Pastrňák o účasti na MS: Určitě potřebuju nějakou pauzu. Zranění třísla se zlepšilo
Nepříliš optimistické zprávc pro české fanoušky. Hvězdný útočník David Pastrňák z Bostonu připustil, že nevidí jako příliš reálnou možnost, že by posílil hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Uvedl to v rozhovoru, který médiím poskytla agentura Pram Consulting, zastupující NHL. Šampionát začne v pátek 15. května.
Bruins, jejichž barvy hájí i další reprezentant a člen týmu mistrů světa z Prahy 2024 Pavel Zacha, skončila sezona poté, co v noci na sobotu prohráli i třetí domácí duel série 1. kola play off s Buffalem a ztratili ji po výsledku 2:4 na zápasy. S Pastrňákem se hned v sobotu spojil generální manažer reprezentace Jiří Šlégr a domluvili se, že definitivní rozhodnutí sdělí devětadvacetiletý lídr Bostonu zástupcům národního týmu za týden.
Z rozhovoru je však zřejmé, že krátce po vyřazení z play off NHL pro něho něho účast na MS nepřicházela příliš v úvahu. „Myslím, že ne. Určitě potřebuji nějakou pauzu. Myslím, že by se muselo něco drasticky změnit, abych tam jel," řekl Pastrňák.
Jedna z největších hvězd elitní ligy posledních let má za sebou náročnou sezonu. Pastrňák se během ní potýkal se zraněním třísla a jeho následky, právě na něm z velké míry záviselo, zda se Boston probojuje do play off. V únoru nechyběl na olympijském turnaji v Miláně. A před polovinou března mu manželka Rebecca porodila druhou dceru.
Nyní by však měl být zdravotně v pořádku. „Měl jsem v listopadu jedno zranění, trochu tříslo, ale nedělal bych z toho vědu. Vrátil jsem se o něco dřív a jako hráč jsem s tím mentálně hodně bojoval. Tu bolest jsem si od okamžiku, kdy se to stalo, ještě chvíli pamatoval. Řekl bych však, že za poslední měsíc jsem se cítil při bruslení psychicky mnohem lépe a sebevědoměji. Takže během celého play off bych řekl, že jsem byl zdravý," uvedl Pastrňák.
Rychlý konec v play off
O to více ho může mrzet, že bitvy o Stanley Cup skončily pro slavný klub hned po úvodním kole. „Je samozřejmě smutné, že to skončilo tak rychle, ale jsem na tým strašně hrdý, mám tyhle kluky rád. Dobrou partu a dobrý tým nezažijete v kariéře každý den, to se nedá brát jako samozřejmost. Byli jsme opravdu semknutí a bojovali spolu celou sezonu. Proto jsme jako tým nasbírali 100 bodů. Je mi líto, že to skončilo tak brzy," litoval Pastrňák.
S postupujícím věkem o poznání silněji cítí, jak mu s každou sezonou ubývá další a další šance dobýt slavný Stanleyův pohár a získat tím hokejovou nesmrtelnost. Za tři týdny mu bude třicet.
„Samozřejmě to na mě trochu doléhá, nebudu lhát, ale zároveň jsem se vždy snažil zlepšovat jako hráč, abych byl připravený a byl lepší i pro tento tým, protože jak jsem řekl - mám tyhle kluky rád a i pro ně chci být ještě lepší. Ale ano, čas samozřejmě letí. To je normální lidská přirozenost. A já se tam chci zase vrátit," prohlásil Pastrňák, jenž obléká dres Bostonu od svého vstupu do NHL v sezoně 2014/15 a v roce 2019 s ním hrál finále, ale Bruins podlehli 3:4 na zápasy St. Louis.
Přesně sto bodů v základní části nastřádal nejen tým, ale také on v kanadském bodování, díky čemuž byl v nejlepší desítce celé soutěže. Za 77 startů stihl 29 gólů a 71 asistencí. Stovku pokořil počtvrté za sebou, výrazně si vylepšil maximum v nahrávkách, ale zároveň hodně ubral v počtu nastřílených branek. V šesti duelech play off pak přidal sedm bodů (3+4).
„Musím se určitě zlepšit a vrátit se ke střelbě, získat sebevědomí. Samozřejmě jsem v přesilovkách hodně rozehrával, což někdy může ubrat na sebevědomí při střílení gólů, ale cítil jsem občas během roku, že jsem to možná uspěchal, i když jsem měl šanci, vystřelil jsem to ukvapeně nebo jsem neměl sebevědomí na lepší střelu. Musím se v tom zlepšit. Když uvidím někoho v lepší pozici na skórování než já, pořád to udělám a nahraju, ale rozhodně chci dávat víc gólů," řekl Pastrňák.
Věří v potenciál mužstva i do budoucna. „Byl tam samozřejmě krok vpřed oproti loňsku. Spousta lidí o nás pochybovala, trenérský štáb ale odvedl skvělou práci. Máme na čem stavět. Bylo působivé, jak jsme zvládli základní část v nabité Atlantické divizi, ale zároveň máme před sebou dlouhé léto a čeká nás všechny spousta práce. Lidé v klubu ale dělají svou práci dobře a přivedli skvělé hráče, skvělé kluky, takže nepochybuji o tom, že to udělají znovu," věří Pastrňák.
A jaký je jeho plán na léto? „Ještě jsem se nedostal k tomu, abych naplánoval přípravu, ale trochu to změním. Obvykle po sezoně na čtyři pět týdnů úplně vysadím a dám si pauzu, teď to zkrátím. Jak stárnu, budu si brát toho volného času méně, ale zároveň si během léta udělám více přestávek. Rodina mě podporovala po celou sezonu a teď si zaslouží, abych se jí víc věnoval," řekl Pastrňák.