Tým na MS se rodí ztuha: omluvenky a šance pro mladé. Rulík naznačil novinky okolo posil
PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Švédové především mají tu schopnost a možnost, že i při záplavě omluvenek doplní z regálu stejně nebo podobně kvalitní zboží. A rozdíl nepoznáte. Z hráčů NHL sestaví klidně tři týmy, navíc na kontinentu mají kontingent dalších vynikajících hokejistů. Češi jsou na tom o poznání hůř a v olympijské sezoně cítí, že do Fribourgu na základní skupinu MS neodvezou to nejsilnější, co by obyčejně bylo k mání. Což nemusí být pouze a nutně na závadu. Program Švédských hokejových her ZDE >>>
Ačkoli účast Davida Pastrňáka na světovém šampionátu nebyla definitivně zapuzena, pravděpodobnější je určitě jeho odmítnutí. Nikdo by se bostonskému tahounovi nemohl divit. V minulosti se narajzoval nesčetněkrát, v olympijské sezoně prodělal zranění, navíc se mu narodila druhá dcera. Šlofík od reprezentačních „povinností“ by snad každý pochopil.
Jasně, Pastrňáka byste v národním dresu nejradši viděli pokaždé a letos klidně dvakrát. V únoru na olympiádě i v květnu na šampionátu. Zbývá pár dnů do definitivního verdiktu. Na neděli po příletu národního týmu ze Švédských her je na letišti naplánována nominační tisková konference.
Právě až tam zazní jména vyvolených. Do té doby nechce vedení reprezentace jakkoli komentovat situaci ohledně lanaření posil ze zámoří. „Novinky jsou, ale všichni se je dozvědí až na nominaci pro mistrovství světa,“ neodkryl karty kouč Radim Rulík. Embargo platí i na hráče odjinud. Třeba v případě