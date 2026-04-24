MS v hokeji ONLINE: Rulík rozšířil nominaci o posily ze zámoří. Dorazí Hronek i Klapka
Po olympijském turnaji se blíží další hokejový vrchol sezony. Mistrovství světa hostí Švýcarsko od 15. do 31. května 2026. Jak se rýsuje reprezentační soupiska nejen u českého týmu? Sledujeme ONLINE na webu iSport. Program MS v hokeji ZDE >>>
Zprávy ze dne 24. dubna 2026
Česká nominace na Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích:
brankáři: Petr Kváča (Liberec), Josef Kořenář (Sparta), Jiří Patera (Abbotsford/AHL)
obránci: Filip Král, Jan Ščotka, Libor Zábranský (všichni Brno), Tomáš Cibulka (České Budějovice), Tomáš Galvas (Liberec), Martin Jandus (Kladno), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Michal Kempný (Brynäs/Švéd.), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.), Filip Hronek (Vancouver/NHL)
útočníci: Ondřej Beránek, Jiří Černoch (oba Karlovy Vary), Dominik Kubalík, Daniel Voženílek (oba Zug/Švýc.), Matyáš Filip (Plzeň), Jakub Flek (Brno), Marcel Marcel (Kladno), Radovan Pavlík (Hradec Králové), Michael Špaček (Sparta), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu/Fin.), David Tomášek (Färjestad/Švéd.), Adam Klapka (Calgary/NHL), Jaroslav Chmelař (New York Rangers/NHL), Matyáš Melovský (Utica/AHL), Michal Kunc (Tucson/AHL)
Trenér Radim Rulík po dvojzápase s Rakouskem vyřadil z nominace útočníka Adama Měchuru a brankáře Adama Brízgalu s Janem Bednářem. Pro Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích doplní národní tým brankáři Josef Kořenář a Jiří Patera, obránce Filip Hronek a útočníci Adam Klapka, Jaroslav Chmelař, Matyáš Melovský a Michal Kunc. „Oslovili jsme devět hráčů ze zámoří. Tři hráči se omluvili a zbývající nabídku přijali a rádi přijedou,“ uvedl generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.
Zprávy ze dne 21. dubna 2026
Do přípravy reprezentace na MS by se v příštím týdnu měli zapojit útočníci Adam Klapka z Calgary a Jaroslav Chmelař z New York Rangers. Na šampionátu by se měl objevit i v současnosti nejlepší český obránce v NHL Filip Hronek z Vancouveru. Vedení národního týmu ale jména posil ze zámoří nechce nyní komentovat, generální manažer Jiří Šlégr dnes novinářům v Jihlavě řekl, že tak učiní v pátek večer po druhém přípravném zápase proti Rakousku.
„Myslíme si, že to není fér vůči hráčům, kteří jsou momentálně tady. Stejně tak počty, které máme namyšlené,“ řekl Šlégr. Doplnil, že zástupci reprezentace s ním v čele komunikují se všemi hráči, kterým v NHL skončila sezona a nepřesunuli se na farmy do nižší AHL. Takovými jsou v současnosti Klapka, Chmelař a Hronek. „U Filipa musíme počkat hlavně na výstupní prohlídku. Pak se s ním samozřejmě budeme bavit o tom, kdy by měl přijet. Samozřejmě to není hráč, kterého bychom chtěli zkoušet. Určitě se nějakým způsobem včas zařadí do týmu před mistrovstvím světa, pokud by ta dohoda byla,“ popsal Šlégr.
Zprávy ze dne 20. dubna 2026
Start útočníka Sparty Filipa Chlapíka na MS je ze zdravotních důvodů ohrožený. Podle trenéra české reprezentace Radima Rulíka se rozhodne do tří dnů. Ze stejných příčin se omluvil i obránce Pražanů Jakub Krejčík. Prostor v přípravě by měli dostat útočníci ze zámoří Jaroslav Chmelař a Adam Klapka, informaci iSportu však zatím kouč Rulík nepotvrdil.
Zprávy ze dne 17. dubna 2026
Liberecký hokejista Radim Šimek musí na operaci s prasklinou v zápěstí. Třiatřicetiletý reprezentační obránce by měl být fit do začátku nového ročníku extraligy, uvedlo vedení Bílých Tygrů na klubovém webu. Liberec v play off vypadl ve čtvrtfinále po prohře 3:4 na zápasy s Karlovými Vary.
Šimek byl v sezoně nejvytíženějším hráčem libereckého mužstva, v play off hrál i přes zdravotní potíže. Po vyřazení se kapitán Bílých Tygrů a účastník olympijského turnaje v Miláně podrobil detailním lékařským vyšetřením, která odhalila vážnější charakter jeho zranění a nutnost operace zápěstí.
„Radim Šimek dohrával sezonu s nastřelením v oblasti horní končetiny. Podrobná vyšetření prokázala skrytou prasklinu kosti, která vyžaduje operační řešení. Do začátku nové sezony by měl být Radim v pořádku," uvedl týmový lékař Roman Mizera.
Hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na mistrovství světa útočník Jiří Černoch z Karlových Varů. Nahradí zraněného Kevina Klímu. Devětadvacetiletý bronzový medailista ze světového šampionátu v roce 2022 nastoupí již dnes proti Německu. Druhé utkání národního týmu před MS se odehraje v Karlových Varech. Hokejový svaz o tom informoval v tiskové zprávě.
„S Jirkou jsme do nominace počítali od příštího týdne. Nyní jsme využili toho, že je přímo z Karlových Varů, může okamžitě naskočit, doplnit tým a zabojovat o mistrovství světa už v dnešním zápase," řekl generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.
Klíma se zranil ve čtvrtečním utkání proti Německu, které Česko vyhrálo 5:3. „O tom, zda s námi bude pokračovat v další fázi přípravy, se rozhodne v příštích dnech podle toho, jak se bude jeho zdravotní stav vyvíjet," dodal Šlégr na adresu útočníka Hradce Králové.
Zprávy ze dne 16. dubna 2026
Zprávy ze dne 15. dubna 2026
Trenér švýcarské reprezentace Patrick Fischer, který před olympijskými hrami v Pekingu 2022 zfalšoval potvrzení o očkování proti koronaviru a informaci o tom zveřejnil teprve před několika dny, byl odvolaný z funkce. Na domácím mistrovství světa povede za měsíc tým jeho dosavadní asistent Jan Cadieux. „Nikdo o tom nevěděl. Svaz, národní olympijský výbor ani moji nejbližší,“ uvedl Fischer. „Je mi jasné, že šlo o závažný prohřešek a nesu za něj plnou zodpovědnost. Byl jsem potrestán a pokutu jsem zaplatil,“ přidal Fischer, který očkování odmítal z osobních důvodů, přesto chtěl být na hrách s týmem. Za prohřešek dostal před třemi lety od soudu pokutu.
Prezident švýcarského svazu Urs Kessler dnes uvedl, že úspěšný kouč byl od týmu s okamžitou platností odvolaný. „Případ je právně uzavřen, ale vyvolal veřejnou diskusi o hodnotách a důvěře, kterou federace bere velmi vážně. Důvěra a integrita jsou pro náš sport a naši federaci klíčové. S odstupem času bylo naše počáteční hodnocení, že záležitost byla uzavřena, příliš zjednodušující. Jde o hodnoty a respekt, které jsou pro švýcarský lední hokej klíčové a které Patrick Fischer v roce 2022 nedodržel,“ uvedl Kessler.
Fischer vedl švýcarskou reprezentaci jako hlavní kouč již od roku 2015, předtím byl asistentem. Vedl i tým juniorů. Podle původních plánů měl ve funkci skončit po sezoně. Mistrovství světa v Curychu a Fribourgu začne 15. května.
Zprávy ze dne 14. dubna 2026
Slovensku bude na MS ve Švýcarsku chybět českobudějovický útočník Róbert Lantoši. Osmý nejproduktivnější hráč základní části extraligy potřebuje podle trenéra Vladimíra Országha doléčit koleno, s kterým měl v sezoně potíže. „Dohodli jsme se tedy, že si dá pauzu. Koleno ho trápilo od začátku sezony. Chtěli jsme ho, ale neposílí nás,“ řekl Országh novinářům během srazu v Topoľčanech.
Zprávy ze dne 13. dubna 2026
Novinky z přípravy národního týmu před mistrovstvím světa, nicméně nejsou pozitivní. Z hráčů NHL se pro šampionát omluvili Tomáš Nosek, David Kämpf a Ondřej Palát. K dispozici nebude ani Radim Zohorna z Färjestadu.
Zprávy ze dne 10. dubna 2026
Do přípravy českých hokejistů na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku se od příštího týdne zapojí útočníci Dominik Kubalík z Zugu, David Tomášek z Färjestadu a Adam Měchura z Plzně. Ve výběru kouče Radima Rulíka nahradí Ondřeje Rohlíka, Filipa Přikryla a Petra Fridricha. Svaz o tom informoval v tiskové zprávě.
Během sezony se potkávají jako soupeři, na tom není nic nového. Teď v Karlových Varech zažili sourozenci Galvasovi jiný scénář. V Mattoni Areně obsadili sousedící šatny a oba vyrazili na lov vytyčeného cíle. Mladší Tomáš se na kempu reprezentace rve o nominaci na mistrovství světa, starší Jakub s Třincem bojuje o postup do finále. Na velké rodinné setkání ale mnoho času nebylo. „Teprve teď po zápase se máme potkat. Přijel až v úterý, takže na to nebyl prostor," rozpovídal se Jakub Galvas po čtvrtém semifinále proti Energii.
Zprávy ze dne 7. dubna 2026
Odstartoval v roli hlavního kouče přípravu na třetí mistrovství světa. Ale ví, že už je poslední. „O to víc se budeme snažit dělat maximum, aby byl úspěch," hlásí Radim Rulík, který se chtěl o budoucnosti rozhodnout až po mistrovství, ale svaz to chtěl vědět dřív. „Takže jsem mu vyšel vstříc, já to chtěl řešit až po něm," přiznal trenér, jenž se svými nejbližšími spolupracovníky převezme Kladno.
Zprávy ze dne 3. dubna 2026
Kouč hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na úvodní kemp v přípravě před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku 23 hráčů. Mezi triem brankářů, osmi obránci a dvanácti útočníky, kteří se budou hlásit na úterním srazu v Karlových Varech, je pětice nováčků. Extraligový výběr doplňují tři krajánci: bek Jiří Ticháček a útočníci Matyáš Kantner s Danielem Voženílkem.