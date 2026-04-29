Důležitá debata před MS: koho vzít z finalistů. Kalous ocenil Červenku, jak je na tom Sedlák?
Mistrovská rána Romana Červenky v úterý večer rozjásala Pardubice a připravila další rozhodování pro trenéry reprezentace. „Domluvili jsme se, že po tréninku si sedneme a projdeme všechna jména, o kterých jsme uvažovali. Po mítinku generální manažer osloví vytipované hráče,“ prozradil asistent Jiří Kalous po středečním tréninku v Českých Budějovicích. Obdivně mluvil o výkonech reprezentačního kapitána Romana Červenky. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
Byla to poměrně symbolická tečka za celou sezonou i finálovou sérií. Lukáš Sedlák v přečíslení nabil Romanu Červenkovi a čtyřicetiletý útočník vystřelil titul pro Dynamo. O obě stálice bude mít po oslavách jistě zájem i národní tým, byť trenéři zatím neprozradili konkrétní hráče, o něž budou usilovat. „Teď se budeme bavit, projedeme si každé jméno, které jsme měli na long listu,“ prozradil Kalous.
Rozhodování se realizačnímu týmu uspíšilo o dva dny. V případě výhry Třince by musel sérii rozseknout zápas číslo sedm. Místo toho v prodloužení šestého klání udeřil Červenka a spustil vlnu radosti na východě Čech. „Série byla hodně vyrovnaná, hodně náročná pro oba týmy. Hráči, které bychom chtěli pozvat, získávají den odpočinku navíc. Ale z pohledu sportovního jsou sedmé zápasy hodně zajímavé. Nicméně série byla úžasná, Pardubicím blahopřejeme k zisku titulu,“ řekl asistent trenéra Radima Rulíka.
Po středečním tréninku v Budvar areně se rozpovídal před novináři taky o výkonech dlouholetého reprezentačního kapitána Červenky. S 60 body (19+41) ovládl bodování základní části, v play off přidal dalších 25 zápisů (14+11). Nikdo nebyl lepší.
„Romana asi nemá cenu komentovat. Jenom slova uznání. Ale my ho známe, opakovali bychom se. Víme, jak se připravuje, jaký je profesionál. Nás to nepřekvapuje,“ řekl Kalous a promluvil o výjimečnosti dvojnásobného mistra světa.
Ve hře i Pastrňák se Zachou?
„To je hráčská genialita, to je hráčství, které v sobě má. Umí využít momentum hry, má výborné čtení hry, ví, kdy co zpomalit, kdy naopak zrychlit, kdy se dostat do pozice. To je to, co musí mít hráč v sobě. A Roman to má,“ vysvětloval Kalous, proč soupeři nedokázali zkušeného matadora uhlídat.
Teď by Červenka mohl opět přijet pomoct reprezentaci. Zatímco jeho parťák Sedlák z šestého finále na krátko odstoupil a po utkání přiznal, že nebyl zdravotně stoprocentní, starší z lídrů by měl být v pořádku. „Jsem hlavně rád, že jsem zdravý a cítím se dobře. Uvidíme,“ řekl hned po zisku titulu směrem k šampionátu.
Před ním reprezentace odehraje ještě dva turnaje, na nichž se bude tvořit finální nominace. Ve čtvrtek odstartují soubojem s Finskem Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích. O týden později vyvrcholí příprava ve Švédsku.
Trenéři zatím vyhlíží, kteří hráči ze zámoří by mohli mužstvo posílit. Nad propastí už byl Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou, ale páté utkání zvládl a sérii s Buffalem prodloužil. Kalous prý výsledek po probuzení nevyhlížel. „Já jsem se nedíval, měli jsme hned ráno poradu. Připravovali jsme trénink, zpětnou vazbu ze včerejšího tréninku. Jeli jsme přípravu tímhle způsobem,“ prozradil.