Blümel má v AHL nečekaně po sezoně, dostane pozvánku na MS? Trenér repre reagoval
V noci na pátek dohořely naděje Providence Bruins vyšplhat se na vrchol Calder Cupu. Vyřazovací fáze zámořské AHL přinesla překvapení v podobě rychlého konce jednoho z favoritů. Záložní tým Bostonu skončil na hokejkách hráčů Springfieldu. Čili teoreticky volný je pro národní tým útočník Matěj Blümel. Dostane se na něj?
Radost z nečekaného postupu slavil i člen trenérského štábu Thunderbirds Jaroslav Modrý, s ním i 21letý útočník Jakub Štancl a po vypadnutí z play off OHL i narychlo povolaný bek Adam Jiříček. Providence padlo v prodloužení 0:1, jako náhradník byl u porážky gólman Šimon Zajíček.
Po prvním tréninku ve švédském Ängelholmu hlavní kouč Radim Rulík přiznal, že v jeho táboře jsou s výhledem k mistrovství světa na skladě personální novinky, ale rychle dodal, že je vedení týmu představí až na nedělní tiskové konferenci po příletu ze Švédských her. V jednom z hotelů na letišti Václava Havla bude kolem osmé hodiny večerní představena skupina hráčů pro šampionát ve Švýcarsku. Ten startuje páteční bitvou s Dány, po ní následuje sobotní střet se Slovinskem.
Pětadvacetiletý Matěj Blümel neměl daleko k nominaci na únorovou olympiádu, ovšem jeho šance se rapidně snížily kvůli zranění při tvorbě nominace. Nyní se teoreticky ocitá na radaru trenérů pro šampionát ve Fribourgu, byť se předpokládalo, že Providence půjde v play off daleko a naděje na jeho povolání bude mizivá. Bruins odpadli s verdiktem 1:3 na zápasy.
Generální manažer Jiří Šlégr informaci ohledně Blümelovy pozice vůči MS neposkytl, místo něj se vyjádřil jeden z trenérů Jiří Kalous po pátečním tréninku v Catena Areně. Na otázku, zda je pro realizační štáb zajímavá zpráva, že Blümel skončil, odpověděl: „Určitě ano. Teď si sedneme a budeme situaci řešit.“
Blümel během čtyř partií play off dvakrát skóroval, v základní části AHL nastoupil k 58 utkáním, vstřelil 21 gólů, u dalších 31 asistoval. V listopadu odehrál čtyři utkání NHL za Boston, v nichž nebodoval. V posledních dvou ročnících AHL nastřílel 60 gólů v 125 utkáních za Texas a Providence, k tomu připojil 64 asistencí. V prostředí českého hokeje se mluví o tom, že když se v zámoří nedomluví na novém kontraktu, mohl by odejít do pražské Sparty.