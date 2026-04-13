Rulík skládá tým pro MS, dostal tři omluvenky z NHL. Volní můžou být Chmelař a Klapka
Hokejová reprezentace otevřela druhý kemp v Karlových Varech, jehož náplní budou i zápasové testy s Německem (čtvrtek a pátek). Hráči dostávají zabrat v ostrých trénincích, do toho Radim Rulík s generálním manažerem Jiřím Šlégrem obvolávají hráče z NHL, případně AHL. Logicky se nejprve plní seznam omluvenek, v následujících dnech a týdnech přijdou na řadu potvrzená jména hráčů, kteří dokončili sezonu a dostali svolení od klubu.
V první rundě těch, kteří si nevyzvednou pozvánku do národního týmu, jsou útočníci Ondřej Kämpf (Washington), Tomáš Nosek (Florida) a Ondřej Palát (NY Islanders). Z evropských hráčů se omluvil Radim Zohorna z Färjestadu. Důvody? „To musí říct oni,“ reagoval kouč Radim Rulík. „Tihle kluci, které jsme oslovili, se omluvili. Teď jsme si dávali plán kontaktu s hráči ze zámoří, protože se blíží konec základní části. Oslovíme ty, kteří po ní skončí a taky jejich farma nebude hrát play off. Během tohoto týdne bychom mohli mít odpověď,“ doplnil Rulík.
Mezi jinými by mezi tyto hokejisty mohli patřit útočníci Jaroslav Chmelař (NY Rangers) a Adam Klapka (Calgary). Jejich hlavní týmy se nedostanou do Stanley Cupu, to samé jejich farmářské zálohy v případě Calder Cupu.
Češi, které čekají boje v play off NHL, zatím dostávají „komunikační volno“, vedení reprezentace se na ně obrátí až po případném konci v soutěži. „Hráče, co nastoupí do Stanley Cupu, zatím nekontaktujeme, máme o ně zájem, ale necháváme je v klidu, aby se soustředili na hru ve svém klubu,“ připojil Rulík.
Ve hře jsou také Stránský se Zadinou
Každý rok se v bitvách o stříbrný pohár stane překvapení, proto se Rulík zdráhá říkat, kdo má větší šanci se na šampionát podívat. „V Americe nehraje roli, kdo je první a kdo postoupí na poslední chvíli. Chceme dát hráčům klid, a až když by vypadli, tak je oslovíme. Každopádně o hráče, kteří budou hrát o Stanley Cup, zájem mít budeme,“ ujistil.
Hráčem, jenž v minulosti v NHL působil, je i Dominik Kubalík, momentálně hrající ve švýcarském Zugu. V únoru reprezentoval na olympiádě v Miláně a po klubové stránce ne úplně ideální sezonu si chce prodloužit na šampionátu. Shodou okolností ve Švýcarsku. „Dominik je tady, souhlasil, že nastoupí do kempu a bude bojovat o účast na mistrovství světa. Chuť určitě má,“ řekl k němu Rulík.
V tamní National League zůstává ve hře duo z Davosu Matěj Stránský a Filip Zadina. Kouč národního týmu zmínil, že tam i ve Finsku ještě vidí možnosti k posílení aktuální soupisky. „Máme ještě hráče ve Švýcarsku, na severu a uvidíme, co mladí kluci ze zámoří. Půjde to tímto směrem,“ dodal Radim Rulík s tím, že ještě samozřejmě počká na hráče z extraligového play off.