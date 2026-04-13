MS v hokeji ONLINE: Tři omluvenky z NHL! S kým Rulík nemůže pro šampionát počítat?
Po olympijském turnaji se blíží další hokejový vrchol sezony. Mistrovství světa hostí Švýcarsko od 15. do 31. května 2026. Jak se rýsuje reprezentační soupiska nejen u českého týmu? Sledujeme ONLINE na webu iSport.
Zprávy ze dne 13. dubna 2026
Novinky z přípravy národního týmu před mistrovstvím světa, nicméně nejsou pozitivní. Z hráčů NHL se pro šampionát omluvili Tomáš Nosek, David Kämpf a Ondřej Palát. K dispozici nebude ani Radim Zohorna z Färjestadu.
Zprávy ze dne 10. dubna 2026
Do přípravy českých hokejistů na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku se od příštího týdne zapojí útočníci Dominik Kubalík z Zugu, David Tomášek z Färjestadu a Adam Měchura z Plzně. Ve výběru kouče Radima Rulíka nahradí Ondřeje Rohlíka, Filipa Přikryla a Petra Fridricha. Svaz o tom informoval v tiskové zprávě.
Během sezony se potkávají jako soupeři, na tom není nic nového. Teď v Karlových Varech zažili sourozenci Galvasovi jiný scénář. V Mattoni Areně obsadili sousedící šatny a oba vyrazili na lov vytyčeného cíle. Mladší Tomáš se na kempu reprezentace rve o nominaci na mistrovství světa, starší Jakub s Třincem bojuje o postup do finále. Na velké rodinné setkání ale mnoho času nebylo. „Teprve teď po zápase se máme potkat. Přijel až v úterý, takže na to nebyl prostor,“ rozpovídal se Jakub Galvas po čtvrtém semifinále proti Energii. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 7. dubna 2026
Odstartoval v roli hlavního kouče přípravu na třetí mistrovství světa. Ale ví, že už je poslední. „O to víc se budeme snažit dělat maximum, aby byl úspěch,“ hlásí Radim Rulík, který se chtěl o budoucnosti rozhodnout až po mistrovství, ale svaz to chtěl vědět dřív. „Takže jsem mu vyšel vstříc, já to chtěl řešit až po něm,“ přiznal trenér, jenž se svými nejbližšími spolupracovníky převezme Kladno. Více o startu české přípravy čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 3. dubna 2026
Kouč hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na úvodní kemp v přípravě před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku 23 hráčů. Mezi triem brankářů, osmi obránci a dvanácti útočníky, kteří se budou hlásit na úterním srazu v Karlových Varech, je pětice nováčků. Extraligový výběr doplňují tři krajánci: bek Jiří Ticháček a útočníci Matyáš Kantner s Danielem Voženílkem. Více čtěte ZDE >>>