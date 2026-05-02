Pastrňák a MS? Reprezentace prozradila, jak (ne)pokročily námluvy. Hronek zůstává
Přijel na oba předchozí šampionáty a změnil tím ráz i ambice Česka. David Pastrňák je hvězdou, která dokáže nasměrovat národní tým k medaili. Po vypadnutí Bostonu v noci na sobotu se otevřela šance, že by se nejslavnější český hokejista současnosti mohl připojit k mančaftu trenéra Radima Rulíka také letos. Třeba i s kolegou Pavlem Zachou. „Před chvíli jsem si s Davidem volal. Dáme si týden čas," oznámil generální manažer reprezentace Jiří Šlégr po prohře 2:4 se Švédskem na Euro Hockey Tour.
Pastrňák v posledním utkání prvního kola s Buffalem udeřil gólově, čímž rozšířil svou sbírku v play off na 3+4 v šesti zápasech. Jenže lépe si v součtu vedli Sabres, kteří postoupili poměrem 4:2. Havířovský rodák společně s týmovým parťákem Pavlem Zachou tak vypadli a jsou teoreticky volní pro mistrovství světa.
Účast obou zmíněných není vyloučená, ale do hry vstupují různé faktory. Zacha je čerstvým tatínkem, i druhý z krajanů se letos stal podruhé otcem. Roli mohou hrát také starosti o zdraví. Zámořští odborníci v posledních týdnech i měsících uváděli, že Pastrňák nehraje ve stoprocentní fazoně, což však devětadvacetiletý útočník popíral. Avšak mohlo jít z jeho strany o pouhou mediální hru.
Národní tým oba forvardy osloví, u hlavního esa už hovor proběhl. „S Davidem jsme mluvili, nicméně dáme si ještě týden čas. Zaprvé musí projít zdravotní prohlídkou, narodila se mu dcera, potřebuje vyřešit nějaké záležitosti. Samozřejmě není to negativní ani pozitivní zpráva. Nechal bych to v neutrálním stádiu. Vždycky, když vypadnete, nemá člověk úplně náladu na takové námluvy. Za týden si zavoláme,“ prozradil generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.
Zkoušel kontaktovat také Zachu. „Pavlovi jsem se zatím nedovolal. Taky se mu narodila dcera, sezonu neměl jednoduchou a přišel o olympijské hry kvůli otřesu mozku. Počkáme, nebudu dělat ukvapené závěry,“ dodal GM.
K dispozici brankáři Utahu
Nově má případně k dispozici také dva brankáře pravidelně chytající v NHL, to když postup přes Vegas nedotáhnul gólman Utahu Karel Vejmelka. V aktuální sezoně tvořil tandem s krajanem Vítkem Vaněčkem, oba by tak mohli reprezentaci posílit. Prvně jmenovaný dělal jedničku na posledním MS, které se z českého pohledu příliš nevydařilo, když mužstvo vypadlo ve čtvrtfinále proti domácímu Švédsku.
Už v současném výběru pro Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích je několik hráčů běžně působících na zámořských adresách. Nejzajímavějším z nich byl obránce Filip Hronek, toho ovšem zastavilo zranění po ataku Mikaela Seppäly v závěru čtvrtečního duelu proti Finsku. Měl by být ovšem v pořádku. „Mám stejnou zprávu,“ ušklíbl se v sobotu Radim Rulík.
K ruce mu jsou dále útočníci Jaroslav Chmelař a Adam Klapka, kteří proti Švédům skórovali, Matyáš Melovský nebo brankář Jiří Patera. Ten proti Seveřanům vytáhnul dvacet zákroků, ale minutu před koncem musel střídat ze zdravotních důvodů.
Národní tým mohou stále posílit mistři z Pardubic. Už před víkendem národní tým naznačil, že kontaktuje nejproduktivnějšího hráče extraligy Romana Červenku. „Bavili jsme se o finalistech, je tam spousta kvalitních hokejistů, o které máme zájem. Komunikujeme zejména ohledně zdravotní stránky, série byly poměrně vypjaté,“ pravil Šlégr na adresu posledních posil z extraligy.