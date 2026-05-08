Hokejisté Ukrajiny se vrací po 20 letech do elitní skupiny MS. Slaví i Kazachstán
Hokejisté Ukrajiny se po 20 letech vrátí do elitní skupiny mistrovství světa. Na šampionát v německých městech Düsseldorfu a Mannheimu postoupili díky druhému místu ve skupině A divize I v polském Sosnovci. Radovali se díky dnešní výhře nad Japonskem 3:1 a následnému zaváhání domácího Polska, které podlehlo Litvě 1:2 v prodloužení.
Už ve čtvrtek si zajistil návrat po roce mezi šestnáctku nejlepších Kazachstán, který skupinu vyhrál. Ukrajinci sestoupili v roce 2007 z turnaje v Moskvě a Mytiščích. Na jejich úspěchu v Sosnovci se podíleli i obránce Igor Merežko z Plzně a útočníci Ilarion Kuprijanov z Jihlavy a Stanislav Sadovikov ze Zlína.
Skupina A divize I mistrovství světa hokejistů v Sosnovci (Polsko):
Kazachstán - Francie 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0), Ukrajina - Japonsko 3:1 (3:1, 0:0, 0:0), Polsko - Litva 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1).
Konečná tabulka:
|1.
|Kazachstán
|5
|3
|2
|0
|0
|20:8
|13
|2.
|Ukrajina
|5
|3
|0
|1
|1
|14:12
|10
|3.
|Francie
|5
|1
|2
|1
|1
|12:11
|8
|4.
|Polsko
|5
|2
|0
|2
|1
|12:12
|8
|5.
|Litva
|5
|0
|1
|2
|2
|7:12
|4
|6.
|Japonsko
|5
|0
|1
|0
|4
|9:19
|2