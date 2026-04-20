Rulík o Chlapíkovi: Strašně jsme o něj stáli, jenže... Co posily z NHL a z farem?
Hokejový národní tým se po kempu v Karlových Varech přesunul do Jihlavy. Odtud ve čtvrtek vyrazí do Vídně za dalším herním testem s Rakouskem, den poté je v nové Horácké aréně nachystaná odveta. Do startu šampionátu ve Švýcarsku (15. – 31. května) zbývá pár týdnů, pomalu se dolaďuje příjezd hráčů ze zámoří. Podle informací iSportu by o MS měli zabojovat útočníci Adam Klapka (Calgary) a Jaroslav Chmelař (NY Rangers), po únorové olympiádě dal najevo předběžný zájem i obránce Filip Hronek z Vancouveru. Kouč Radim Rulík to zatím nepotvrdil, ale vyjádřil se k tomu, k čemu zatím může. Program MS v hokeji ZDE>>>
Jak se vám líbí v komfortní jihlavské hale?
„Z parkoviště netrefím do kabiny… (usmívá se), ale led je výborný a celkově prostředí mi přijde skvělé.“
Na Vysočinu jste nominoval čtyři další hráče včetně gólmana Bednáře, v jaké pohodě se připojili?
„Honzu jsme měli už na dvacítce v Edmontonu 2022, to bylo dohrávané mistrovství světa. Náš realizák se s ním zná. Letos měl výbornou sezonu ve Finsku, opravdu vynikající čísla, v Pori si vychytal pozici číslo jedna. Navíc mladý kluk, takže jednoznačná volba pozvat ho do kempu v tomto období. Jsem rád, že nás doplnili hráči, které jsme oslovili, jsou zdraví a mají chuť poprat se o mistrovství.“
Máte ještě v myšlenkách gólmana Dominika Frodla po vynikající sezoně ve Varech?
„Musím říct, že nemáme v tuhle chvíli. To bychom ho už oslovili. S gólmany máme plán už i na příští týden, kdy se k nám připojí další brankář nebo brankáři. Sestava gólmanů se bude znovu měnit. Plán s nimi máme, ale o tom, kdo končí a kdo přijde nový, budeme informovat vždy po týdnu. Dopředu to říkat nechceme, ale naplánované to máme.“
Co Jiří Ticháček a Kevin Klíma – připojí se k týmu?
„Jirka Ticháček je v pořádku a je to hráč, kterého známe a nemusíme ho tolik zkoušet. Chtěli jsme tady dát prostor obráncům, které ještě tolik neznáme. Příští týden se Jirka připojí. Kevin Klíma má poranění v horní části těla, není úplně ready, ale chtěli bychom ho mít na Českých hrách. Domluvili jsme se, že by tenhle týden tomu dal trochu volno a připojil se příští úterý v Budějovicích, pokud bude vše v pořádku.“
Krejčík je out, co obránci Floridy?
Ze Sparty jste povolal Michaela Špačka, jeho spoluhráč Filip Chlapík dohrával play off zraněný. Stihne se vykurýrovat?
„Tam je to jednoznačná volba, strašně jsme o Filipa stáli, protože měl skvělou sezonu. Čekáme, do tří dnů bychom mohli dostat zprávu od lékaře, byl na vyšetření a není tajemstvím, že dohrával se zraněním a pod injekcemi. Nevidím ale úplně, že to bude směrem k mistrovství… Myslím, že se bude muset vyléčit, dát dohromady a připravit na novou sezonu. Strašně bych si ho přál v týmu, ale situace je takováto.“
Bek Jakub Krejčík byl rovněž pobouchaný, jak to vypadá s ním?
„Má zdravotní problém, šel na vyšetření, čekal na výsledky a nedopadlo to dobře. Je pro nás out.“
Jak se vyvíjí situace v zámoří kolem trojice hráčů NHL Chmelař, Klapka a Hronek?
„Máme to připravené a až to bude aktuální, tak informace zveřejníme.“
A co obránci Floridy Hovorka s Alscherem, kteří zřejmě budou mít práci v play off AHL v týmu Charlotte?
„Jejich farma je v play off, čeká se na první kolo. Bojujeme o ně, ale praxe je taková, že nám v minulosti kluby vyšly vstříc jen s Davidem Špačkem v případě Minnesoty. Jinak žádný tým NHL, co má farmu v play off, nám hráče nepustil. Viz Matěj Blümel, o kterého jsme stáli každý rok. Je to otázka pro generálního manažera, který na tom pracuje, je v komunikaci se zámořím. Určitě se snažíme hráče do přípravy získat.“
David Špaček dostane opět souhlas od Wild?
„Nemám ještě zprávu, ale pracujeme na tom. Jirka Šlégr bude vědět víc. My trenéři se teď věnujeme hráčům, Jirka hlavně komunikaci se zámořím. Vyřizuje příchody hráčů, což obnáší i zdravotní prohlídky, na něž se čeká. Dáváme je dohromady a máme to připravené na příští týden.“
Slyšel jste od někoho ze zámoří, že nepřijede bojovat o MS? Krom dříve zmíněných útočníků Paláta, Noska a Kämpfa?
„Z mladších kluků, které jsme oslovili, neřekl nikdo ne. Všichni mají zájem. U těch tří zkušenějších se stav nemění, nebudou. Další hráči jsou ve Stanley Cupu, necháme je, ať bojují ve svém týmu a podají co nejlepší výkon. Přejeme jim, ať se dostanou co nejdál. Série jsou strašně vyrovnané, nevidím v žádné úplného favorita, stát se může cokoli. Počkáme, jak všechno dopadne. V případě, že hráči budou volní, tak je určitě oslovíme.“