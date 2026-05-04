Pastrňák o mistrovství světa: Myslím, že možnost není. Reprezentace se o něj přesto pokouší
Kolem jeho jména se opět strhl humbuk. Je to logické, vždyť jde o nejlepšího českého hokejistu současnosti. David Pastrňák na výstupním mítinku po klubové sezoně pro zámořské novináře uvedl, že se svou účastí na mistrovství světa nepočítá. „Určitě potřebuji nějakou pauzu. Muselo by se něco drasticky změnit, abych tam byl,“ uvedl devětadvacetiletý útočník, jehož od listopadu trápilo zranění třísla, byť v posledních týdnech už ho údajně tolik nelimitovalo. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
Postoj české reprezentace je navzdory zprávám ze zámoří stále stejný. Generální manažer národního týmu Jiří Šlégr dává největší hvězdě čas na rozmyšlenou. Spojit se znovu mají v průběhu Beijer Hockey Games, které se tento týden uskuteční ve Švédsku. Jenže naděje, že by si ofenzivní velikán stanovisko rozmyslel, je mizivá.
„O Pastrňákovi už jsem se dříve vyjadřoval. Necháme to ještě týden uležet. Pro nás je situace neměnná až na jednu negativní zprávu, kdy mi Radek Faksa z Dallasu psal SMS, že bohužel musí na magnetickou rezonanci se zraněním. Manažer mu řekl, že ho pro mistrovství světa neuvolní,“ uvedl Šlégr, že zatím počítá s jedinou oficiální absencí z NHL.
Se zapojením havířovského rodáka tak v rovině teorie stále kalkuluje. Sám si musí nicméně uvědomovat, že nemá příliš mnoho pák, jimiž by žádaného borce či jeho zaměstnavatele přesvědčil. Pastrňákovi se letos narodila druhá dcera, navíc se dlouhodobě trápí se zdravotními komplikacemi. Pomohla by mu přestávka v klidovějším režimu.
„Měl jsem v sezoně jedno zranění, trochu natržené tříslo. Ale zase z toho nedělejme vědu. Proběhlo to v listopadu. Vrátil jsem se na led o něco dřív a jako hráč jsem s tím mentálně hodně bojoval. Ale tu bolest jsem si ještě chvíli pamatoval, takže jsem s ní trochu zápasil. Nicméně během celého play off už jsem byl zdravý,“ řekl hráč Boston Bruins.
I během olympijských her v únoru experti spekulovali, že se český útočník netěší stoprocentnímu zdraví. Jeho projev místy působil jinak, jakoby zabrzděně. O to cennější je, že Pastrňák národní barvy oblékl a bez velkého přemýšlení Česko pod pěti kruhy reprezentoval. Dokonce nesl vlajku na slavnostním zahájení.
Když v zámoří dostal otázku, zda účasti vzhledem k dalšímu vývoji náročného ročníku nelituje, ani na moment nezapochyboval. „Samozřejmě to za to stálo. Je to turnaj nás hráčů, splnil se mi tím sen, a na šanci jsem čekal prakticky celou svou kariéru v NHL. Takže ano, samozřejmě jsem rád, že jsme jeli. Pravděpodobně to hodně kluků vyčerpalo, jak jste asi viděli, byl to těžký turnaj a spousta hráčů měla po návratu pomalejší start. Ale je to jednoduše olympiáda,“ oponoval Pastrňák.
Když jenom trochu může, za národní tým vždy nastoupí. Teď si nicméně okolnosti žádají jiný plán. K mužstvu Radima Rulíka se navíc pravděpodobně nepřipojí ani Pavel Zacha, další krajan u Bruins. GM Šlégr se mu o víkendu nedokázal dovolat, navíc odchovance Komety Brno trápilo poranění kotníku. Také on by tak musel pokoušet štěstí.
I kdyby Pastrňák na letošní MS nedorazil, jeho pozitivní přístup k národnímu týmu nelze zpochybnit. „Samozřejmě každý hráč je hrdý na to, že reprezentuje svou zemi. Vidíte to v každém sportu, takže tyhle turnaje v sezoně musí být a my potřebujeme být hrdí na to, že na ně jedeme i bez ohledu na to, jaký těžký bude rozpis,“ pravil obávaný střelec.
