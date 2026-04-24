Fanoušci odcházeli, tým jel do kabin. Proč se zdržel reprezentační zápas?

Přípravný zápas české reprezentace proti Rakousku se kvůli planému poplachu zpozdil
Přípravný zápas české reprezentace proti Rakousku se kvůli planému poplachu zpozdilZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Filip Ardon
MS v hokeji
Do plánovaného startu zápasu mezi Českem a Rakouskem zbývalo zhruba sedm minut, když Horácká aréna v Jihlavě potemněla. „Prosíme pozor, byla zahájena evakuace objektu,“ zaznělo z reproduktorů. Část fanoušků opustila halu, začátek utkání se o deset minut musel posunout. V 17:00 konečně znovu ožila kostka a led obrazovky po obvodu stadionu. „Jedná se o planý poplach,“ zaznělo halou, což ocenili fanoušci potleskem.

Ve čtvrtek večer porazili ve Vídni Rakousko 5:1, o den později čekala českou reprezentaci odveta v Jihlavě. Úvodní buly plánované původně na 17:00 se ale muselo o několik minut posunout. Aréna zhasla kvůli planému poplachu.

„Prosím pozor, byla zahájena evakuace objektu,“ zaznělo z reproduktorů, načež se menší část diváků zvedla a zamířila z haly ven. Z kotle se po chvíli začal ozývat hlasitý pokřik „Česko!“, zatímco fanoušci čekali, až se aréna znovu rozsvítí a bude se moci začít hrát. Rakušané nastoupení za mantinelem se museli vrátit zpátky do kabiny.

„Jedná se o planý poplach,“ oznámil po chvíli ženský hlas z reproduktoru, což diváci ocenili hlasitým potleskem. Kostka nad ledem i led obrazovky kolem hřiště přesně v pět hodin znovu ožily a fanoušci se dočkali dalšího vysvětlení:. „Zachovejte klid, jedná se o planý poplach, způsobený technickou závadou.“

Hráči se nakonec zhruba pět minut po plánovaném začátku postavili na modré čáry a vyslechly hymny obou zemí. Úvodní buly padlo s přibližně desetiminutovým zpožděním. Po utkání oznámí trenér Radim Rulík změny v nominaci a soupisku pro nadcházející Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích.

