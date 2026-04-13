Tomášek o šíleném konci ve Švédsku a zprávě Sparty, že nepřijde: Bylo to od ní zbytečné…
Prožil neobyčejnou, hektickou sezonu, divokou na začátku a hořkou na konci. David Tomášek vykopl ročník vedle Connora McDavida u Oilers a zabalil ji po extrémním vypadnutí ze švédského play off, kdy jeho Färjestadu nestačilo vedení 3:0 v sérii proti Rögle. Aby toho neměl málo, po olympiádě se jeden z nejlepších evropských útočníků vydá i na šampionát do Švýcarska. A pak? Podle všeho do Pardubic. „Po dohodě s klubem se to bude zveřejňovat až po sezoně,“ řekl na kempu reprezentace v Karlových Varech.
Kolem návratu Davida Tomáška do extraligy se toho v posledních týdnech dost namluvilo. Jakmile se v extraligovém zákulisí vyjasnilo, že před nabídkou Sparty upřednostnil jinou, pražský klub svým fanouškům napsal, že ačkoli by se 30letý útočník stal nejlépe odměňovaným hráčem v historii „S“, volání klubu nevyslyšel. Což Davida Tomáška rozladilo.
Máte za sebou turbulentní ročník, přechod z Evropy do NHL, pak zpátky, do toho olympiáda. Jak jej hodnotíte?
„Určitě jedna z nejnáročnějších sezon, možná nejtěžší. Párkrát jsme se stěhovali, do konce sezony s Färjestadem bojovali o play off, od nového roku to bylo hektické, plus olympiáda. V lize jsme si play off nakonec zahráli a vedli, ale nakonec jsme prohráli a vypadli. Celkově hodně emocí. Závěr jsem měl ale dobrý, jsem zdravý, nebyl důvod se omlouvat, nároďák je vždycky čest.“
S BK jste nad favorizovanou Rögle vedli 3:0, pak ovšem nastal historický obrat, poprvé ve Švédsku tým otočil z manka tří proher, navíc na tamní poměry šlo o hodně vyhecovanou sérii. Bylo těžké přijmout ztracený postup?
„Je pravda, že vyhecovaná byla série dost. Náš trenér v Rögle šest let působil, vyřadili nás před třemi roky, byli favoritem celé soutěže s Skellefteou. My jsme do play off proklouzli posledním zápasem, do toho jsme vyhráli první tři s Rögle, pozice outsidera nám vyhovovala. Pak jsme ale nezvládli další utkání, roli sehrála zranění, takže jsme soupeře nechali nadechnout. Nakonec postoupil vynikající tým.“
Trenéři obou týmů na sebe štěkali kvůli verdiktům rozhodčích. Nepřipomnělo vám to trochu českou scénu?
„Tohle, co se tady teď děje, se tam určitě nedělo. To se neděje snad nikde… (usmívá se) Trenéři se trochu vyhecovali, byly tam nervy na jedné tiskovce, což se stává, ale tam se to taky víceméně utnulo.“
V rozhodující bitvě vašemu spoluhráči Radimu Zohornovi neuznali gól na 2:3, když se sudí upískl a přerušil předčasně hru. Taky vám protihráč najel do gólmana a způsobil mu otřes mozku. Divoké i na ledě, že?
„To jo a nevím, co by se dělo tady, kdyby se nějakému týmu stalo, co nám. Neuznali nám důležitý gól a ještě zranili brankáře. Velké momenty. Chtěli a měli jsme to ukončit dřív a nevymlouvat se na poslední zápas, co se v něm dělo. Mrzelo nás to moc, ale takhle se to v play off někdy vyvine. Vypadli nám dva, tři důležití útočníci a zase rozhodly maličkosti.“
Vyjádření Sparty? Takový klub to nemusel takhle udělat
V jakém duchu probíhalo loučení se Švédskem? V klubu, se spoluhráči…
„Bylo to lehce emotivnější, něco jsem tam odehrál. Tenhle rok jsme cítili, že bychom po tom vměstnání se na poslední chvíli do play off mohli něco udělat, bohužel jsme dostali těžkého soupeře hned na začátek. My sami jsme předvedli historický moment, jeden zápas v sérii jsme otočili z 0:5 na 6:5, ten byl pozitivní. Druhý pak hodně negativní. Hlavně starší švédské kluky obrat hrozně moc mrzel, nikdy nevíte, kolik play off máte ještě před sebou.“
Můžete potvrdit, zda vaše další kroky povedou do Pardubic?
„Podepsáno mám, ale po dohodě s klubem se to bude zveřejňovat až po sezoně, v dubnu nebo v květnu.“
Semifinálová sada mezi Pardubicemi a Spartou je i pro vás specifická, hrál jste za oba týmy…
„Sleduju to, hokej mě baví, ale nebaví mě ty věci okolo. Myslím, že nebaví nikoho. Chápu emoce, chápu obě strany, v určitém smyslu je to i srandovní, ale zároveň trochu škoda. Jinak je to parádní série, oba týmy hrají výborně. Sparta se strašně zvedla po dvou předchozích kolech.“
Sparta během února popsala, že jste nevzal její nabídku, ačkoli měla být nejlepší v historii klubu. Co jste říkal obsahu téhle zprávy?
„No, úplně se k tomu vracet nechci. Myslím si, že to od nich nebylo úplně nejlepší vyjádření a ani načasování během olympiády. Takový klub to nemusel takhle udělat a ještě v podstatě zmiňovat částky, finance. Neviděl jsem to nikde dřív u jiných klubů, že by to u hráčů dělali. Neviděl jsem to ani moc po Evropě. Chápu jejich postoj vůči fanouškům, že se chtěli vyjádřit, ale tohle mi přišlo zbytečné.“
Zamrzelo to?
„Jo, ale snažím se pochopit i druhou stranu.“
Co napsala Sparta fanouškům na webu:
(10. února 2026)
Zájem o návrat Davida Tomáška do Sparty byl z naší strany dlouhodobý a velmi intenzivní. Trval už od jeho odchodu do zahraničí a komunikace mezi oběma stranami probíhala kontinuálně po celé tři roky. David byl v kontaktu s vedením klubu, trenéry i majitelem a měl rovněž možnost s týmem trénovat během letní přípravy.
Ve chvíli, kdy se návrat stal opět reálně možným, jsme mu předložili nabídku, která by z něj učinila jednoznačně nejlépe odměňovaného hráče v historii Sparty, výrazně nad úrovní dosavadního platového maxima v klubu. Součástí této nabídky byla také jasně definovaná sportovní role a pozice jednoho z hlavních lídrů týmu, společně s Filipem Chlapíkem. David se však rozhodl vydat jinou cestou. Jeho rozhodnutí respektujeme.