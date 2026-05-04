Červenka potvrdil MS. A zkusí zlomit i Pastrňáka! Znáte ho, ještě si říkám, že uvidíme
Sám hokejový král potvrdil, o čem se mluvilo. Že vyslyší přání reprezentačního kouče Radima Rulíka a posílí národní tým na mistrovství světa. „Když jsem zdravý a je zájem, nedovedu si představit, že bych řekl ne,“ uvedl Roman Červenka (40) po galavečeru extraligy Hokejista sezony, kde pobral všechna nejprestižnější ocenění. Zároveň potvrdil, že by byl rád, kdyby si ve Švýcarsku zahrál dohromady s dvorním spoluhráčem Lukášem Sedlákem. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
Nejdřív na pódiu pózoval se sérií cen, které mu pomohla přidržet i přítelkyně Michaela Pecháčková. Potom dlouholetý kapitán národního týmu promluvil i o tom, že ochotně posílí reprezentaci. A vyhlíží tak start na rekordním třináctém šampionátu.
Dokázal jste si po náročné sezoně odfrknout?
„Bylo pár dní, mně dlouhé odpočinky moc nevyhovují. Ale psychicky jsem si oddychnul. Když se připravuješ na těžký zápas, bere to energii. Pár dní stačí a bude to v pohodě.“
Vyslyšíte nabídku reprezentovat?
„Jo, pokud se nic nestane, jsme domluvení.“
Jak moc přemlouváte Lukáše Sedláka?
„Zeptejte se jeho.“ (smích)
I pro vás by bylo důležité, aby hrál, že?
„Jo, jasně. Když jste na někoho zvyklý, máte stejné návyky... Nehledě na to, že spolu trávíme spoustu času. Je to skvělý kluk. Takového hráče chceš mít v mužstvu, každý tým ho chce.“
Když je šance hrát za repre...
Zkusíte přesvědčit i Davida Pastrňáka?
„To víte, že by to bylo fajn. Uvidíme… Znáte Davida, ten se rozhodne z hodiny na hodinu. Já jsem s ním nemluvil, jenom jsem viděl titulky. Pořád si říkám: Uvidíme ještě.“
Jak náročné je po těžké sezoně i play off najít psychické i fyzické síly?
„Je důležité, že to člověk dělá s nadšením. Když vás to baví, vždycky to děláte rádi. Věřím, že i těžké zápasy mě někam posouvají. Fyzicky i psychicky. Mám to rád. I když sezona byla náročná, play off taky, tak když je šance hrát za reprezentaci, chci u toho být. Celý trenérský štáb v čele s Radimem (Rulíkem) má končit, a pokud mají zájem a jsem zdravý, nedovedu si představit, že bych řekl ne.“
Je to trochu jiné, když tentokrát s týmem neabsolvujete žádný přípravný zápas?
„Vím, že jsou tam mladí kluci z Ameriky, ale jinak se známe všichni. V tom nebude problém. A pár dní, které mám teď volno, potřeba je. Vypadnout z rutiny, nabrat energii, aby to natěšení zase bylo.“
Jste rád, že je v týmu hodně mladých hráčů?
„Pokud mají kvalitu, tak je to samozřejmě dobře. Neviděl jsem skoro žádné zápasy, navíc je to věc trenérů, takže k tomu nemůžu nic říkat. Ale pokud jsou kluci mladí a mají co přinést, je to jenom dobře.“
Anketa Tipsport extraligy ledního hokeje Hokejista sezony 2025/26:
Hokejista sezony (vyhlašuje Tipsport): Roman Červenka (HC Dynamo Pardubice)
Nejlepší hráč play off Tipsport extraligy - Cena Václava Paciny (MF Dnes): Roman Červenka (HC Dynamo Pardubice)
Nejlepší trenér (ČTK): Pavel Patera (HC Energie Karlovy Vary)
Nejlepší brankář (Právo): Dominik Frodl (HC Energie Karlovy Vary)
Nejlepší obránce (Blesk): Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec)
Nejlepší střelec (Deník Sport): Anthony Nellis (HC Vítkovice Ridera)
Nejproduktivnější hráč základní části (Škoda Auto): Roman Červenka (HC Dynamo Pardubice)
Cena za oddanost hokeji (Oneplay): Lukáš Pech
Nejlepší nováček - Cena Otakara Černého (Česká televize): Petr Tomek (HC Energie Karlovy Vary)
Zlatá helma Komerční banky: Petr Tomek (HC Energie Karlovy Vary)
Nejlepší hráč utkání (Český rozhlas): Roman Červenka (HC Dynamo Pardubice)
Vítěz Radegast indexu (Radegast): Michal Gulaši (HC Kometa Brno)
Kaufland Ice:time: David Moravec (HC Energie Karlovy Vary)
Nejlepší rozhodčí (APK LH): Miroslav Lhotský
Pohár Jaroslava Pouzara - vítěz základní části (APK LH): HC Dynamo Pardubice
Mistr České republiky (Tipsport, APK LH): HC Dynamo Pardubice
Vítěz 1. ligy: HC Dukla Jihlava
Esport Hockey League: HC Dynamo Pardubice