mužstva ztížila, program je hektický, navíc se kupí zranění. Do Švédska nepoletí ani Roman Červenka a Lukáš Sedlák, o které má reprezentace eminentní zájem. Více čtěte ZDE >>>
Aktuální novinky v českém týmu pohledem redaktora Sportu Zdeňka Jandy.
Dění v kostce:— Zdenek Janda (@zdenek_janda) May 3, 2026
Povolali Alschera i Hovorku z AHL
Do Švéd neletí Hronek, ale snad bude OK
Nejsou v týmu Červenka a Sedlák, zatím mají volno, jeli by až na MS
P. Tomka (17 let) zatím nepovolali, má ještě čas
Stránský a Zadina se omluvili
Pasta? Spíš vládne pesimismus@DenikSport
K české reprezentaci se v úterý na Švédské hry nově připojí sedm hráčů. Závěrečný turnaj série Euro Hockey Tour v Ängelholmu naopak vynechá ze zdravotních důvodů elitní obránce Filip Hronek. Do výběru kouče Radima Rulíka se nově zařadí brankář Dominik Pavlát z Ilvesu Tampere, obránci Libor Hájek z Pardubic, Mikuláš Hovorka s Markem Alscherem z Charlotte v AHL, kteří patří Floridě, a útočníci Michal Kovařčík z Třince a Martin Kaut s Janem Mandátem z Pardubic.
Oproti Českým hrám (Fortuna Hockey Games), které dnes skončily, vypadli z kádru brankář Jiří Patera, obránci Filip Král s Martinem Jandusem a útočníci Matyáš Filip, Marcel Marcel a Matyáš Kantner. Už ve čtvrtek vyřadilo zranění forvarda Michaela Špačka, jehož narychlo nahradil už v domácím turnaji debutant Petr Sikora.
👥 Seniorskou reprezentaci čeká poslední test před mistrovstvím světa. 🔥 Do švédského Ängelholmu vyrazí v následující sestavě. 👀#ceskyhokej#narodnitympic.twitter.com/tspGk9zKss— Český hokej (@czehockey) May 3, 2026
Zprávy ze dne 2. května 2026
David Pastrňák je hvězdou, která dokáže nasměrovat národní tým k medaili. Po vypadnutí Bostonu v noci na sobotu se otevřela šance, že by se nejslavnější český hokejista současnosti mohl připojit k mančaftu trenéra Radima Rulíka také letos. Třeba i s kolegou Pavlem Zachou. „Před chvíli jsem si s Davidem volal. Dáme si týden čas,“ oznámil generální manažer reprezentace Jiří Šlégr. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 1. května 2026
Českou hokejovou reprezentaci doplní na Českých hrách (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích dvacetiletý třinecký útočník Petr Sikora, který se může těšit na premiéru v národním týmu. Nahradí Michaela Špačka ze Sparty, který se zranil v úvodu čtvrtečního utkání s Finskem při výhře 3:2 v dolní části těla a sezona pro něj předčasně skončila.
Zprávy ze dne 28. dubna 2026
Kouč hokejové reprezentace Radim Rulík nemůže pro MS počítat s útočníky Ondřejem Kašem z Litvínova a Filipem Chlapíkem ze Sparty. Oba se omluvili.
Zprávy ze dne 24. dubna 2026
Česká nominace na Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích:
brankáři: Petr Kváča (Liberec), Josef Kořenář (Sparta), Jiří Patera (Abbotsford/AHL)
obránci: Filip Král, Jan Ščotka, Libor Zábranský (všichni Brno), Tomáš Cibulka (České Budějovice), Tomáš Galvas (Liberec), Martin Jandus (Kladno), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Michal Kempný (Brynäs/Švéd.), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.), Filip Hronek (Vancouver/NHL)
útočníci: Ondřej Beránek, Jiří Černoch (oba Karlovy Vary), Dominik Kubalík, Daniel Voženílek (oba Zug/Švýc.), Matyáš Filip (Plzeň), Jakub Flek (Brno), Marcel Marcel (Kladno), Radovan Pavlík (Hradec Králové), Michael Špaček (Sparta), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu/Fin.), David Tomášek (Färjestad/Švéd.), Adam Klapka (Calgary/NHL), Jaroslav Chmelař (New York Rangers/NHL), Matyáš Melovský (Utica/AHL), Michal Kunc (Tucson/AHL)
