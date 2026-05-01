Obavy o Hronka: Trenéři věří, že bude v pořádku. A Sikora? Doufáme, že ukáže potenciál
V civilu se přišel podívat na trénink, venku se pak podepisoval fanouškům. Což je dobrá zpráva. Klíčový obránce Filip Hronek se ve čtvrtečním utkání s Finy zranil a zatím vládne optimismus, že by mohl být k dispozici na světový šampionát. „Jsme vždycky pozitivní. Věříme, že to bude v pořádku,“ uvedl asistent Jiří Kalous. Nejlepšího českého beka v NHL ještě během dne česká magnetická rezonance. K týmu už se připojil třinecký mladík Petr Sikora, jenž nahradil zraněného centra Michaela Špačka. Program Českých hokejových her ZDE >>>
I den po utkání byla v mužstvu cítit rozmrzelost z toho, jak Finové přistoupili k zápasu a nevyvarovali se nešetrných zákroků. „Bohužel to tak dopadlo. Jsme rádi, že naši kluci umí tvrdou hru přijmout, správně na ni reagovali. Byl to odmakaný zápas, z žádného souboje jsme necukli,“ vykládal Kalous.
Ovšem zůstaly z toho zdravotní polízanice. Šikovný centr Špaček je mimo hru, u Hronka zůstávají otazníky. Fin Seppälä ho zalehl, poslední minuty už na ledě hráč Vancouveru nebyl, odkulhal do kabiny. V pátek se v ní objevil v civilu.
Na ledě už byl Sikora, dvacetiletý třinecký mladík, který byl povolaný narychlo za sparťanského útočníka. Je to další zástupce dravého mládí. „Jsou to kluci, kteří měli úspěšné dvacítky. Už po olympiádě jsme avizovali, že jim budeme chtít dát šanci. Jeví se velmi dobře. Byla jediná otázka, jestli v pořádku po zdravotní stránce,“ řekl Kalous o třineckém finalistovi.
Sikora potom v rozhovoru s novináři potvrdil, že je stoprocentně fit. „Je to velmi inteligentní hráč. Na ledě si umí poradit ve složitých situacích a je strašně nepříjemný, umí soupeři zalézt pod kůži,“ říká o něm reprezentační asistent.
Teď jsou zvědaví, jak se bude prezentovat v chlapském hokeji na mezinárodní úrovni. „Věříme, že ukáže, že má v sobě obrovský potenciál,“ věří Kalous.
Sikora má stříbro z posledního juniorského šampionátu, rok předtím bral bronz. V sezoně stihl za Třinec v základní části odehrát 24 zápasů, ve kterých získal 9 bodů (3+6). V play off zvládl 10 zápasů (2 body – 1+1).
Na ledě má pověst hráče, který soupeře umí rozhodit. Dostat se mu pod kůži. Což dokumentoval při finále, když se pustil do bitky s pardubickým Patrikem Poulíčkem a sociální sítě zaplavily fotografie, jak měl zkrvavený obličej.
I to byl důkaz, že je schopný pro vítězství udělat cokoliv. Teď se bude chtít ukázat premiérově i v seniorské reprezentaci.
Dneska mužstvo absolvovalo trénink, v sobotu se v rámci Fortuna Hockey Games utká se Švédy, v neděli se Švýcary. Příští týden čeká výběr kouče Radima Rulíka turnaj ve Švédsku. Obvykle je posledním testem před mistrovstvím česká akce, ale kvůli olympiádě je to posunuté.
Šampionát ve Švýcarsku startuje za čtrnáct dní. Snad i s Hronkem.