Z autogramiády do repre! Sikora bude hrát stejně: Chci se ukázat trenérům, ne Washingtonu
Když je potřeba, do soupeře zajede nebo si do něj rýpne. Má pověst provokatéra, jenž pro tým udělá cokoliv. Role, které se 20letý útočník Petr Sikora nechce vzdát ani v seniorské reprezentaci. „Chci se prezentovat tím, co mám zažité," hlásí dvojnásobný medailista z dvacítek a kapitán týmu, který naposledy získal stříbro. V pátek už absolvoval premiérový trénink s národním týmem, kde nahradil zraněného Michaela Špačka.
Je dalším z mladíků, kteří by reprezentaci měli dodat energii i nadšení. Než po tréninku v budějovické aréně promluvil třinecký centr s novináři, nad ním se zrovna vyjímal plakát reprezentační legendy Jiřího Lály. Bylo na něm vidět odhodlání. „Chci podávat co nejlepší výkony,“ hlásí finalista extraligy.
Kdy vás zastihla pozvánka do reprezentace?
„Byl jsem akorát v Třinci na autogramiádě, když mi zavolal pan Peterek (sportovní manažer Ocelářů), že se mám zabalit a co nejrychleji vyrazit. A teď jsem tady. Bylo to opravdu hodně narychlo. Já jsem se navíc stěhoval z bytu a všechno vybavení mám v autě. Takže jsem si to přivezl sem.“ (smích)
Už opadlo zklamání z toho, že jste se ve finále prohráli s Pardubicemi?
„Bylo to nepříjemné. A pořád je. Myslím si však, že postupem času si toho budeme vážit ještě víc.“
V sezoně vás provázela zranění, jinak jste spokojený?
„Bylo jich víc, takže v tomto ohledu to nebylo ideální. Dvě stříbrné medaile (extraliga a dvacítka) nejsou špatné, jen škoda, že ani jedna z nich není zlatá. Ale juniorský šampionát i sezona v Třinci byly výborné.“
Teď jste na tom zdravotně jak?
„Jsem v pořádku a stoprocentně připravený. Snad nám to půjde.“
Jaký je podle vás rozdíl mezi juniorským a seniorským hokejem?
„Určitě v chybách a herní vyspělosti, v detailech. Tady je to profi a opravdu záleží na každém detailu.“
Máte dvě medaile z dvacítek, takže vám to dodá sebevědomí?
„Nějaké ano, ale chlapský hokej je prostě výš. Takže spíš bylo jednodušší, když jsem z toho dospělého šel hrát juniorský. Tam to sebevědomí bylo ještě větší. Ale i teď nějaké je.“
Nebudu se nijak měnit
Už jste mluvil s koučem Radimem Rulíkem o tom, jakou vám svěří roli?
„Zatím jsme se o tom ještě nebavili. Ráno jsem se jen přišel nahlásit, že jsem tady, teď jsem odtrénoval, ale zatím jsme se víc pobavit nestihli.“
V play off se o vás mluvilo po bitce s pardubickým Patrikem Poulíčkem. Jaké jste zaznamenal reakce?
„Vím, že se to celkem rozebíralo. Zaznělo hodně věcí, někomu se to nelíbilo, jiným jo. Ale zas tak moc to nesleduju. Spíš si na internetu jedu svoje věci, na které se chci podívat.“
Máte pověst provokatéra a hráče, který se nebojí soupeře rozhodit. Takže budete takový i v reprezentaci?
„Určitě se toho budu držet, nebudu se nijak měnit, i když občas je zapotřebí se samozřejmě přizpůsobit. Ale chci se prezentovat tím, co mám zažité.“
V NHL vás draftoval Washington, takže berete národní tým i jako možnost se ukázat jeho šéfům?
„Za to jsem rád, ale chci se koncentrovat hlavně na to, abych tady podával dobré výkony a udržel se v týmu co nejdéle. To je pro mě primární. Abych se ukázal tady trenérům, než abych se ukázal Washingtonu.“
Musel jste vlastně oželet něco z osobního programu? O co přijdete, když přišla pozvánka?
„Ne. V Třinci už to stejně nebylo tak veselé jako po titulu. Kluci si to ještě nějak užijí, ale nic velkého se asi konat nebude.“
A proběhne v kabině hecování, až dorazí finalisté z Pardubic?
„Myslím, že ne. Mám k nim velký respekt, takže je určitě nijak provokovat nebudu.“
Je fajn, že je v reprezentaci hodně mladých hráčů? Projeví se to v kabině?
„Moc kluky ještě neznám, ale samozřejmě o nich vím a vnímám je. Určitě je lepší, když je kabina mladší, je to takové divočejší.“