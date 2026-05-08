Předplatné

Hokejisté Ukrajiny se vrací po 20 letech do elitní skupiny MS. Slaví i Kazachstán

Hokejisté Ukrajiny se po 20 letech vrátí do elitní skupiny MS
Hokejisté Ukrajiny se po 20 letech vrátí do elitní skupiny MS Zdroj: Profimedia.cz
ČTK, iSport.cz
MS v hokeji
Začít diskusi (0)

Hokejisté Ukrajiny se po 20 letech vrátí do elitní skupiny mistrovství světa. Na šampionát v německých městech Düsseldorfu a Mannheimu postoupili díky druhému místu ve skupině A divize I v polském Sosnovci. Radovali se díky dnešní výhře nad Japonskem 3:1 a následnému zaváhání domácího Polska, které podlehlo Litvě 1:2 v prodloužení.

Už ve čtvrtek si zajistil návrat po roce mezi šestnáctku nejlepších Kazachstán, který skupinu vyhrál. Ukrajinci sestoupili v roce 2007 z turnaje v Moskvě a Mytiščích. Na jejich úspěchu v Sosnovci se podíleli i obránce Igor Merežko z Plzně a útočníci Ilarion Kuprijanov z Jihlavy a Stanislav Sadovikov ze Zlína.

Skupina A divize I mistrovství světa hokejistů v Sosnovci (Polsko):

Kazachstán - Francie 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0), Ukrajina - Japonsko 3:1 (3:1, 0:0, 0:0), Polsko - Litva 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1).

Konečná tabulka:

1.Kazachstán5320020:813
2.Ukrajina5301114:1210
3.Francie5121112:118
4.Polsko5202112:128
5.Litva501227:124
6.Japonsko501049:192

Začít diskuzi

Hokej 2026

Česká hokejová reprezentace
MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů