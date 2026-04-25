České posily ze zámoří: Kdo bude bojovat o MS? Obři z NHL i nováček na farmě
Nic nemají jisté, přesto neváhali a přijali možnost obléknout reprezentační dres. Kouč národního týmu Radim Rulík povolal zpoza oceánu hned pětici hráčů, kteří budou muset přesvědčit, aby získali místo na světovém šampionátu. „Nic jsme jim neslíbili, dali jsme jim šanci zabojovat o národní dres a oni ji přijali," vysvětloval hlavní trenér po oznámení nominace. Koho na Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích vyzkouší?
Adam Klapka (25)
útočník
Calgary Flames
V NHL: 79 zápasů, 18 bodů (6+12)
-12, 112 trestných minut
Jeden světový šampionát (2025) už má za sebou, k nominaci by mohl mít nejblíže z povolaných i tentokrát. S 203 centimetry patří mezi důrazné hráče, kteří se umí pohybovat před soupeřovým brankovištěm. V aktuální sezoně se konečně naplno usadil v NHL, dres Calgary oblékl v 79 zápasech a na farmu se nepodíval. Flames se za prostor odměnil 18 kanadskými body, navrch přidal šest bitek. Většinu ročníku strávil ve spodních dvou lajnách, Rulík může vidět jako nevýhodu, že nehrál oslabení a moc času nedostal ani v přesilových hrách.
Jaroslav Chmelař (22)
útočník
New York Rangers / Hartford Wolf Pack
V NHL: 28 zápasů, 6 bodů (4+2)
-2, 11 trestných minut
V AHL: 46 zápasů, 25 bodů (8+17)
-7, 42 trestných minut
Další věž v českém útoku. Oproti Klapkovi má o deset čísel méně, se 193 centimetry si však také získává pozornost tvrdou hrou a dobrým napadáním. Reprezentační dres oblékl naposledy ve dvacítce, s níž má stříbro z mistrovství světa, pak hrál NCAA a bojoval na farmě. Z ní se loni v listopadu poprvé podíval do NHL a hned při debutu zaujal bitkou. Postupně si řekl o pevnější místo, za 28 utkání stihl čtyři góly a celkově šest bodů, jeho icetime šel postupně vzhůru. Jde o jedno z příjemných překvapení aktuálního ročníku NHL z českého pohledu.
Jiří Patera (27)
brankář
Vancouver Canucks / Abbotsford Canucks
V NHL: 1 zápas, 82,5 %, 7,39 gólu na zápas
V AHL: 30 zápasů, 91,0 %, 2,63 gólu na zápas
Do národního týmu se vrací poprvé od mistrovství světa dvacetiletých v roce 2018, za dospělou reprezentaci bude debutovat. Na sraz přijede po ročníku, který strávil prakticky celý na farmě. Povolání do hlavního týmu přišlo v průběhu sezony několikrát, mezi tři tyče se Patera podíval jen jednou. V listopadu na Floridě inkasoval sedm branek a další šanci už nedostal. Na farmě podával jistější výkony a ve 30 utkáních se vyhoupl na úspěšnost zákroků 91 procent. Po předchozí sezoně, kdy zasáhl jen do sedmi utkání, zažil výrazný posun ve vytížení.
Michal Kunc (25)
útočník
Tucson Roadrunners
V AHL: 43 zápasů, 16 bodů (8+8)
-5, 10 trestných minut
Zažil životní sezonu v Olomouci, poprvé se podíval do dospělé reprezentace a vyslyšel volání zpoza oceánu. V hlavním týmu Utahu ale šance nepřišla, zkušenosti musel Kunc sbírat na farmě v Tucsonu. V prvním ročníku za mořem odehrál v AHL 43 zápasů a dal osm gólů a stejný počet asistencí. Od začátku ledna až do půlky února chyběl v sestavě Roadrunners, v závěru sezony nabral solidní formu a z posledních pěti odehraných zápasů bral tři nastřílené góly.
Matyáš Melovský (21)
útočník
Utica Comets
V AHL: 55 zápasů, 26 bodů (10+16)
-2, 31 trestných minut
Benjamínek mezi posilami nastupoval ještě v předminulé sezoně za reprezentační dvacítku, teď zažije premiéru v dospělém nároďáku. Za sebou má první ročník mezi muži v AHL, předtím zářil v juniorské QMJHL. Neztratil se ale ani na farmě. 26 bodů v 55 zápasech premiérového ročníku je slušný příslib do budoucna. V týmovém bodování skončil Melovský desátý, ale všichni hráči před ním až na Lenniho Hämeenaha jsou starší a mají větší zkušenosti. Čech mohl pomýšlet i výš, ale na téměř dva měsíce vypadl kvůli zranění. Na reprezentaci se pak naladil šesti body v posledních pěti odehraných duelech.