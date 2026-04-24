Fanoušci odcházeli, tým jel do kabin. Proč se zdržel reprezentační zápas?
Do plánovaného startu zápasu mezi Českem a Rakouskem zbývalo zhruba sedm minut, když Horácká aréna v Jihlavě potemněla. „Prosíme pozor, byla zahájena evakuace objektu,“ zaznělo z reproduktorů. Část fanoušků opustila halu, začátek utkání se o deset minut musel posunout. V 17:00 konečně znovu ožila kostka a led obrazovky po obvodu stadionu. „Jedná se o planý poplach,“ zaznělo halou, což ocenili fanoušci potleskem.
Ve čtvrtek večer porazili ve Vídni Rakousko 5:1, o den později čekala českou reprezentaci odveta v Jihlavě. Úvodní buly plánované původně na 17:00 se ale muselo o několik minut posunout.
„Prosím pozor, byla zahájena evakuace objektu,“ zaznělo z reproduktorů, načež se menší část diváků zvedla a zamířila z haly ven. Z kotle se po chvíli začal ozývat hlasitý pokřik „Česko!“, zatímco fanoušci čekali, až se aréna znovu rozsvítí a bude se moci začít hrát. Rakušané nastoupení za mantinelem se museli vrátit zpátky do kabiny.
„Jedná se o planý poplach,“ oznámil po chvíli ženský hlas z reproduktoru, což diváci ocenili hlasitým potleskem. Kostka nad ledem i led obrazovky kolem hřiště přesně v pět hodin znovu ožily a fanoušci se dočkali dalšího vysvětlení:. „Zachovejte klid, jedná se o planý poplach, způsobený technickou závadou.“
Hráči se nakonec zhruba pět minut po plánovaném začátku postavili na modré čáry a vyslechly hymny obou zemí. Úvodní buly padlo s přibližně desetiminutovým zpožděním. Po utkání oznámí trenér Radim Rulík změny v nominaci a soupisku pro nadcházející Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích.