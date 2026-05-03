Jak se rodí český tým pro MS: zatím bez Červenky, mladí musí přesvědčit. Tomek (17) ještě ne
Mládí vpřed! A pozor, za zásluhy nic nedostanete. Jeden ze vzkazů kouče Radima Rulíka směrem k mistrovství světa. V neděli večer v Českých Budějovicích oznámil nominaci na Švédské hry, které bezprostředně navazují na Fortuna Hockey Games. Olympijská sezona stavbu mužstva ztížila, program je hektický, navíc se kupí zranění. Do Švédska nepoletí ani Roman Červenka a Lukáš Sedlák, o které má reprezentace eminentní zájem. Zatím mají volno a připojili by se až před MS. Program MS v hokeji 2026 >>>
Situace je zatím lehce nepřehledná. V minulých letech bylo zvykem, že po turnaji v Česku, v posledních sezonách v Brně, předstoupil kouč před novináře a vyhlásil sestavu pro šampionát.
Teď je všechno jinak. Zatím poslal do světa tým pro Švédské hry, na něž reprezentace odlétá už v úterý. A rozhodně to fanoušci nesmí vnímat tak, že jde o soupisku, na níž architekti týmu udělají už jenom kosmetické úpravy. Konečná podoba týmu pro mistrovství ve Švýcarsku, které začíná 15. května, může být o dost jiná.
Červenka rovnou na MS
Proč? Okolnosti jsou složité. To hlavní hned na úvod: v týmu není Roman Červenka, dlouholetý kapitán, který byl ve čtyřiceti letech nejlepším hráčem extraligového play off. Pardubice dotáhl k titulu a podle všeho má velký zájem reprezentovat. Po mimořádně náročném programu má zatím volno.
Dá se ale očekávat, že ve Švýcarsku bude hrát, opět s kapitánskou páskou. Velký zájem má národní tým i o jeho spoluhráče Lukáše Sedláka, spolu vytvořili nejúdernější dvojku ligy. „Komunikace mezi nimi probíhá. Ty nemusíme zkoušet. Pokud je zařadíme, tak přímo na šampionát. Máme určitě o ně zájem,“ vysvětlil Rulík.
Podle zdrojů Sportu u Červenky není co řešit. Sedlák byl v play off velmi pobitý, schytal spoustu ran a šrámů, takže ještě na definitivní ano potřebuje chvíli času.
V úterý neodletí ani obránce Filip Hronek, který nedohrál čtvrteční zápas s Finskem. Absolvoval řadu vyšetření, jejichž výsledky jsou optimistické. „Takže pevně věříme, že na mistrovství bude v pořádku,“ reagoval Rulík, který má v záloze i některá další jména, která spadají do stejného režimu. Tedy, že by měli místo až rovnou na mistrovství a zkoušet je není potřeba.
Konkrétní nebyl, dá se však odhadnout, že to může být třeba případ obránce Tomáše Kundrátka. „Nějaká jména máme, ale taky uvidíme, jak se bude dařit klukům ve Švédsku. Navíc záleží na zdravotním stavu. Podívejte se na Chmelaře… Vypadal velice dobře, ale proti Švýcarům nedohrál,“ zmínil důrazného útočníka New York Rangers. Na soupisce zatím figuruje, hlavní je, aby byl zdravotně v pořádku.
Rulík se tedy ocitá v pomyslných kleštích. Ve Švédsku od hráčů potřebuje stoprocentní nasazení, aby zabojovali o šampionát. Zároveň je ale nechce přetěžovat, protože v náročné sezoně jsou náchylnější ke zraněním.
Mladí musí přesvědčit
Kouč, jehož čeká poslední šampionát před přesunem do Kladna, mluvil také o tom, že mladí hráči nemají nic jistého. „Záleží na nich, na jejich výkonech. Protože na konci nekoukáme, jestli je hráč mladý, ale jaký podává výkon,“ zdůraznil Rulík.
A konkrétně zmínil 20letého beka Tomáše Galvase. To je šikula bez nervů, trojnásobný medailista z dvacítek, který si odvážně počíná i v seniorské reprezentaci. Utkání se Švýcary mu ovšem příliš nevyšlo, chyboval. „Nedokázal si vyhodnotit, kdy hrát jednoduše, přehrával to. Takže i takové věci budou hrát roli. Uvidíme, jak se k tomu postaví,“ dal mu pomyslnou důtku reprezentační trenér.
„Pokud se k tomu postaví dobře, šance vždycky je,“ dodal Rulík. Sám Galvas po zápase v krátkém rozhovoru připustil, že má pořád co zlepšovat. „Ukázalo mi to, že je neustále na čem pracovat,“ řekl liberecký talent, který má obrovský potenciál. Někdy to s kudrlinkami na ledě přehání, což se v seniorské reprezentaci netoleruje.
Mezi mladé patří i Petr Sikora (20), Matyáš Melovský (21), Jaroslav Chmelař (22) nebo Marek Alscher (22) a Mikuláš Hovorka (24). Posledně dva jmenovací jsou obránci z Floridy, jejichž farma v AHL vypadla. „Vzali jsme je, protože byli k dispozici. Takže jim dáme šanci zabojovat,“ hlásil Rulík, který před nástupem k áčku pracoval ve dvacítce, s níž slavil stříbro, takže o mladých hráčích má přehled.
Tomek zatím šanci nedostal
Pokud jde o mládí, ve hře bylo ještě jedno jméno. Teprve 17letý Petr Tomek, jenž si podmanil extraligu v dresu Karlových Varů, naposledy jako kapitán dovedl osmnáctku k bronzu na šampionátu. Premiérovou šanci v áčku ale zatím nedostane.
„Samozřejmě jsme ho sledovali. Play off mu vyšlo výborně, stejně jako mistrovství osmnáctek. Tentokrát jsme se ještě rozhodli, že ho nevezmeme, protože by měl krátkou pauzu, nestihl by zregenerovat. Ale podle toho, jak jsme ho viděli, jistě ho čeká debut v příští sezoně,“ vysvětlil Rulík pochopitelné rozhodnutí.
Tomek je sice megatalent, jenž má všechno před sebou, ale v sezoně už odehrál 90 zápasů. Emočně to pro něj bylo náročné, navíc ho na konci play off postihlo zranění. A těžko by v sobě hledal dost energie, aby si ve Švédsku řekl o nominaci.
„Ale stoprocentně mu věřím, je to velká budoucnost našeho hokeje,“ nepochyboval Rulík. U Tomkova debutu už nebude on, ale jeho nástupce Zdeněk Moták.
Na šampionátu určitě nebudou hrát Matěj Stránský a Filip Zadina, kteří se švýcarským Davosem prohráli finále ligy. Oba se omluvili.