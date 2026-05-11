Blümel je nadšený z nominace. A že jsem se z té facky dostal, vypráví o tvrdém roce v zámoří
Po čtyřech letech se navleče do reprezentačního mundůru. „Nemohl jsem se dočkat!" hlásí Matěj Blümel v rozhovoru pro Sport. Po hektických dnech, kdy se ve Spojených státech balil na cestu domů, si s nefalšovanou radostí vychutnal zprávu o nominaci na mistrovství světa. Po psychicky náročné sezoně na farmě Bostonu věří, že ve Švýcarsku naplno rozbalí, co se za poslední roky naučil a co českému oku zůstávalo poměrně zapovězeno.
Pětadvacetiletý Matěj Blümel patřil v posledních letech k největším ofenzivním hvězdám farmářské AHL, za poslední tři kompletní sezony v ní nastřílel 105 gólů. Před pár dny přišel nečekaný krach se zálohou Bruins, favorit na triumf v Calder Cupu vyletěl hned na začátku se Springfieldem. Ale díky tomu může šikovný a rychlý útočník po čtyřech letech odjet na šampionát. Na tom posledním pod Karim Jalonenem bral bronz.
Ve čtvrtek večer vám skončila klubová sezona v Providence, v neděli dopoledne jste přistával doma, co se dělo mezitím?
„Hned v pátek po poledni jsem dostal zprávu od reprezentace a měl 24 hodin na to, abych se kompletně sbalil, vyklidil apartmán, prodal auto a vyrazil. Nenapadlo by mě, kolik mám doma různých věcí, kolik jsem jich za celý ten rok nasbíral… (usmívá se) To bylo šílený. Do toho exit meetingy na klubu, zdravotní prohlídka, ale nakonec všechno klaplo. Jsem rád, že jsem doma.“
A taky jste rád za další dávku hokeje na mistrovství světa, že?
„Určitě. Během toho zařizování máte různé stresy, aby se vám všechno podařilo vyřídit, abyste odletěl, aby vám přiletěly kufry, protože jsem jich měl asi osm. Ale jakmile se tyhle věci stihnou vyřídit, všechno z vás opadne a začnete se těšit na mistrovství. Já se těším neskutečně. Minulé tři roky jsem nemohl přiletět, o to větší radost mám, že o mě byl zájem. Zatím jsem mluvil jen s panem Šlégrem, s panem Rulíkem ještě ne, ale to myslím všechno přijde po turnaji ve Švédsku.“
Přitom jste to ještě před týdnem nemohl čekat, každý vás viděl v play off AHL, kde Providence mělo titulové plány…