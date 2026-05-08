Tkachuk chce třetí korunu. USA bude obhajovat zlato s vítězem olympiády a Stanley Cupu
Matthew Tkachuk se chce stát prvním rodilým Američanem, který vstoupí do exkluzivní hokejové společnosti. Ve čtvrtek oznámil, že touží nastoupit za výběr USA na mistrovství světa ve Švýcarsku. V případě, že by tým obhájil zlato z loňského roku, stal by se 28letý útočník Florida Panthers členem Triple Gold Clubu pro hráče, kteří vyhráli Stanley Cup, olympiádu a světový šampionát.
Čekali 92 let, než se jim opět podařilo vybojovat zlato na samostatném mistrovství světa. Když před rokem ve Stockholmu porazili Američané ve finále Švýcarsko 1:0 v prodloužení, Matthew Tkachuk v play off NHL směřoval s Panthers za druhým triumfem ve Stanley Cupu po sobě. Letos v únoru pomohl v Miláně týmu USA vyhrát zimní hry poprvé od Zázraku na ladě v roce 1980 po finálovém vítězství 2:1 nad Kanadou v extra čase. Teď se chystá obhajovat prvenství na mistroství světa a přidat třetí „korunu“.
„Sakra doufám, že se to povede. Nepojedu tam na dovolenou,“ prohlásil Tkachuk ve čtvrtek v pořadu „The Pat McAfee Show“ na ESPN, kdy asociace USA Hockey zveřejnila předběžnou soupisku 25 jmen. Je na ní sedm hráčů, kteří už na šampionátu hráli.
Obránce Mason Lohrei a útočník Isaac Howard byli členy zlatého týmu v loňském roce, obránce Justin Faulk se zúčastnil mistrovství světa už třikrát. V letech 2013 a 2015 získal bronz.
Starší ze sourozenců Tkachukových poletí na mistrovství světa poprvé. Přiznal, že v něm stále přetrvává hrdost, jakou cítil po únorovém triumfu USA na olympiádě. Vzhledem k tomu, že Panthers nepostoupili do play off a on sám se cítí zdravý, nastal čas ucházet se o členství v Triple Gold Clubu. Ale jen on to mu nejde.
„Znamená pro mě velkou čest nosit dres USA. Hrát na olympiádě a potom jet na tenhle turnaj. Pořád mám pocit, jako jsem měl v Miláně. Jak bych si nemohl přát být toho znovu součástí? Jsem opravdu nadšený, že pojedu,“ svěřil se v pořadu ESPN.
Do Triple Gold Clubu se zatím dostalo 30 hráčů. Jedenáct Kanaďanů, včetně Sidney Crosbyho nebo Jonathana Toewse, devět Švédů v čele s Nicklasem Lidströmem, sedm Rusů, Češi Jaromír Jágr a Jiří Šlégr. Fin Valtteri Filppula mezi vyvolené vstoupil jako zatím poslední před čtyřmi lety.
Mladší Tkachukův bratr Brady vypadl s Ottawou v prvním kole play off, ale na letošním mistrovství světa nebude. Ale zahrál si před dvěma lety v Ostravě a Praze, kdy Američané vypadli ve čtvrtfinále s českým týmem. V současném americkém výběru je 19 hokejistů z NHL, další tři působili převážně na farmách v AHL, tři jsou z univerzitní NCAA .
Převládají mladší ročníky v čele s bostonskou nadějí Jamesem Hagensem a křídlem Ryanem Leonardem z Washingtonu, který v 70 zápasech za Capitals posbíral 45 bodů a dal 20 branek. Má zlato z mistrovství světa osmnáctek a dvě z dvacítek. Nejstarším hráčem mužstva je 34letý detroitský bek Faulk, který v NHL sehrál za 15 sezon přes tisíc zápasů.
Za obhajobou povede Američany kouč Dan Granato. V branži má třicetileté zkušenosti, v letech 2021-24 Buffalo v NHL. Generálním manažerem je Brett Peteson, člen vedení Florida Panthers, za které hraje i Tkachuk. „Jsme nadšení. Máme dobrou směs hráčů, kteří se těší na reprezentaci naší země a boj o zlatou medaili,“ prohlásil šéf amerického týmu.
Nominace USA
- Brankáři: Drew Comesso (Chicago/Rockford), Devin Cooley (Calgary), Justin Woll (Toronto)
- Obránci: Will Borgen (NY Rangers), Declan Carlile (Tampa), Connor Clifton (Pittsburgh), Justin Faulk (Detroit), Waytt Kaiser (Chicago), Ryan Lindgren (Seattle), Mason Lohrei (Boston), Ryan Ufko (Nashville/Milwaukee)
- Útočníci: Matt Coronato (Calgary), Paul Cotter (New Jersey), James Hagens (Boston), Isaac Howard (Edmonton/Backersfield), Sam Lafferty (Chicago), Ryker Lee (Univ. Michigan), Ryan Leonard (Washington), Oliver Moore (Chicago), Danny Nelson (Univ. Notre Dame), Tommy Nowak (Pittsburgh), Mathieu Olivier (Columbus), Max Plante (Univ. Minnesota-Duluth), Max Sasson (Vancouver), Matthew Tkachuk (Florida).