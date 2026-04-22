Skandál ve Švýcarsku před MS. Kouč zfalšoval potvrzení o očkování, rozkol mezi hráči?
Ve Švýcarsku to vře. Trenér reprezentace Patrick Fischer byl měsíc před mistrovstvím světa ve Fribourgu a Curychu odvolán. Za to, že před olympiádou v Pekingu 2022 zfalšoval potvrzení o očkování proti koronaviru. Na domácím šampionátu povede výkvět pořadatelské země dosavadní asistent Jan Cadieux. Hvězda NHL Roman Josi se v dopise svazu 50letého Fischera zastal. Jiní hráči se k němu nepřidali. Mluví se o rozkolu v kabině.
Skandál rozpoutal mediální bouři a zatřásl stabilitou švýcarského hokeje. Týká se několik roků starého prohřešku. Na Patricka Fischera však vyplavaly i další věci. Nicméně už jeho přiznání, že před čtyřmi lety použil falešný covidový certifikát, otevřelo témata, která přesahují porušení pravidel.
„Nikdo o tom nevěděl. Svaz, národní olympijský výbor ani moji nejbližší,“ uvedl Fischer v pondělí 13. dubna. „Je mi jasné, že šlo o závažný prohřešek a nesu za něj plnou zodpovědnost. Byl jsem potrestán a pokutu zaplatil,“ dodal trenér, který očkování odmítal z osobních důvodů. Přesto chtěl být na hrách s týmem. Soud mu pak napařil pokutu.
Verdikt je nezvratný
Švýcarský hokejový svaz nejdřív Fischera podpořil. Ale pod tlakem veřejnosti se s ním o dva dny později rozešel. Rozhodnutí nenašlo všude pochopení. Verdikt svazu se však nedá zvrátit. Jeho prezident Urs Kessler zdůraznil, že zásadní je morální rovina. Dlouholetý a úspěšný trenér byl odvolán kvůli ztrátě důvěry.
Švýcaři pod Fischerem
Turnaj
Umístění
2016
MS
11.
2017
MS
6.
2018
ZOH
10.
2018
MS
2.
2019
MS
8.
2020
MS
zrušeno
2021
MS
6.
2022
ZOH
8.
2022
MS
5.
2023
MS
5.
2024
MS
2.
2025
MS
2.
2026
ZOH
5.
„Případ je právně uzavřen, ale vyvolal veřejnou diskusi o hodnotách a důvěře, kterou federace bere velmi vážně. Důvěra a integrita jsou pro náš sport a naši asociaci zásadní. Naše počáteční hodnocení, že záležitost byla uzavřena, příliš zjednodušující. Jde o hodnoty, jež jsou pro švýcarský lední hokej klíčové. Patrick Fischer je v roce 2022 nedodržel,“ uvedl šéf asociace.
Na videozáznamu, na němž se ke svému přestupku přiznal, Fischer zdůraznil, že se dosud řídil platnými zákony. Deník Tages-Anzeiger to však krátce po jeho prohlášení vyvrátil. Přišel s tím, že už v březnu 2019 překročil Fischer při jízdě na dálnici poblíž Winterthuru povolenou rychlost o víc než 40 kilometrů v hodině.
Za hrubé porušení dopravních předpisů zaplatil pokutu 2200 švýcarských franků a dalších 800 franků za soudní náklady (celkem asi 160 000 korun). K tomu byla Fischerovi vyměřena pokuta 11 000 franků (292 000 korun) s podmínečným odkladem na tři roky. I tuto částku musel zaplatit, neboť paděláním úřední listiny se mezitím dopustil dalšího trestného činu.
Krize důvěry
Pro Švýcary byl Fischer dobrý trenér a silná osobnost. Když ho před jedenácti lety vyhodili v Luganu a vrátil se k národnímu mužstvu coby hlavní trenér, prohlásil, že chce vyhrát titul mistra světa. Třikrát k tomu měl velmi blízko. Bez ohledu na to, že se mu to nepovedlo, hráče i veřejnost inspiroval svým vystupováním, názory a hodnotami, které prosazoval. V mužstvu probudil týmového ducha, odvahu, sebevědomí, vášeň a víru, že je schopno dosáhnout nejvyšších cílů. I proto po skandálu zavládlo tak obrovské rozčarování. Jako trenér byl Fischer morální autoritou. Všechny pak překvapilo, že jí není. Svatozář mu přitom nasadili jiní, a nikoli on sám.
Jako hlavní kouč vedl celek Švýcarska od roku 2015. Na mistrovství světa ho třikrát dovedl ke stříbrným medailím, loni a předloni dvakrát po sobě. O to bolestivější je jeho pád, ještě k tomu před domácím šampionátem, který mělo být vyvrcholením jeho dosavadní kariéry.
Odvolání trenéra reprezentace otřáslo nejen vedením svazu, ale i samotným týmem. Kauza přerostla v zásadní krizi důvěry, na níž švýcarský hokej a celá společnost dlouhodobě staví svou identitu. Přestože byl Fischerův prohřešek už dřív vyřešen, opožděné přiznání změnilo pohled vedení svazu. Právě hodnoty jako respekt a důvěra měl Fischer svým jednáním pošlapat.
Do beztak napjaté situace se vložil Roman Josi. Vedení svazu poslal dopis, v němž vyzval k přehodnocení rozhodnutí a návratu Fischera k týmu. Obránce Nashvillu a držitel Norris Trophy z roku 2020 argumentoval snahou o zachování kontinuity a dosažení co nejlepších výsledků na blížícím se domácím mistrovstvím světa.
Fischerův nástupce Cadieux nemá jednoduchou pozici a čelí nepřímé nedůvěře části kabiny, kterou ještě prohloubil právě Josiho dopis. Nepohrozil, že se mistrovství světa nezúčastní, pokud nebude Fischer na střídačce. Deklaroval i stoprocentní podporu novému trenérovi. Zároveň však zpochybnil jeho schopnost dovést tým k úspěchu. Tento rozpor jen podtrhnul chaos, ve kterém se švýcarská reprezentace aktuálně nachází.
Věrný Roman
Místo uklidnění dopis rozdělil kabinu. Hráči nezaujali jednotný postoj. Někteří hráči dávají najevo podporu bývalému kouči, aniž by schvalovali jeho jednání. Třeba Kevin Fiala sdílel Josiho myšlenky. Jiní naopak odmítají spojovat sportovní úspěch s přehlížením etických pravidel. Několik švýcarských hvězd jako Nino Niederreiter, Nico Hischier, Timo Meier nebo Pius Suter se od dopisu distancovalo. Tým tak v nejméně vhodné době místo uklidnění čelí otázkám kolem trenéra a taky soudržnosti týmu.
„Roman Josi se zastal trenéra, jemuž stejně jako svým spoluhráčům vděčí za nejslavnější období, jaké v historii naší reprezentace bylo. Je pochopitelné, že ne všichni hráči s ním souhlasí. Taky ví, že odvolání Patricka Fischera je nezvratné. Ale upřednostnil slušnost a přátelství před funkční profesionalitou. Proč hvězdy z NHL v posledních letech spěchaly na šampionát, kdykoli to bylo možné? Taky kvůli osobnosti kouče. Kdo se třikrát dostal se Švýcarskem do finále, není obyčejný trenér. Josi teď sjednotí tým a bude pro Jana Cadieuxe bezvýhradně tím, čím byl pro každého jiného trenéra. Věrným Romanem. Pokud Švýcaři na mistrovství světa nesplní očekávání, určitě to nebude kvůli dopisu Romana Josiho, ale protože hokej zůstane nevyzpytatelnou hrou na kluzké ploše,“ napsal renomovaný hokejový novinář Klaus Zaugg.
Do začátku mistrovství světa zbývá jen několik týdnů. Místo klidu a soustředění se vířila další oblaka prachu a švýcarský tým řešil zásadní interní problémy. Švýcaři zahájili další fázi přípravy v Bielu, kde hraje i dva přípravné zápasy proti Maďarsku. Do města v kantonu Bern se vypravil taky prezident svazu Kessler. Vystoupil před týmem, mluvil i s trenérským štábem.
Případ Patricka Fischera ukazuje, že v moderním sportu už nejde jen o výsledky na ledě. Podle deníku Blick hrozí Fischerovi i další nepříjemnosti. V neděli 29. března byl potřetí zvolen trenérem roku. Švýcarská televize pak odhalila skandál kolem jeho osoby. O dva a půl týdne později bylo všechno jinak. O své tituly může přijít. Otázkou zůstává, zda se podaří obnovit důvěru. Nejen mezi hráči a vedením hokeje, ale i směrem k fanouškům.