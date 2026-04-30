MS by mi pomohlo i v zámoří, ví před debutem Melovský. Eliáš mu gratuloval na Instagramu
Jeho jméno mohlo v nominaci reprezentace leckoho překvapit. Matyáš Melovský má za sebou v jednadvaceti letech první kompletní sezonu mezi muži, na farmě New Jersey Devils však zaujal natolik, že může zabojovat o mistrovství světa. „Kdybych byl stabilní hráč v NHL, asi bych byl v trošku jiné pozici. Ale když hraju celý rok v AHL, byl bych naivní, kdybych přijel a myslel si, že pojedu na mistrovství světa, ať budu hrát jakkoliv,“ rozpovídal se talentovaný útočník v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Je zvyklý se o šanci poprat. Matyáš Melovský předloni prošel draftem do NHL až v šestém kole a od Devils si vysloužil jen smlouvu pro AHL. Ukaž se a dál se uvidí. V premiérovém ročníku pobral 26 bodů (10+16) v 55 zápasech a v březnu přišla zasloužená odměna. Dvoucestný NHL kontrakt na příští dva roky. „Myslím, že jsem zase udělal kus práce správným směrem. Jsem lepší hráč, než jsem byl před sezonou,“ ohlédl se Melovský po povolání k národnímu týmu.
Nominace do reprezentace je další velká odměna za odvedenou práci. Překvapila vás?
„Nepočítal jsem s tím, překvapilo mě, když mi telefon od pana Šlégra zazvonil. Ale pozitivně. Beru to tak, že je to pro mě šance ukázat trenérům, jak na tom jsem, a porovnat se s ostatními kluky, všimnout si, na čem je potřeba pracovat, kde mám nedostatky. Beru to jako super šanci se předvést.“
Kde vás zastihl hovor od generálního manažera?
„Měli jsme trénink v Utice, slezl jsem z ledu a měl jsem zmeškaný hovor. Zavolal jsem zpátky, byl to pan Šlégr a řekl mi, o co jde.“
Telefonní číslo jste neměl uložené?
„Ne. To jsem neměl.“ (směje se)
Zasáhlo vám to do plánů po sezoně?
„Popravdě jsem se těšil, že přijedu domů, dám si víkend oraz. Ale když přijde nominace,