Předplatné

Tkachuk chce třetí korunu. USA bude obhajovat zlato s vítězem olympiády a Stanley Cupu

Matthew Tkachuk s pohárem pro vítěze Stanley Cupu
Matthew Tkachuk s pohárem pro vítěze Stanley CupuZdroj: Profimedia.cz
Bratři Brady (vlevo) a Matthew Tkachuk společně slaví olympijské zlato
Američtí hokejisté oslavují olympijské zlato
Matthew Tkachuk z Floridy v rozmíšce s kapitánem Edmontonu Connorem McDavidem ve finále Stanley Cupu 2024
Matthew Tkachuk z Floridy v rozmíšce s kapitánem Edmontonu Connorem McDavidem ve finále Stanley Cupu 2024
Naštvaný Matthew Tkachuk z Floridy během finále Stanley Cupu proti Edmontonu v roce 2024
Sam Bennett a Matthew Tkachuk se radují z gólu v prvním utkání série proti Tampě Bay
Sidney Crosby, kapitán Kanady, podává ruku Matthewovi Tkachukovi po finále 4 Nations, které ovládly javorové listy
9
Fotogalerie
Pavel Bárta
MS v hokeji
Začít diskusi (0)

Matthew Tkachuk se chce stát prvním rodilým Američanem, který vstoupí do exkluzivní hokejové společnosti. Ve čtvrtek oznámil, že touží nastoupit za výběr USA na mistrovství světa ve Švýcarsku. V případě, že by tým obhájil zlato z loňského roku, stal by se 28letý útočník Florida Panthers členem Triple Gold Clubu pro hráče, kteří vyhráli Stanley Cup, olympiádu a světový šampionát. Program MS v hokeji 2026 >>>

Čekali 92 let, než se jim opět podařilo vybojovat zlato na samostatném mistrovství světa. Když před rokem ve Stockholmu porazili Američané ve finále Švýcarsko 1:0 v prodloužení, Matthew Tkachuk v play off NHL směřoval s Panthers za druhým triumfem ve Stanley Cupu po sobě. Letos v únoru pomohl v Miláně týmu USA vyhrát zimní hry poprvé od Zázraku na ladě v roce 1980 po finálovém vítězství 2:1 nad Kanadou v extra čase. Teď se chystá obhajovat prvenství na mistroství světa a přidat třetí „korunu“.

„Sakra doufám, že se to povede. Nepojedu tam na dovolenou,“ prohlásil Tkachuk ve čtvrtek v pořadu „The Pat McAfee Show“ na ESPN, kdy asociace USA Hockey zveřejnila předběžnou soupisku 25 jmen. Je na ní sedm hráčů, kteří už na šampionátu hráli.

Obránce Mason Lohrei a útočník Isaac Howard byli členy zlatého týmu v loňském roce, obránce Justin Faulk se zúčastnil mistrovství světa už třikrát. V letech 2013 a 2015 získal bronz.

Starší ze sourozenců Tkachukových poletí na mistrovství světa poprvé. Přiznal, že v něm stále přetrvává hrdost, jakou cítil po únorovém triumfu USA na olympiádě. Vzhledem k tomu, že Panthers nepostoupili do play off a on sám se cítí zdravý, nastal čas ucházet se o členství v Triple Gold Clubu. Ale jen on to mu nejde.

„Znamená pro mě velkou čest nosit dres USA. Hrát na olympiádě a potom jet na tenhle turnaj. Pořád mám pocit, jako jsem měl v Miláně. Jak bych si nemohl přát být toho znovu součástí? Jsem opravdu nadšený, že pojedu,“ svěřil se v pořadu ESPN.

Do Triple Gold Clubu se zatím dostalo 30 hráčů. Jedenáct Kanaďanů, včetně Sidney Crosbyho nebo Jonathana Toewse, devět Švédů v čele s Nicklasem Lidströmem, sedm Rusů, Češi Jaromír Jágr a Jiří Šlégr. Fin Valtteri Filppula mezi vyvolené vstoupil jako zatím poslední před čtyřmi lety.

Mladší Tkachukův bratr Brady vypadl s Ottawou v prvním kole play off, ale na letošním mistrovství světa nebude. Ale zahrál si před dvěma lety v Ostravě a Praze, kdy Američané vypadli ve čtvrtfinále s českým týmem. V současném americkém výběru je 19 hokejistů z NHL, další tři působili převážně na farmách v AHL, tři jsou z univerzitní NCAA .

Převládají mladší ročníky v čele s bostonskou nadějí Jamesem Hagensem a křídlem Ryanem Leonardem z Washingtonu, který v 70 zápasech za Capitals posbíral 45 bodů a dal 20 branek. Má zlato z mistrovství světa osmnáctek a dvě z dvacítek. Nejstarším hráčem mužstva je 34letý detroitský bek Faulk, který v NHL sehrál za 15 sezon přes tisíc zápasů.

Za obhajobou povede Američany kouč Dan Granato. V branži má třicetileté zkušenosti, v letech 2021-24 Buffalo v NHL. Generálním manažerem je Brett Peteson, člen vedení Florida Panthers, za které hraje i Tkachuk. „Jsme nadšení. Máme dobrou směs hráčů, kteří se těší na reprezentaci naší země a boj o zlatou medaili,“ prohlásil šéf amerického týmu.

Nominace USA

  • Brankáři: Drew Comesso (Chicago/Rockford), Devin Cooley (Calgary), Justin Woll (Toronto)
  • Obránci: Will Borgen (NY Rangers), Declan Carlile (Tampa), Connor Clifton (Pittsburgh), Justin Faulk (Detroit), Waytt Kaiser (Chicago), Ryan Lindgren (Seattle), Mason Lohrei (Boston), Ryan Ufko (Nashville/Milwaukee)
  • Útočníci: Matt Coronato (Calgary), Paul Cotter (New Jersey), James Hagens (Boston), Isaac Howard (Edmonton/Backersfield), Sam Lafferty (Chicago), Ryker Lee (Univ. Michigan), Ryan Leonard (Washington), Oliver Moore (Chicago), Danny Nelson (Univ. Notre Dame), Tommy Nowak (Pittsburgh), Mathieu Olivier (Columbus), Max Plante (Univ. Minnesota-Duluth), Max Sasson (Vancouver), Matthew Tkachuk (Florida).

Začít diskuzi

Hokej 2026

Česká hokejová reprezentace
MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů