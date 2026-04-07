Rulík se chce loučit úspěchem. A konec? Vyzval ho svaz, on to chtěl řešit až po MS
Odstartoval v roli hlavního kouče přípravu na třetí mistrovství světa. Ale ví, že už je poslední. „O to víc se budeme snažit dělat maximum, aby byl úspěch," hlásí Radim Rulík, který se chtěl o budoucnosti rozhodnout až po mistrovství, ale svaz to chtěl vědět dřív. „Takže jsem mu vyšel vstříc, já to chtěl řešit až po něm," přiznal trenér, jenž se svými nejbližšími spolupracovníky převezme Kladno. A má nějaký tip na to, kdo by reprezentaci mohl převzít po něm?
V Karlových Varech na tréninkové ploše odstartoval maraton před šampionátem, který začíná až 15. května ve Švýcarsku. V té hlavní aréně se zrovna odehrávalo semifinále mezi domácími a Třincem.
Pro vás je to rozlučkový šampionát. Jak vnímáte, že už to víte takhle dopředu?
„Moje vnitřní nastavení je ještě… Jak to říct, abych se správně vyjádřil. (přemýšlí) Je to poslední, chceme udělat co nejlepší výsledek.“
Chápu to tak, že se chcete rozloučit úspěchem?
„Ano, takhle to myslím. Chceme pro to udělat maximum. K úspěchu potřebujete trochu štěstí, shodu okolností. Od každého trošku, to není jedna věc. Ale opravdu se stoprocentně zaměříme na přípravu a uděláme maximum, abychom udělali co nejlepší výsledek.“
Není obvyklé v českém prostředí, aby se konec oznámil už takhle před šampionátem. Tak budete se podílet…
(ihned zareaguje) „Není, já jsem k tomu byl vyzván. Já jsem to chtěl řešit po mistrovství, pro mě je hrozně důležité, jak ho sehrajeme. Poslední dvě největší akce, což je šampionát v Dánsku a olympiáda, jsme skončili ve čtvrtfinále, tak jsem chtěl počkat. Já nemám ještě někde nic podepsáno. I když už to máme dohodnuté… Ale já jsem to takhle nechtěl, byl jsem vyzván svazem. Takže jsem mu vyšel vstříc. Chtěl jsem to řešit až po šampionátu, ale bohužel bylo to nastavené tak, že to chtějí vědět co nejdřív. Takže jsme to začali intenzivně řešit a udělali jsme rozhodnutí.“
Budeme se muset zaměřit na hráče z Evropy
Máte představu, kdo by mohl být váš nástupce? Budete se na tom nějak podílet? Že byste někoho doporučil?
„Ne. Já představu nemám.“
A už tušíte, jak sestavíte tým na mistrovství? Dá se čekat, že největší hvězdy z NHL po olympiádě budou mít volno?
„Pokud budou mít zájem reprezentovat, budeme rádi, určitě jim nebudeme bránit, aby tým posílily. Zvlášť pro mladé kluky by to byla obrovská zkušenost. Nejen zápasy, ale i to, aby poznali, jak funguje kabina. Byl bych rád, kdybychom na ně dosáhli, ale mám pocit, že sezona je tak náročná, že na ně úplně nedosáhneme a budeme se muset zaměřit hlavně na hráče z Evropy.“
Budete dávat šance mladým hráčům?
„Pokud bude možnost, tak určitě dostanou příležitost, pokud to jenom trochu půjde. Máme nějaké mladé v extralize. Už se nedá říct v Evropě. Ale v AHL ano. Uvidíme, na koho dosáhneme. Mladí kluci určitě dostanou šanci.“
Kdo z mladých vás nejvíc překvapil?
„Jednoznačně, co se píše. Petr Tomek z Varů je ve famózní formě, hraje výborně. Počkáme, jak všechno dopadne, kolik bude mít zápasů, taky bude potřebovat odpočinek. Ale je to hráč, který velmi překvapil. Jeho progres během sezony je obrovský.“
Co říkáte na to, jak se předvedl 20letý liberecký obránce Tomáš Galvas? Má jistě reálnou šanci na mistrovství, že?
„Má velkou šanci. Bude záležet, jak zvládne zápasy. Po mentální stránce o něj vůbec strach nemám, o herní taky ne. Ale jde o to, jak bude zvládat souboje, jak mu to půjde před brankou. Jak se popasuje s hrou na mezinárodní úrovni. A v přípravných utkáních je ještě o něco nižší než na mistrovství. Ale šanci má.“
Je důležité pro budoucnost českého hokeje, aby mladí dostávali šanci právě i na velkých seniorských akcích?
„Já to říkám pořád. My jsme udělali předtím stříbro s dvacítkou, teď taky, ale spousta hráčů hraje kanadskou juniorku. A z té cesta do nároďáku není. Pokud by hráli v zámoří nebo tady mezi dospělými, mají daleko větší šanci.“
Zvažoval jste, že oslovíte i plzeňského útočníka Adama Měchuru, který pod vámi získal stříbro na dvacítkách?
„Ano, zvažuju to.“
Takže ještě má šanci, i když se nevešel do tohoto prvního výběru?
„Ano. Potřebujeme síly rozložit, protože máme šest týdnů přípravy, deset zápasů. A máme jenom čtyři formace, takže k obměnám dojde. A i tohle jméno připadá v úvahu. Určitě to zavřené nemá.“
Jak se bude mužstvo skládat?
„Tohle není sestava pro mistrovství světa, ale první sestava do přípravy na šampionát. Ta je dlouhá, je to šest týdnů, deset zápasů. Takže chceme síly rozložit.“