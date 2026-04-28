MS bez Chlapíka a Kašeho. U Pastrňáka počká Rulík na vývoj. A je rád, že už má lídra
Lídr obrany pro šampionát už je součástí týmu. Filip Hronek, nejlepší český zadák v NHL, v Českých Budějovicích absolvoval trénink před Fortuna Hockey Games. Naopak zhasla naděje, že by hokejovou reprezentaci posílil sparťanský útočník Filip Chlapík. Omluvil se i litvínovský lídr Ondřej Kaše. „Počítat s ním nemůžeme," uvedl po tréninku kouč Radim Rulík. Po víkendovém turnaji v Česku čeká národní tým příští týden poslední prověrka ve Švédsku.
Na led vyjel jako jeden z prvních. Dlouho míchal s pukem, pak si několikrát vystřelil na branku. Bylo vidět, jak moc se zadák Vancouveru těšil na led.
Filip Hronek neváhal a po týmově zpackané sezoně v NHL našel motivaci reprezentovat. „Jsem rád, že se rozhodnul nás posílit. Protože se rozhodně jedná o posilu. Je to zkušený obránce, v poslední době nastupoval většinou v první obraně, maximálně ve druhé,“ říká o něm trenér Rulík.
Hronek v sezoně odehrál všech 82 zápasů, v nichž získal 49 bodů (8+41). Což je pro národní tým dobrá zpráva, že ve Švýcarsku nebude chybět.
Horší novinou je to, že se nestal zázrak u sparťanského útočníka Filipa Chlapíka, jenž play off dohrával se zdravotními komplikacemi. A nedá se do startu turnaje do pořádku. „Je to definitivní, neposílí nás,“ litoval Rulík, jenž přidal ještě jednu zprávu stejného ražení.
Ze zdravotních důvodů se omluvil i litvínovský tahoun Ondřej Kaše. Baráž sice zvládl, ale pouze se sebezapřením. „Oslovil jsem ho směrem k mistrovství, ale omluvil se,“ vykládal Rulík, kterého čeká poslední šampionát v roli reprezentačního šéfa. O to víc bude chtít, aby národní tým uspěl.
Když mluvil s novináři, probíhalo právě šesté finále mezi Pardubicemi a Třincem. A přiznal, že si přál, aby se nehrál sedmý duel. „Narovinu říkám, že mi to není jedno. Ale jsou věci, které neovlivním,“ pousmál se Rulík, který se teprve chystá kontaktovat vyhlédnuté finalisty.
Hráči z Bostonu? Uvidíme, jak to dopadne
Zatím je nechal v klidu, aby je nerozptyloval. Takže teprve teď bude zjišťovat jejich rozpoložení, včetně zdravotního stavu. Stejné je to s Davidem Pastrňákem, největší českou hvězdou v NHL, kterou v noci na středu čeká pátý zápas s Bostonem proti Buffalu.
Pokud se Bruins nezvednou po těžkém direktu v minulém utkání (1:6) a nevyhrají, jejich pouť v play off skončí. „V momentě, kdyby Boston vypadl, tak generální manažer Jirka Šlégr jeho i Pavla Zachu bude kontaktovat a uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl Rulík. U nich je otazník, protože oběma se nedávno narodily děti.
Z NHL má zatím trenér v týmu tři hráče – vedle Hronka jsou to vytáhlí útočníci Adam Klapka a Jaroslav Chmelař. Připojili se i mladíci z AHL – Matyáš Melovský a Michal Kunc. V brance se představí brankář Jiří Patera, který se ve 27 letech stále marně nastálo pokouší uchytit v NHL. Teď je rád, že dostal první reprezentační pozvánku. Navíc do Budějovic, kde s velkým hokejem začínal.
„Udělám maximum, abych se probojoval i na šampionát,“ řekl brankář, jenž v sezoně odchytal v dresu Vancouveru jediný zápas. Ale ujistil, že má i dál dost psychických sil bojovat o to, aby si v NHL vydobyl pevnou pozici.
Tým v úterý absolvoval první trénink, ve čtvrtek ho čeká zápas s Finskem (18.00). O víkendu pak reprezentace hraje v sobotu se Švédy (16.00) a v neděli se Švýcary (16.00). Na konci víkendu oznámí Rulík nominaci na Švédské hry. Ty už budou posledním testem před dalším vrcholem sezony, v níž se hrála i olympiáda.